Понедельник, 26.01.2026
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших высокопоставленные руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
13:53  Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
00:23  МК: что скрывается за кремлевским троллингом Европы
00:05  ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
Четверг, 22.01.2026
22:29  Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
20:18  В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.
17:07  Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
15:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026
01:03  Дания подавится, если получит от США $700 ярдов за Гренландию
00:05  ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января
Среда, 21.01.2026
21:48  Второй президент США, погибший в результате покушения, - П.В.Густерин
15:08  Казахстанская нефть: К трудностями на КТК добавилась авария на месторождении Тенгиз
14:03  В ООН объявили о наступлении "эры глобального водного банкротства"
13:06  Известия: Трамп не собирается аннексировать Канаду вопреки заявлениям. И вот почему
12:38  Медет Таиров стал зам.председателя Национального банка Кыргызстана
02:33  Курултай в Казахстане. Как Токаев держит карты при себе: анализ эксперта
01:15  Объем торговли между Китаем и Центральной Азией в 2025 году превысил $100 млрд
00:05  Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января
Вторник, 20.01.2026
22:25  Монголия и КНР договорились сотрудничать в строительстве газопровода из РФ
16:34  Сергей Лавров изложил официальную позицию России по партнерству со странами Центральной Азии (видео)
12:04  Киргизия. Председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений назначен Талантбек Ташибеков
10:09  Как США покупали земли других стран на протяжении веков
03:31  Президент Садыр Жапаров о причинах необходимости замены водительских удостоверений
02:07  Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря, - Алексей Балиев
01:18  ПРАЙМ: "Валюты больше не будет". Доллар начал обвальное падение
00:05  Русские войска разваливают оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января
Понедельник, 19.01.2026
22:44  В Кыргызстане сломался институт семьи? Депутаты обсуждают реформу алиментов
17:21  В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
16:19  Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
15:35  Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития животноводства до 2030 года
14:56  Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
14:53  Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин
03:01  Узбекистан создает "цифровой щит" на своих рубежах, - Виктория Панфилова
01:56  Эрдоган представил "Видение тюркского мира"
00:05  За минувшую неделю ВС РФ добились серьезных успехов сразу на нескольких направлениях СВО – итоговая сводка Readovka
Воскресенье, 18.01.2026
20:07  Духовное управление мусульман Казахстана запустит "Imam AI" для ответов на вопросы верующих
16:20  В Таджикистане на сотнях гектаров посажен саксаул с целью предотвращения последствий изменения климата
14:39  Как борьба со смогом в Улан-Баторе стала бизнесом в Монголии (уроки истории)
03:45  Совет мира вместо ООН: Трамп продает абонементы на управление земным шаром
00:05 26.01.2026

Алексей Бодров

СВО

На этой неделе русская армия продолжила прорывать линии обороны противника на пути к крупным областным центрам. Тем самым подразделения ВС РФ укрепили переговорные позиции российской группы в Абу-Даби и Давосе.

Запорожское направление (западнее Гуляйполя)

Части 5-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ продолжают наступление на запад от Гуляйполя, снося полосы неприятельской обороны, обращенные на юг. Передовые подразделения русской армии овладели селом Святопетровка и вышли непосредственно на окраины Зализничного и Староукраинки. Противник вряд ли сможет удержать их, так как ширина фронта несопоставима с возможностями обороняющихся. Вышеупомянутые села прикрывают фланг сети позиций в населенных пунктах по реке Жеребец. Правда, из-за того, что они расположены фронтом на юг, делает их бесполезными для ВСУ. Единственное, что существенно усложняет действия ВС РФ, – это наличие второй линии обороны севернее течения реки Жеребец.

С овладением Зализничного и Староукраинки русские войска вряд ли сразу пойдут на запад, а предпочтут нанести удар северо-западнее в направлении Верхней Терсы. Населенный пункт стоит как бы "на углу" общей фортификационной конфигурации вспомогательной оборонительной линии. То есть ВС РФ фактически выйдут в тыл всем украинским укреплениям, устроенным "волнорезом" с севера на юг и с востока на запад.

Вкупе со скорым овладением Терноватого украинская армия неминуемо откатится с правого берега реки Гайчур до западного берега реки Верхняя Терса. Ее берега являются последней естественной преградой, стоящей перед русскими войсками на пути для удара по восточному флангу Ореховского укрепрайона ВСУ. Орехов остался последним неприятельским бастионом, отделяющим ВС РФ от возможности действовать непосредственно против областного центра – города Запорожье.

Запорожское направление (севернее Гуляйполя)

Части ВС РФ из группировки "Восток" добились значительного успеха в сражении за овладение опорными рубежами по западному берегу реки Гайчур. Не успев завершить бои в Терноватом, наши войска приступили к продвижению на север в направлении сел Новое Поле и Христофоровка. Продолжаются бои и на подступах к Рождественскому. Противник оказывает ожесточенное сопротивление. ВСУ отлично понимают, что если район Терноватого будет охвачен с севера и юга, то подбрасывать в это село подкрепления будет крайне затруднительно, что приведет к моментальной деградации всей ситуации в секторе. Впоследствии она может перерасти в критическую угрозу восточному флангу Ореховского укрепрайона.

Под контролем противника остались только железнодорожная станция, небольшая нефтебаза и элеватор "Гайчур-Агро". ВСУ не смогли долго цепляться за основную часть населенного пункта. Оборона частного сектора – крайне сложная задача, поэтому войска противника опираются на капитальные строения. Командование ВСУ пытается максимально отсрочить полную потерю Терноватого.

Помимо западных окраин населенного пункта, у ВСУ появились еще три дополнительные точки, которые требуют постоянного выделения сил. Если до недавнего времени основной фокус внимания русской армии находился в районе Терноватого и соседнего Рождественского, то теперь вектор атаки наших соединений расширился. Таким образом ВС РФ раздергивают неприятельские силы, увеличивая шансы на продавливание обороны.

Краснолиманское направление

Части 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ завязали бои за села Коровий Яр и Александровка. Русские штурмовики действуют на восточных окраинах населенных пунктов. Однако быстро переломить ситуацию попросту невозможно. Неприятель не жалеет сил для удержания сел, гарантирующих сохранность сухопутного коридора, соединяющего Боровскую группировку ВСУ с "большой землей". Кроме того, населенные пункты обороняются специально выделенными именно под эту задачу подразделениями 3-й ОШБр.

Тем не менее сам факт того, что нашим штурмовикам удалось зацепиться за окраины сел, означает, что период устойчивости для украинских войск на участке закончился. Теперь им придется вступить в те бои, которые для них крайне невыгодны, – ближние. Даже имея в наличии боеспособные подразделения, ближние бои могут привести к тому, что их попросту не хватит. Такой характер противостояния требует постоянной боевой активности всего, что есть под рукой и тут одно из двух: либо удастся восстановить положение сразу, чего неприятель не сумел, либо ждать неизбежной просадки и отступления.

Неприятель пытается спасти подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, окруженные в районе Богуславки и Загрызово. Противник попытался атаковать из района села Глушковка. В случае успеха это привело бы к ликвидации нашего оперативного выступа у железнодорожных станций Сеньково и Скоростной. ВСУ, рискуя утратой локтевого контакта со своими силами южнее Оскольского водохранилища, попытались обеспечить этот локтевой контакт с силами, что севернее у пгт Ковшаровка. Попутно также вывести из окружения силы 77-й ОАЭБр. Однако своего рода "размен" у противника не удался. ВСУ не смогли обеспечить коридор в направлении Ковшаровки. Части 1-й гв танковой армии ВС РФ справились с атакой неприятеля. При этом угроза утратить главный – южный коридор сообщения с основными силами для ВСУ нарастает. Поэтому противник постарается сформировать коридор на Ковшаровку.

Харьковское направление

Части ГрВ "Север" ВС РФ на Харьковском направлении добились значительного прогресса. Упорное сопротивление подразделений 57-й ОМПБр ВСУ в селе Вильча было сломлено, а населенный пункт перешел под полный контроль русской армии. Наши войска начали ломать украинскую оборону по восточному берегу Северского Донца. Штурмовики ВС РФ ворвались в Графское и ведут там бои. Согласно имеющимся данным, неприятель предпочел не упорствовать в сражении за населенный пункт и по большей части его оставил заблаговременно до появления наших сил. Это может быть объяснено тем, что село находится непосредственно на берегу реки, а его гарнизон рискует быть сброшенным в воду.

Русская армия выбрала такой путь продвижения не просто так. Южнее Волчанска и села Вильча по направлению к Белому Колодезю местность представляет из себя поля, переходящие в большую балку Земляной Яр, по которой выстроили оборону силы 57-й ОМПБр, поддерживаемые подразделениями НГУ. Местность крайне удобная для обороны, поэтому русская армия даже не пытается атаковать в лоб. Командование ВС РФ решило просто обойти оборонительные рубежи противника. Кроме того, лесные массивы по всей протяженности береговой зоны Северского Донца вплоть до Печенежского водохранилища играют на руку нашим бойцам.

Константиновское направление

Части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ развалили оборону противника в обособленном сельском укрепрайоне, выступающим в качестве щита южных подступов к Константиновке. Неприятель оставил село Бересток. Помимо этого, наши подразделения оттеснили ВСУ на север Ильиновки, фактически создавая угрозу переноса боев непосредственно в южные микрорайоны Константиновки. Попутно с этим, нашими войсками предприняты атаки в направление села Степановка со стороны трассы Н-32 и от низин на подступах к Ильиновке. Степановка постепенно оказывается в охвате.

Складывающаяся обстановка намекает на скорый возможный рывок в городскую черту Константиновки со стороны Ильиновки и села Бересток. Однако стоит предположить, что пока наши войска полностью не ликвидируют весь сельский оборонительный район ВСУ, ныне представленный полноценно только двумя селами – Степановка и Долгая Балка, прорыв в город предпринят не будет. Все от того, что они представляют из себя потенциальный "балкон" для контратаки противника. Кроме того, село Долгая Балка из всех населенных пунктов, составляющих "щит" города с юга, является самым ценным как для нас, так и для ВСУ. Для неприятеля, как сказано выше, это удобная исходная позиция для противодействия нашему штурму, а для нас это село открывает возможность выйти на коммуникации гарнизона Константиновки по низинам большой балки Лозовая. К тому же этот населенный пункт сам по себе является маленьким укрепрайоном. Несмотря на то, что оборона части южного "щита" Константиновки развалена и имеется непосредственная возможность прорыва в город, основания ожидать его "вот-вот" нет. Но терпение и осознание неоспоримых преимуществ полного контроля над малой сельской агломерацией принесет нашим войскам щедрые плоды с гарантией.

В субботнем материале редакция Readovka подвела итоги президентства Трампа.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769375100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Глава государства представил новую конституционную модель Справедливого Казахстана – Спикер Сената
- Государственный советник провел встречу с руководителями республиканских этнокультурных объединений
- Кадровые перестановки
- Проект комплексного плана по противодействию теневой экономике рассмотрен в Правительстве
- МСХ РК и Coca-Cola Içecek Kazakhstan подписали инвестсоглашение о строительстве завода в Актобе
- Касательно текущей ситуации на производственных объектах ТОО "Тенгизшевройл"
- Официальный комментарий АО "НАК "Казатомпром" касательно публикаций в ряде СМИ информации о проектах Laramide Resources Ltd. по разведке урана в РК
- 70 тысяч тонн руды добыто незаконно: последствия для экологии в ВКО
- Указ Президента Республики Казахстан от 21 января 2026 года №1157
