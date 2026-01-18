Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику

В новой национальной оборонной стратегии США Гренландия обозначена как территория, "потерять которую нельзя ни при каких обстоятельствах". Это отражает глубокую перестройку американской геостратегии в условиях обострения соперничества в Арктике. Штаты рассматривают остров не только как форпост безопасности, но и как важный ресурсный и технологический актив будущего.



