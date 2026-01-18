Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова

20:48 25.01.2026

Генерал-майор Бекмурод Абдуллаев арестован - источник



По данным Kun.uz, в отношении бывшего заместителя министра внутренних дел Бекмурода Абдуллаева начато расследование, и он арестован в качестве меры предосторожности. Он был уволен со своего поста в ноябре прошлого года. Арест этого генерала произошел после того, как глава государства объявил "чрезвычайное положение" для борьбы с коррупцией в 2026 году.



Как сообщили Kun.uz два независимых источника, бывший заместитель министра внутренних дел, генерал-майор Бекмурод Абдуллаев, арестован.



Пресс-секретарь министра внутренних дел Шохрух Гиясов не опроверг информацию и в ответ на запрос Kun.uz заявил, что Генеральная прокуратура занимается этим вопросом.



Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Айот Шамсутдинов отказался отвечать на запрос издания Kun.uz, но не опроверг факт ареста Бекмурода Абдуллаева.



У Kun.uz нет точной информации о том, в чем именно обвиняется бывший заместитель министра.



Бекмурод Абдуллаев занимал должность заместителя министра внутренних дел – главы департамента общественной безопасности с апреля 2021 года до своей отставки 3 ноября 2025 года .



Указом президента от того же дня Рустам Турсунов также был уволен с должности начальника отдела исполнения приговоров при Министерстве внутренних дел.



В своем обращении к парламенту и народу 26 декабря 2025 года президент Шавкат Мирзиеев обвинил коррумпированных чиновников в "предательстве реформ" и объявил о введении "чрезвычайного положения" в связи с коррупцией в 2026 году.



