КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим

20:02 25.01.2026

КТК возобновил штатный экспорт нефти после завершения ремонта причала №3

25.01.2026



На этот маршрут, пострадавший от украинской атаки, приходится около 90% экспорта нефти из Казахстана.



