Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике

14:58 26.01.2026 На фото. Книга "Основы геополитики: Геополитическое будущее России" - это ключевая и наиболее влиятельная книга российского философа и политолога Александра Дугина, впервые опубликованная в 1997 году. Она является манифестом неоевразийства и до сих пор остается предметом острых дискуссий.



***



Руслан Чагаев отреагировал на заявление Николая Валуева о спецоперации в Центральной Азии (видео)

https://daryo.uz/

23.01.2026



В соцсетях распространился видеоролик с российским депутатом, бывшим боксером Николаем Валуевым. На видео Валуев поддерживает высказывания философа Александра Дугина о недопущении суверенитета ряда постсоветских государств, и угрожает странам Центральной Азии. Пока неизвестно, является ли видео подлинным или создано с помощью искусственного интеллекта.



"Нас ждет еще не одна спецоперация. Прав великий философ Дугин. Мы 30 лет давали пряники постсоветским республикам - не помогло. Нужен кнут. Поэтому готовим молодежь. Советую зумерам ходить в зал и заниматься мужскими видами спорта. И для них придет время героев, и скоро. Вообще, я считаю, что гражданином со всеми правами может быть только тот, кто внес и готов вносить лепту в победу. Остальные таких прав иметь не должны. И мы к этому придем", - говорит Валуев на видео.







На эти заявления бывшего спортсмена ответил узбекистанский боксер Руслан Чагаев.



"Мне многие присылают видео, где Николай Валуев говорит разные вещи о Центральной Азии. Думаю, эти ролики могли быть сделаны с помощью искусственного интеллекта. Если это не так, то, приношу извинения узбекскому народу, возможно, удары, которые я наносил ему раньше, только сейчас дают эффект. Конечно, я говорю это в шутку. Ведь отношения между Узбекистаном и Россией стабильны и развиваются позитивно", - заявил Чагаев на своей странице в Instagram.



Чагаев также отметил, что в настоящее время отношения между Узбекистаном и Россией хорошие, а люди вроде Валуева пытаются их испортить.







***



Николай Валуев (1973) и Руслан Чагаев(1978) встречались на профессиональном боксерском ринге один раз 14 апреля 2007 г. Победу в этом поединке одержал Руслан Чагаев по решению большинства судей, нанеся Валуеву первое поражение в его профессиональной карьере. Первоначально планировался матч-реванш в 2008 году, но он был отменен из-за болезни Чагаева, а затем и травмы ноги в 2009 году. Таким образом, их очное противостояние на ринге ограничилось одной встречей.



***



"Основы геополитики: Геополитическое будущее России" - это ключевая и наиболее влиятельная книга российского философа и политолога Александра Дугина, впервые опубликованная в 1997 году. Она является манифестом неоевразийства и до сих пор остается предметом острых дискуссий.



Основные идеи книги

Геополитический дуализм: В книге Дугин утверждает, что мировая история - это вечное противостояние двух цивилизаций: "Суши" (Теллурократия, во главе с Россией) и "Моря" (Атлантизм, во главе с США и Великобританией). Он призывает Россию взять на себя миссию лидера континентального блока.

"Хартленд" и "Римленд": Используя идеи классической геополитики (Митчелла, Маккиндера), Дугин позиционирует Россию как хранителя "Хартленда" (сердца земли), который должен контролировать "Римленд" (прибрежные территории Евразии), чтобы не допустить мирового господства Запада.

Распад Запада: Книга предсказывает неизбежный упадок и распад атлантической цивилизации, основанной на либерализме, индивидуализме и рыночной экономике.

Стратегия для России: Дугин предлагает детальный план действий для восстановления имперского могущества:

Контроль над СНГ: Восстановление контроля над бывшими советскими республиками (Центральная Азия, Кавказ, Украина) и их интеграция в единое евразийское пространство.

Союзы против США: Формирование стратегических союзов с Ираном, Китаем, Индией и другими странами, чтобы окружить и изолировать США.

Внутренняя мобилизация: Отказ от западных либеральных ценностей и переход к традиционным православным, консервативным устоям.



***



