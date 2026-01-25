|КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
КТК возобновил штатный экспорт нефти после завершения ремонта причала №3
На этот маршрут, пострадавший от украинской атаки, приходится около 90% экспорта нефти из Казахстана.
Каспийский трубопроводный консорциум сообщил, что один из его морских причалов возобновил работу. Это позволило возобновить транспортировку нефти по маршруту, на который приходится около 90% казахстанского экспорта.
В заявлении КТК, размещенном в Telegram, сообщается, что ремонтные работы на морском причале №3 завершены, и теперь он, как и причал №1, функционирует в штатном режиме. 25 января для перевалки нефти был привлечен танкер.
"Выполнение заявок грузоотправителей нефти согласно годовым планам гарантируется при одновременной эксплуатации не менее двух ВПУ (выносных причальных устройств - прим.)", - отмечается в сообщении.
Терминал, расположенный на Черном море, работал в условиях сниженной пропускной способности с ноября, когда причал №2 был атакован и серьезно поврежден морским дроном.
В тот момент причал №3 также был отключен для планового ремонта, что оставило в работе лишь одно погрузочное устройство и существенно сократило возможности Казахстана по морскому экспорту нефти.
Причал №2 остается нерабочим, и КТК не сообщил о сроках восстановления его функционирования.
Проблемы на черноморском терминале негативно отразились на добыче нефти страны в декабре, когда, по оценкам ОПЕК, объемы производства упали до немногим более 1,5 млн баррелей в сутки. Работы на "Тенгизе", одном из крупнейших в Казахстане нефтяных месторождений, также были временно остановлены из-за перебоев в энергоснабжении.