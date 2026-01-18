 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
13:53  Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
00:23  МК: что скрывается за кремлевским троллингом Европы
00:05  ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
Четверг, 22.01.2026
22:29  Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
20:18  В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.
17:07  Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
15:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026
01:03  Дания подавится, если получит от США $700 ярдов за Гренландию
00:05  ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января
Среда, 21.01.2026
21:48  Второй президент США, погибший в результате покушения, - П.В.Густерин
15:08  Казахстанская нефть: К трудностями на КТК добавилась авария на месторождении Тенгиз
14:03  В ООН объявили о наступлении "эры глобального водного банкротства"
13:06  Известия: Трамп не собирается аннексировать Канаду вопреки заявлениям. И вот почему
12:38  Медет Таиров стал зам.председателя Национального банка Кыргызстана
02:33  Курултай в Казахстане. Как Токаев держит карты при себе: анализ эксперта
01:15  Объем торговли между Китаем и Центральной Азией в 2025 году превысил $100 млрд
00:05  Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января
Вторник, 20.01.2026
22:25  Монголия и КНР договорились сотрудничать в строительстве газопровода из РФ
16:34  Сергей Лавров изложил официальную позицию России по партнерству со странами Центральной Азии (видео)
12:04  Киргизия. Председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений назначен Талантбек Ташибеков
10:09  Как США покупали земли других стран на протяжении веков
03:31  Президент Садыр Жапаров о причинах необходимости замены водительских удостоверений
02:07  Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря, - Алексей Балиев
01:18  ПРАЙМ: "Валюты больше не будет". Доллар начал обвальное падение
00:05  Русские войска разваливают оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января
Понедельник, 19.01.2026
22:44  В Кыргызстане сломался институт семьи? Депутаты обсуждают реформу алиментов
17:21  В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
16:19  Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
15:35  Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития животноводства до 2030 года
14:56  Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
14:53  Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин
03:01  Узбекистан создает "цифровой щит" на своих рубежах, - Виктория Панфилова
01:56  Эрдоган представил "Видение тюркского мира"
00:05  За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 18.01.2026
20:07  Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих
16:20  В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата
14:39  Как борьба со смогом в Улан-Баторе стала бизнесом в Монголии (уроки истории)
03:45  Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром
01:38  Sohu(Китай): Россия может помочь Ирану потопить американский авианосец
00:05  ВС РФ освободили населенные пункты Приволье и Прилуки
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:48 25.01.2026

Генерал-майор Бекмурод Абдуллаев арестован - источник

По данным Kun.uz, в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Бекмурода Абдуллаева начато расследование, и он арестован в качестве меры предосторожности. Он был уволен со своего поста в ноябре прошлого года. Арест этого генерала произошел после того, как глава государства объявил "чрезвычайное положение" для борьбы с коррупцией в 2026 году.

Как сообщили Kun.uz два независимых источника, бывший заместитель министра внутренних дел, генерал-майор Бекмурод Абдуллаев, арестован.

Пресс-секретарь министра внутренних дел Шохрух Гиясов не опроверг информацию и в ответ на запрос Kun.uz заявил, что Генеральная прокуратура занимается этим вопросом.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айот Шамсутдинов отказался отвечать на запрос издания Kun.uz, но не опроверг факт ареста Бекмурода Абдуллаева.

У Kun.uz нет точной информации о том, в чем именно обвиняется бывший заместитель министра.

Бекмурод Абдуллаев занимал должность заместителя министра внутренних дел – главы департамента общественной безопасности с апреля 2021 года до своей отставки 3 ноября 2025 года .

Указом президента от того же дня Рустам Турсунов также был уволен с должности начальника отдела исполнения приговоров при Министерстве внутренних дел.

В своем обращении к парламенту и народу 26 декабря 2025 года президент Шавкат Мирзиеев обвинил коррумпированных чиновников в "предательстве реформ" и объявил о введении "чрезвычайного положения" в связи с коррупцией в 2026 году.



***

Стало известно, что Рустам Турсунов также был арестован.

По данным Kun.uz, бывший начальник отдела исполнения приговоров Рустам Турсунов также находится под следствием и задержан в качестве меры пресечения.

В отношении Рустама Рахмоновича Турсунова, бывшего начальника отдела исполнения наказаний Министерства внутренних дел Узбекистана, возбуждено расследование, и он взят под стражу в качестве меры пресечения.

Согласно источнику Kun.uz, он также был замешан в расследовании по этому же делу, что и бывший заместитель министра внутренних дел Бекмурод Абдуллаев.

На данный момент официальные органы не предоставили никакой информации о возбужденном против этих бывших чиновников уголовном деле.

Рустам Турсунов занимал должность начальника Джизакского областного управления полиции в 2017–2018 годах, а также начальника Навоийского областного управления полиции в 2018 году. В феврале 2021 года он приступил к работе в качестве начальника отдела наказаний и был уволен с должности указом президента в начале ноября 2025 года, в тот же день, что и Бекмурод Абдуллаев.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769363280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Глава государства представил новую конституционную модель Справедливого Казахстана – Спикер Сената
- Государственный советник провел встречу с руководителями республиканских этнокультурных объединений
- Кадровые перестановки
- Проект комплексного плана по противодействию теневой экономике рассмотрен в Правительстве
- МСХ РК и Coca-Cola Içecek Kazakhstan подписали инвестсоглашение о строительстве завода в Актобе
- Касательно текущей ситуации на производственных объектах ТОО "Тенгизшевройл"
- Официальный комментарий АО "НАК "Казатомпром" касательно публикаций в ряде СМИ информации о проектах Laramide Resources Ltd. по разведке урана в РК
- 70 тысяч тонн руды добыто незаконно: последствия для экологии в ВКО
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2026 года №1157
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  