|Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:48 25.01.2026
Генерал-майор Бекмурод Абдуллаев арестован - источник
По данным Kun.uz, в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Бекмурода Абдуллаева начато расследование, и он арестован в качестве меры предосторожности. Он был уволен со своего поста в ноябре прошлого года. Арест этого генерала произошел после того, как глава государства объявил "чрезвычайное положение" для борьбы с коррупцией в 2026 году.
Как сообщили Kun.uz два независимых источника, бывший заместитель министра внутренних дел, генерал-майор Бекмурод Абдуллаев, арестован.
Пресс-секретарь министра внутренних дел Шохрух Гиясов не опроверг информацию и в ответ на запрос Kun.uz заявил, что Генеральная прокуратура занимается этим вопросом.
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айот Шамсутдинов отказался отвечать на запрос издания Kun.uz, но не опроверг факт ареста Бекмурода Абдуллаева.
У Kun.uz нет точной информации о том, в чем именно обвиняется бывший заместитель министра.
Бекмурод Абдуллаев занимал должность заместителя министра внутренних дел – главы департамента общественной безопасности с апреля 2021 года до своей отставки 3 ноября 2025 года .
Указом президента от того же дня Рустам Турсунов также был уволен с должности начальника отдела исполнения приговоров при Министерстве внутренних дел.
В своем обращении к парламенту и народу 26 декабря 2025 года президент Шавкат Мирзиеев обвинил коррумпированных чиновников в "предательстве реформ" и объявил о введении "чрезвычайного положения" в связи с коррупцией в 2026 году.
***
Стало известно, что Рустам Турсунов также был арестован.
По данным Kun.uz, бывший начальник отдела исполнения приговоров Рустам Турсунов также находится под следствием и задержан в качестве меры пресечения.
В отношении Рустама Рахмоновича Турсунова, бывшего начальника отдела исполнения наказаний Министерства внутренних дел Узбекистана, возбуждено расследование, и он взят под стражу в качестве меры пресечения.
Согласно источнику Kun.uz, он также был замешан в расследовании по этому же делу, что и бывший заместитель министра внутренних дел Бекмурод Абдуллаев.
На данный момент официальные органы не предоставили никакой информации о возбужденном против этих бывших чиновников уголовном деле.
Рустам Турсунов занимал должность начальника Джизакского областного управления полиции в 2017–2018 годах, а также начальника Навоийского областного управления полиции в 2018 году. В феврале 2021 года он приступил к работе в качестве начальника отдела наказаний и был уволен с должности указом президента в начале ноября 2025 года, в тот же день, что и Бекмурод Абдуллаев.