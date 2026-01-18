ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 26.01.2026

ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Алексей Бодров



СВО



На этой неделе русская армия продолжила прорывать линии обороны противника на пути к крупным областным центрам. Тем самым подразделения ВС РФ укрепили переговорные позиции российской группы в Абу-Даби и Давосе.



Запорожское направление (западнее Гуляйполя)



Части 5-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ продолжают наступление на запад от Гуляйполя, снося полосы неприятельской обороны, обращенные на юг. Передовые подразделения русской армии овладели селом Святопетровка и вышли непосредственно на окраины Зализничного и Староукраинки. Противник вряд ли сможет удержать их, так как ширина фронта несопоставима с возможностями обороняющихся. Вышеупомянутые села прикрывают фланг сети позиций в населенных пунктах по реке Жеребец. Правда, из-за того, что они расположены фронтом на юг, делает их бесполезными для ВСУ. Единственное, что существенно усложняет действия ВС РФ, – это наличие второй линии обороны севернее течения реки Жеребец.



С овладением Зализничного и Староукраинки русские войска вряд ли сразу пойдут на запад, а предпочтут нанести удар северо-западнее в направлении Верхней Терсы. Населенный пункт стоит как бы "на углу" общей фортификационной конфигурации вспомогательной оборонительной линии. То есть ВС РФ фактически выйдут в тыл всем украинским укреплениям, устроенным "волнорезом" с севера на юг и с востока на запад.



Вкупе со скорым овладением Терноватого украинская армия неминуемо откатится с правого берега реки Гайчур до западного берега реки Верхняя Терса. Ее берега являются последней естественной преградой, стоящей перед русскими войсками на пути для удара по восточному флангу Ореховского укрепрайона ВСУ. Орехов остался последним неприятельским бастионом, отделяющим ВС РФ от возможности действовать непосредственно против областного центра – города Запорожье.



Запорожское направление (севернее Гуляйполя)



Части ВС РФ из группировки "Восток" добились значительного успеха в сражении за овладение опорными рубежами по западному берегу реки Гайчур. Не успев завершить бои в Терноватом, наши войска приступили к продвижению на север в направлении сел Новое Поле и Христофоровка. Продолжаются бои и на подступах к Рождественскому. Противник оказывает ожесточенное сопротивление. ВСУ отлично понимают, что если район Терноватого будет охвачен с севера и юга, то подбрасывать в это село подкрепления будет крайне затруднительно, что приведет к моментальной деградации всей ситуации в секторе. Впоследствии она может перерасти в критическую угрозу восточному флангу Ореховского укрепрайона.



Под контролем противника остались только железнодорожная станция, небольшая нефтебаза и элеватор "Гайчур-Агро". ВСУ не смогли долго цепляться за основную часть населенного пункта. Оборона частного сектора – крайне сложная задача, поэтому войска противника опираются на капитальные строения. Командование ВСУ пытается максимально отсрочить полную потерю Терноватого.



Помимо западных окраин населенного пункта, у ВСУ появились еще три дополнительные точки, которые требуют постоянного выделения сил. Если до недавнего времени основной фокус внимания русской армии находился в районе Терноватого и соседнего Рождественского, то теперь вектор атаки наших соединений расширился. Таким образом ВС РФ раздергивают неприятельские силы, увеличивая шансы на продавливание обороны.



Краснолиманское направление



Части 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ завязали бои за села Коровий Яр и Александровка. Русские штурмовики действуют на восточных окраинах населенных пунктов. Однако быстро переломить ситуацию попросту невозможно. Неприятель не жалеет сил для удержания сел, гарантирующих сохранность сухопутного коридора, соединяющего Боровскую группировку ВСУ с "большой землей". Кроме того, населенные пункты обороняются специально выделенными именно под эту задачу подразделениями 3-й ОШБр.



Тем не менее сам факт того, что нашим штурмовикам удалось зацепиться за окраины сел, означает, что период устойчивости для украинских войск на участке закончился. Теперь им придется вступить в те бои, которые для них крайне невыгодны, – ближние. Даже имея в наличии боеспособные подразделения, ближние бои могут привести к тому, что их попросту не хватит. Такой характер противостояния требует постоянной боевой активности всего, что есть под рукой и тут одно из двух: либо удастся восстановить положение сразу, чего неприятель не сумел, либо ждать неизбежной просадки и отступления.



Неприятель пытается спасти подразделения 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, окруженные в районе Богуславки и Загрызово. Противник попытался атаковать из района села Глушковка. В случае успеха это привело бы к ликвидации нашего оперативного выступа у железнодорожных станций Сеньково и Скоростной. ВСУ, рискуя утратой локтевого контакта со своими силами южнее Оскольского водохранилища, попытались обеспечить этот локтевой контакт с силами, что севернее у пгт Ковшаровка. Попутно также вывести из окружения силы 77-й ОАЭБр. Однако своего рода "размен" у противника не удался. ВСУ не смогли обеспечить коридор в направлении Ковшаровки. Части 1-й гв танковой армии ВС РФ справились с атакой неприятеля. При этом угроза утратить главный – южный коридор сообщения с основными силами для ВСУ нарастает. Поэтому противник постарается сформировать коридор на Ковшаровку.



Харьковское направление



Части ГрВ "Север" ВС РФ на Харьковском направлении добились значительного прогресса. Упорное сопротивление подразделений 57-й ОМПБр ВСУ в селе Вильча было сломлено, а населенный пункт перешел под полный контроль русской армии. Наши войска начали ломать украинскую оборону по восточному берегу Северского Донца. Штурмовики ВС РФ ворвались в Графское и ведут там бои. Согласно имеющимся данным, неприятель предпочел не упорствовать в сражении за населенный пункт и по большей части его оставил заблаговременно до появления наших сил. Это может быть объяснено тем, что село находится непосредственно на берегу реки, а его гарнизон рискует быть сброшенным в воду.



Русская армия выбрала такой путь продвижения не просто так. Южнее Волчанска и села Вильча по направлению к Белому Колодезю местность представляет из себя поля, переходящие в большую балку Земляной Яр, по которой выстроили оборону силы 57-й ОМПБр, поддерживаемые подразделениями НГУ. Местность крайне удобная для обороны, поэтому русская армия даже не пытается атаковать в лоб. Командование ВС РФ решило просто обойти оборонительные рубежи противника. Кроме того, лесные массивы по всей протяженности береговой зоны Северского Донца вплоть до Печенежского водохранилища играют на руку нашим бойцам.



Константиновское направление



Части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ развалили оборону противника в обособленном сельском укрепрайоне, выступающим в качестве щита южных подступов к Константиновке. Неприятель оставил село Бересток. Помимо этого, наши подразделения оттеснили ВСУ на север Ильиновки, фактически создавая угрозу переноса боев непосредственно в южные микрорайоны Константиновки. Попутно с этим, нашими войсками предприняты атаки в направление села Степановка со стороны трассы Н-32 и от низин на подступах к Ильиновке. Степановка постепенно оказывается в охвате.



Складывающаяся обстановка намекает на скорый возможный рывок в городскую черту Константиновки со стороны Ильиновки и села Бересток. Однако стоит предположить, что пока наши войска полностью не ликвидируют весь сельский оборонительный район ВСУ, ныне представленный полноценно только двумя селами – Степановка и Долгая Балка, прорыв в город предпринят не будет. Все от того, что они представляют из себя потенциальный "балкон" для контратаки противника. Кроме того, село Долгая Балка из всех населенных пунктов, составляющих "щит" города с юга, является самым ценным как для нас, так и для ВСУ. Для неприятеля, как сказано выше, это удобная исходная позиция для противодействия нашему штурму, а для нас это село открывает возможность выйти на коммуникации гарнизона Константиновки по низинам большой балки Лозовая. К тому же этот населенный пункт сам по себе является маленьким укрепрайоном. Несмотря на то, что оборона части южного "щита" Константиновки развалена и имеется непосредственная возможность прорыва в город, основания ожидать его "вот-вот" нет. Но терпение и осознание неоспоримых преимуществ полного контроля над малой сельской агломерацией принесет нашим войскам щедрые плоды с гарантией.



