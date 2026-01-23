Таджикистан | В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год

15:27 26.01.2026 Расширенное заседание Правительства Республики Таджикистан

23.01.2026

город Душанбе



23 января в здании Правительства Республики Таджикистан под руководством Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, Председателя Правительства страны уважаемого Эмомали Рахмона состоялось расширенное заседание Правительства Республики Таджикистан.







В работе заседания приняли участие руководство и члены Правительства страны, Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан и его структурных подразделений, руководители центральных государственных органов, ведомств при Президенте и Правительстве, республиканских предприятий и учреждений, председатели областей, городов и районов, руководители высших учебных заведений, центров реализации государственных инвестиционных проектов, государственных и акционерных банков, официальных газет и журналов, другие ответственные лица.



На расширенном заседании Правительства Республики Таджикистан были подробно обсуждены итоги социально-экономического развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год.



На расширенном заседании Правительства вначале был заслушан отчет Премьер-министра страны Кохира Расулзода о результатах социально-экономического развития за 2025 год.



Как было отмечено, несмотря на сложные глобальные вызовы современности и их негативное влияние на экономику страны, 2025 год для народа Таджикистана стал успешным, в политической и социально-экономической жизни государства были достигнуты значительные успехи.



По словам Премьер-министра страны, в отчетном периоде объем валового внутреннего продукта составил 176,9 млрд сомони, а темпы его роста были обеспечены на уровне 8,4 процента.



Уровень инфляции составил 3,5 процента, что на 0,1 процентного пункта ниже показателя 2024 года.



В 2025 году в доходную часть государственного бюджета поступило 60,3 млрд сомони, что на 7 млрд сомони больше запланированного объема.



В отчетном году в стране введено в эксплуатацию 400 новых промышленных предприятий, обеспечены темпы роста промышленного производства.



Было подчеркнуто, что в целях обеспечения устойчивого развития энергетической отрасли и достижения поставленных целей в 2025 году реализованы 13 государственных инвестиционных проектов отрасли на общую сумму 14,9 млрд сомони.



В результате мер, принятых Правительством страны, в отчетном году объем производства электроэнергии по сравнению с 2024 годом увеличился на 7 процентов и достиг 24 млрд кВт·ч.



В отчетном году общий объем сельскохозяйственной продукции составил 84,6 млрд сомони, рост по сравнению с 2024 годом обеспечен на уровне 9,5 процента.



В целях поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата в последние годы Правительством страны принят ряд мер, в том числе посредством предоставления налоговых и таможенных льгот для развития внутреннего производства.



В 2025 году в страну привлечены иностранные инвестиции на сумму 59,5 млрд сомони, что на 35 процентов больше по сравнению с 2024 годом.



За данный период общий объем кредитов, выданных банковской системой страны отраслям национальной экономики и населению, увеличился и составил 30 млрд сомони.



В отчетном периоде объем инвестиций в основной капитал достиг 28,7 млрд сомони, что на 23 процента больше показателя 2024 года.



Реализация 14 инвестиционных проектов на общую сумму 11,7 млрд сомони в транспортной отрасли позволила обеспечить развитие сферы, в результате чего в прошедшем году всеми видами транспорта было перевезено 155 млн тонн грузов и 1,1 млрд пассажиров, что по сравнению с 2024 годом больше соответственно на 15,2 и 11 процентов.



В 2025 году общий объем товарооборота составил 77,3 млрд сомони, что на 14 процентов больше по сравнению с 2024 годом.



Объем платных услуг во всех сферах обслуживания в 2025 году составил 30,5 млрд сомони, что на 13,2 процента больше по сравнению с 2024 годом.



Меры, принятые Правительством страны, позволили в отчетный период увеличить объем внешнеторгового оборота по сравнению с 2024 годом на 20,5 процента.



Премьер-министр страны отметил, что в отчетном периоде количество дошкольных учреждений в стране достигло 795 единиц, что на 38 учреждений больше по сравнению с 2024 годом.



В целях расширения охвата детей дошкольным образованием при учреждениях общего образования созданы 3 154 центра развития ребенка, охватывающие 182,7 тыс. детей.



В 2025 году в стране построены и введены в эксплуатацию 214 общеобразовательных учреждений, а также дополнительные здания и учебные классы на 99 тысяч учащихся.



В настоящее время в стране функционируют 4 056 общеобразовательных учреждений.



В целях развития сферы здравоохранения и своевременного устранения существующих проблем в 2025 году за счет государственного бюджета на развитие отрасли было направлено 4,3 млрд сомони, что на 24,1 процента больше по сравнению с 2024 годом.



В отчетный период построены и введены в эксплуатацию 113 учреждений здравоохранения, 301 учреждение прошло капитальный ремонт и реконструкцию.



В государственной политике Таджикистана регулирование трудовых отношений, развитие рынка труда и обеспечение занятости населения занимают приоритетное место.



В отчетном году в стране за счет всех источников было создано 280 тысяч новых рабочих мест.



В продолжение заседания Правительства были заслушаны отчеты Министра финансов Файзиддина Каххорзода, председателя Налогового комитета Нусратулло Давлатзода и начальника Таможенной службы Хуршеда Каримзода.



Сообщалось, что в результате экономического роста, создания новых рабочих мест, совершенствования налогового администрирования и обслуживания налогоплательщиков, проведения разъяснительной работы по положениям налогового законодательства, расширения безналичных расчетов посредством электронных платежных средств, развития процессов цифровизации и других принятых мер в 2025 году за счет налогов и внутренних платежей в государственный бюджет поступило 26,5 млрд сомони, что на 3 млрд 598 млн сомони больше прогнозных показателей.



Исполнение плана по налогам и платежам в стране, в том числе в Горно-Бадахшанской автономной области обеспечено - на уровне 104,3 процента, в Хатлонской области - 103,1 процента, Согдийской области - 107,1 процента, городе Душанбе - 119,8 процента и в городах и районах республиканского подчинения в целом на уровне 109,5 процента.



По итогам деятельности таможенных и налоговых органов после заслушивания отчетов их руководства Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон дал строгие поручения по повышению показателей исполнения плана таможенных платежей, ликвидации налоговой задолженности, своевременной выплате пенсий и социальных страховых взносов, а также переводу всех финансовых отношений в этих сферах в электронный формат.



Затем Генеральный прокурор Республики Таджикистан Хабибулло Вохидзода представил отчет о деятельности органов надзора и контроля в сфере предупреждения преступлений и преступности, устранения нарушений закона в экономической и социальной сферах, а также обеспечения неукоснительного соблюдения действующего законодательства страны.



Органам прокуратуры было поручено принять своевременные и безотлагательные меры по предупреждению случаев несоблюдения законодательства Республики Таджикистан в части использования земель, регулирования праздников и обрядов, а также в других сферах.



О ходе привлечения инвестиций в национальную экономику и путях его наращивания был заслушан отчет председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Султона Рахимзода.



Также на заседании Правительства Республики Таджикистан председатель Национального банка Таджикистана Фирдавс Толибзода и председатель Сберегательного банка Республики Таджикистан "Амонатбанк" Алиджон Салимзода отчитались о состоянии банковского сектора и денежно-кредитной политики.



Руководству Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, Национального банка и других государственных и акционерных банков было поручено принять конкретные меры по привлечению внутренних и иностранных инвестиций в национальную экономику, особенно прямых инвестиций, обеспечению устойчивости курса национальной валюты, увеличению объемов кредитования, переходу к безналичным расчетам и полному переводу всех финансово-банковских отношений в электронный формат.



В продолжение заседания Правительства с докладом выступил Министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир.



Было подчеркнуто, что объявление 2022–2026 годов "Годами развития промышленности" заложило прочную основу для реализации процесса ускоренной индустриализации страны.



В 2025 году в стране введены в эксплуатацию новые промышленные предприятия и цеха с созданием 17 тысяч новых рабочих мест, при этом по сравнению с предыдущим годом объем промышленного производства увеличился на 22,1 процента.



Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон поручил руководству Министерства промышленности и новых технологий обеспечить практическую реализацию одной из стратегических целей - ускоренной индустриализации страны - путем ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей, запуска простаивающих мощностей и предотвращения остановки деятельности промышленных предприятий, увеличения производства конкурентоспособной импортозамещающей и ориентированной на экспорт продукции, расширения числа малых производственных предприятий и цехов в городах и районах, особенно в сфере переработки фруктов и овощей, а также обеспечения устойчивой деятельности промышленных предприятий и организации производства продукции отрасли с учетом требований рынка.



На заседании также был заслушан отчет Министра транспорта Азима Иброхима, в котором подведены итоги деятельности отрасли в 2025 году и определены основные направления развития транспортной инфраструктуры и повышения качества услуг на последующий период.



Министерству транспорта поручено обеспечить выполнение приоритетных задач на 2026 год, а также своевременную и качественную реализацию инвестиционных проектов, осуществляемых в отрасли.



Министру энергетики и водных ресурсов Далеру Джума и руководителям отраслевых компаний даны конкретные поручения по своевременной и качественной реализации проектов по снижению потерь электроэнергии в городах и районах страны, внедрению биллинговой системы и полному учету потребителей электроэнергии, обеспечению своевременного сбора платы за электроэнергию с населения, организаций и предприятий, а также строительству альтернативных мощностей по производству электроэнергии.



Министр сельского хозяйства Курбон Хакимзода и председатель Комитета по охране окружающей среды Баходур Шерализода представили отчеты по вопросам целевого использования земель, вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых земель, увеличения объемов производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, развития животноводства, племенного дела, птицеводства, рыбоводства, растениеводства, зерноводства и овощеводства, своевременной обработки земель, использования качественных семян и минеральных удобрений, а также последствий изменения климата, экологической обстановки и другим вопросам, связанным с отраслью.



Министерству сельского хозяйства, Агентству по экспорту, Государственному комитету по земельному управлению и геодезии Республики Таджикистан, Агентству по мелиорации и ирригации, Академии сельскохозяйственных наук и местным исполнительным органам государственной власти поручено обеспечить целевое использование земель, всестороннюю подготовку к весенней посевной кампании, особенно в части эффективного использования каждого участка земли, с учетом малоснежной и засушливой осени прошлого года - своевременное проведение влагозарядковых поливов, подготовку насосных станций, улучшение мелиоративного состояния земель, соблюдение агротехнических требований, повышение урожайности сельскохозяйственных культур и получение 3–4-х урожаев с орошаемых пахотных земель, проведение работ по посадке деревьев, обеспечение земледельческих хозяйств высококачественными семенами сельскохозяйственных культур, в том числе семенами зерновых культур высоких репродукций, а также семенами, адаптированными к климатическим условиям, и выращивание районированных сортов сельскохозяйственных культур, а также увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции.



Министру образования и науки Рахиму Саидзода, Министру здравоохранения и социальной защиты населения Джамолиддину Абдуллозода и Министру труда, миграции и занятости населения Солехе Холмахмадзода были даны поручения по повышению качества образования, подготовке и изданию качественных учебников и учебно-методических материалов, строительству новых современных школ, пропаганде и продвижению здорового образа жизни, строительству и реконструкции медицинских пунктов и центров здоровья, а также по обеспечению занятости населения на местах и развитию ремесленничества и народных ремесел.



Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали в своем отчете отметил, что в 2025 году Исполнительным органом государственной власти города Душанбе в целях реализации стратегических целей страны и на этой основе повышения уровня благосостояния жителей столицы, а также вывода города Душанбе на новый этап развития был реализован ряд созидательных инициатив, в результате чего создано 46 тысяч новых рабочих мест.



По словам Председателя города Душанбе уважаемого Рустама Эмомали, социально-экономическое развитие города Душанбе обеспечено устойчивыми показателями: темпы роста валового регионального продукта составили 8,3 процента, а городской бюджет перевыполнен на 22,2 процента.



В рамках стратегической цели ускоренной индустриализации страны в указанный период процесс строительства промышленных предприятий получил новый импульс: введены в эксплуатацию 62 новых производственных предприятия и цеха, а темпы роста промышленного производства обеспечены на уровне 26 процентов.



Наряду с этим темпы роста инвестиций в основной капитал по сравнению с 2024 годом увеличились на 31 процент, введены в эксплуатацию жилые дома и другие социальные и сервисные объекты общей площадью 713 тысяч квадратных метров.



В частности, в 2025 году в городе Душанбе построены и введены в эксплуатацию 6 образовательных учреждений на 19 тысяч учащихся и 16 дошкольных учреждений на 3 640 воспитанников.



За счет всех источников финансирования в городе в общей сложности реконструировано и заасфальтировано 60 километров дорог на сумму 406 млн сомони.



Председатель Горно-Бадахшанской автономной области Алишер Мирзонабот, председатель Согдийской области Раджаб Ахмадзода и председатель Хатлонской области Давлатали Саид представили отчеты о результатах социально-экономического развития областей, городов и районов в 2025 году.



Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон дал председателям областей и городов и районов страны конкретные поручения по активизации подготовки к празднованию 35-летия Государственной независимости, выполнению задач, обозначенных в Послании Президента Республики Таджикистан, реализации программ и планов, утвержденных Правительством страны, своевременному рассмотрению обращений и жалоб граждан, поддержке предпринимательства, укреплению сотрудничества с частным сектором, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, увеличению объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, расширению экспорта данной продукции, а также активизации деятельности учреждений образования, здравоохранения и культуры.



В завершение работы расширенного заседания Правительства страны Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон выступил с речью о результатах социально-экономического развития страны в 2025 году и задачах на 2026 год. Подводя итоги деятельности всех отраслей национальной экономики, он дал конкретные поручения членам Правительства, Исполнительному аппарату Президента, руководителям министерств и ведомств, областей, городов и районов, а также другим государственным органам по устранению имеющихся недостатков, выполнению поручений, изложенных в Послании Президента Республики Таджикистан, подготовке и реализации планов мероприятий, обеспечивающих поступательное развитие отраслей и регионов страны.



Правительству страны, министерствам и ведомствам, а также местным исполнительным органам государственной власти дано задание обеспечить своевременное и качественное выполнение поручений, изложенных в Послании Президента страны.



Также поручено уделять особое внимание развитию всех отраслей национальной экономики и решению социально значимых проблем, принимая конкретные меры по предупреждению воздействия внешних факторов.



Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон поручил Правительству, министерствам и ведомствам, а также местным исполнительным органам государственной власти активизировать свою деятельность в целях достижения стратегических целей и обеспечения экономического роста страны на уровне не ниже 8 процентов.



С этой целью было признано необходимым принять эффективные меры по выявлению и рациональному использованию новых источников развития, а также по определению и привлечению дополнительных источников доходов государственного бюджета и обеспечению финансовой устойчивости страны.



Также было поручено в текущем году уделять первоочередное внимание вопросам эффективного использования имеющихся мощностей, созданию производственных предприятий, формированию новых рабочих мест, ускорению процессов цифровизации отраслей национальной экономики и становлению "зеленой экономики".



В этой связи подчеркнуто, что повышение конкурентоспособности отечественной продукции, укрепление экспортного потенциала страны, развитие человеческого капитала и улучшение качества социальных услуг относятся к числу приоритетных задач в данном направлении.



Правительству страны дано задание принять своевременные меры по обеспечению выполнения поручений, изложенных в Послании Главы государства, в части повышения в текущем году заработной платы, пенсий и стипендий, а также других социальных обязательств государства перед народом Таджикистана.



Наряду с этим признано необходимым на постоянной основе принимать меры по повышению уровня и качества обслуживания населения, обеспечению растущих потребностей потребительского рынка и поддержанию инфляции на умеренном уровне.



Министерству финансов и Налоговому комитету поручено во взаимодействии с местными исполнительными органами государственной власти принять необходимые меры по обеспечению качественного и полного исполнения доходной части государственного бюджета в 2026 году.



Вместе с тем соответствующим структурам и органам поручено принять эффективные меры по сокращению задолженности по налогам и недопущению образования новой налоговой задолженности.



В связи с имеющимися недостатками в части целевого и прозрачного расходования бюджетных средств, а также строгого соблюдения финансовой дисциплины министерствам и ведомствам, местным исполнительным органам государственной власти, бюджетным учреждениям и другим организациям было поручено в кратчайшие сроки устранить имеющиеся в данной сфере недостатки и обеспечить эффективное использование бюджетных средств и прозрачность их расходования.



Глава государства поручил принять дополнительные и действенные меры по предупреждению коррупционных факторов во всех структурах и органах государственной власти.



Министерствам финансов, экономического развития и торговли, Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом, Национальному банку и другим министерствам и ведомствам поручено обеспечить своевременную и качественную реализацию совместных программ реформ в сотрудничестве с международными финансовыми институтами.



В этом контексте было признано необходимым принять конкретные и эффективные меры по продолжению и расширению привлечения грантовых средств и льготных кредитов в национальную экономику, а также по поддержке государственного бюджета.



В дополнение к данным поручениям от Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, отраслевых министерств и ведомств, а также центров реализации проектов потребовано взять под постоянный контроль своевременную реализацию проектов и целевое использование средств и принять срочные и действенные меры по устранению имеющихся недостатков.



Также Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом, министерствам и ведомствам, а также местным исполнительным органам государственной власти поручено принять дополнительные меры по значительному увеличению объемов прямых инвестиций.



В частности, дипломатическим и торговым представительствам Таджикистана за рубежом поручено наладить системную презентацию инвестиционных возможностей в качестве приоритетной задачи и существенно активизировать свою деятельность по привлечению прямых инвестиций.



Национальному банку совместно с финансово-кредитными организациями по поручению Главы государства поручено эффективно организовать процесс кредитования и существенно увеличить объемы кредитов, предоставляемых производственному предпринимательству, особенно в отдаленных районах страны.



Кроме того, Национальному банку поручено совместно с министерствами и ведомствами обеспечить развитие платежной системы и полное внедрение безналичных расчетов в сферах торговли и услуг, а также с 1 июля 2026 года ввести обязательное использование единого кода для индивидуальных предпринимателей.



Президент страны отметил, что широкое внедрение цифровых технологий и переход к совершенной системе безналичных платежей в деятельности государственных органов и во всех сферах являются безусловной необходимостью времени.



В этой связи для скорейшей реализации процесса цифровизации полное и своевременное исполнение данных в данном направлении поручений всеми ответственными лицами должно быть обеспечено в установленные сроки.



В частности, Службе связи поручено во взаимодействии с мобильными компаниями принять срочные и эффективные меры по улучшению скорости, качества обслуживания и доступности интернета.



Агентству инноваций и цифровым технологиям поручено совместно с соответствующими министерствами и ведомствами обеспечить полную цифровизацию государственных услуг посредством единого реестра.



Также в целях повышения прозрачности поэтапно должен быть внедрен цифровой мониторинг расходов государственного бюджета.



Кроме того, Президент страны поручил Агентству инноваций и цифровым технологиям, Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом внедрить единую цифровую систему мониторинга государственных инвестиционных проектов, обеспечив соблюдение финансовой дисциплины и повышение ответственности исполнителей.



В ходе анализа состояния промышленной отрасли страны Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что с учетом ресурсов и возможностей страны реализация мер по ускоренной индустриализации является основой для создания производственных предприятий, увеличения объемов промышленного производства, особенно продукции с высокой добавленной стоимостью, создания рабочих мест, наращивания экспорта и в целом развития национальной экономики.



В этой связи Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон поручил Министерству промышленности и новых технологий, другим министерствам и ведомствам, а также местным исполнительным органам государственной власти устранить имеющиеся недостатки, обеспечить исполнение поручений в данном направлении и, используя все имеющиеся ресурсы и возможности, обеспечить ускоренное развитие отрасли.



Также поручено совместно с министерствами и ведомствами укреплять производственные мощности, обеспечивать рост производства конкурентоспособной продукции и ее экспорта и на этой основе довести к 2030 году долю промышленности в валовом внутреннем продукте до 30 процентов.



Одновременно было поручено принять конкретные меры по устранению проблем предприятий, приостановивших деятельность, и их модернизации посредством механизмов государственно-частного партнерства, прежде всего с привлечением отечественных инвесторов.



Кроме того, в целях организации полной переработки полезных ископаемых и производства продукции с высокой добавленной стоимостью, включая цветные и редкие металлы, поручено расширить сотрудничество с инвесторами.



На основе анализа состояния энергетической системы страны Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон поручил Министерству энергетики и водных ресурсов, акционерным обществам "Барки Точик" и "Сети распределения электроэнергии" принять дополнительные меры по своевременной и качественной реализации проектов по сокращению потерь электроэнергии в городах и районах страны.



Также дано указание во взаимодействии с местными исполнительными органами государственной власти обеспечить внедрение биллинговой системы, полный учет потребителей и своевременный сбор платы за электроэнергию с населения, организаций и предприятий.



Глава государства поручил ответственным лицам в целях достижения стратегической цели энергетической независимости и полного обеспечения населения страны электроэнергией расширить реализацию мероприятий по развитию альтернативных мощностей по производству электроэнергии.



В частности, подчеркнуто, что в текущем году необходимо обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию солнечных электростанций в районах Ашт и Джайхун.



В целях ввода в эксплуатацию третьего агрегата Рогунской гидроэлектростанции в 2027 году Глава государства поручил ответственным лицам ускорить строительные работы и обеспечить выполнение утвержденного плана с соблюдением международных стандартов.



Для увеличения производства сельскохозяйственной продукции и обеспечения продовольственной безопасности страны Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон поручил Министерству сельского хозяйства, Государственный комитет по земельному управлению и геодезии, Агентство по мелиорации и ирригации, Комитету продовольственной безопасности, Академии сельскохозяйственных наук, другим профильным министерствам и ведомствам, а также местным исполнительным органам государственной власти обеспечить устранение имеющихся недостатков в отрасли, эффективное внедрение водосберегающих технологий орошения, рациональное использование каждого участка земли, внедрение повторных посевов и получение трех-четырех урожаев.



Подчеркнуто, что наряду с этим необходимо обеспечить выполнение прогнозных показателей посевов основных сельскохозяйственных культур, в частности картофеля, хлопка и риса.



Наряду с этим, Президент страны поручил ответственным лицам принять своевременные меры по всесторонней подготовке к весеннему посевному сезону, улучшению мелиоративного состояния земель, подготовке насосных станций, использованию высококачественных семян сельскохозяйственных культур, соблюдению агротехнических правил и проведению посадки саженцев, а также развитию животноводства.



Также дано поручение реализовать эффективные меры по оценке рисков возможной засухи и изменения климата и предотвращению негативных последствий их воздействия.



Глава государства вновь подчеркнул, что вопрос двухгодичного запаса продуктов питания в каждой семье становится особенно актуальным.



В связи с этим было признано необходимым, чтобы руководители и специалисты областей, городов и районов активно проводили разъяснительную работу с населением страны по вопросам обеспечения необходимого запаса продуктов питания на летне-осенний период.



Местным исполнительным органам власти и Антимонопольной службе совместно с другими профильными структурами поручено постоянно принимать меры для обеспечения достаточного предложения на потребительском рынке, мониторинга необоснованного роста цен, предотвращения и устранения недобросовестной конкуренции.



Министерствам промышленности и новых технологий, сельского хозяйства, другим министерствам и ведомствам, руководителям областей, городов и районов поручено принять необходимые меры для развития глубокой переработки сырья, снижения потерь и совершенствования цепочки "производство – переработка – хранение – продажа".



Также министерствам сельского хозяйства, экономического развития и торговли, экспортным агентствам, "Таджикстандарту" и Комитету продовольственной безопасности поручено реализовать эффективные меры по приведению сельскохозяйственной продукции в соответствие с международными стандартами, расширению внешних рынков и стимулированию экспорта отечественной продукции.



При анализе состояния социальных отраслей министерствам образования и науки, финансов и другим профильным ведомствам поручено организовать в стране систему цифрового охвата для учреждений общего образования, оснащение их современными цифровыми технологиями, а также организацию краткосрочных курсов по цифровой педагогике.



Министерству образования и науки, руководителям областей, городов и районов и руководителям профильных министерств и ведомств поручено до празднования 35-летия независимости Республики Таджикистан устранить имеющиеся недостатки в аварийных и нуждающихся в ремонте образовательных учреждениях, а также обеспечить функционирование некоторых учреждений в три смены с использованием всех возможностей.



Кроме того, Министерству образования и науки, Комитету по начальному и среднему профессиональному образованию, Агентству по контролю в сфере образования и науки и профильным министерствам и ведомствам поручено как можно быстрее разработать и представить Правительству страны механизм оценки качества образования с учетом передового опыта.



Министерству здравоохранения и социальной защиты населения поручено совместно с профильными органами активизировать работы по цифровизации сферы здравоохранения, в том числе с учетом передового опыта, и внедрению электронных медицинских карт.



Министерству культуры, руководителям областей, городов и районов, руководителям профильных ведомств и представителям центральных органов власти, прикрепленных к городам и районам, поручено принять конкретные меры по решению вопросов, связанных с аварийными и нуждающимися в ремонте учреждениями отрасли.



Также министерствам культуры, иностранных дел и другим профильным ведомствам поручено укреплять сотрудничество с государствами и международными организациями с целью широкого продвижения культуры и истории таджикского народа.



Международным аэропортам страны и другим пограничным пунктам дано задание усовершенствовать систему обслуживания и возможности инфраструктуры с учетом ожидаемого роста числа туристов в долгосрочной перспективе.



На заседании Правительства Глава государства Эмомали Рахмон подчеркнул, что основная цель объявления 2026 года "Годом расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания" заключается в проведении работ по строительству и благоустройству на всей территории страны, а также в дальнейшем повышении уровня образования, самосознания и национального самоуважения населения на основе древней истории и богатой национальной культуры.



Отмечено, что повышение уровня знаний и образования, укрепление чувства самосознания и национальной идентичности каждого жителя страны является одной из важнейших задач, требующей реализации конкретных практических мер.



В связи с этим Комитету по телевидению и радио, Национальной академии наук, Министерству образования и науки и другим министерствам и ведомствам поручено с привлечением экспертов, специалистов и ученых предпринимать практические шаги по продвижению истории, цивилизации и богатой культуры таджикского народа.



Признано необходимым разрабатывать интересные программы и документальные фильмы на разных языках и широко распространять их среди молодежи, подростков и общества в целом.



Кроме того, Комитету по религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов дано поручение совместно с Исламским институтом, родителями, интеллигенцией и религиозными деятелями укреплять деятельность в области религиозного воспитания, особенно по вопросам гуманистического учения Ислама, соблюдения требований законов светского государства и защиты созидательных ценностей ислама, а также предотвращения распространения экстремизма.



В завершение своей речи Президент Эмомали Рахмон дал конкретные поручения министерствам, ведомствам и местным исполнительным органам для высококачественного проведения празднования 35-летия независимости страны и выполнения предписаний Главы государства, вытекающих из очередного Послания.



В частности, представителям центральных органов, закрепленным за городами и районами, а также руководителям областей и городов, районов поручено усилить контроль над строительством и обновлением запланированных объектов и качеством их выполнения.



Отмечено, что до этой священной даты строительные работы должны быть расширены, а праздничные мероприятия проведены на высоком уровне.



Глава государства напомнил, что в условиях нынешнего мирового кризиса и нестабильности защита независимости и свободы, труд во имя прогресса государства и благоустройства Родины является первоочередной и ежедневной обязанностью каждого честного и порядочного гражданина страны.



В связи с этим подчеркнуто, что каждый гражданин и каждая семья должны с чувством ответственности за построение государства и Родины, прежде всего, ремонтировать и благоустраивать свое жилище, улицы и микрорайоны.



Президент страны подчеркнул, что члены Правительства, руководители других структур и государственных органов, председатели областей и городов, районов в этот крайне важный год несут личную ответственность за выполнение поручений Послания главы государства и решений Правительства, устранение недостатков, обозначенных на сегодняшнем заседании, выполнение возложенных задач и соблюдение государственного порядка. Источник - President.tj

