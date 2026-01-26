Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"

Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем генсека Секретариата формата "Центральная Азия – Китай"

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - В китайском городе Сиань Нурали Ирзаев приступил к исполнению обязанностей заместителя генерального секретаря Секретариата формата "Центральная Азия – Китай".



До назначения на новую должность он занимал пост начальника Управления по двустороннему и многостороннему сотрудничеству со странами СНГ Министерства иностранных дел Узбекистана.



Нурали Ирзаев родился в городе Навои, ему 43 года. В 2005 году он окончил Ташкентский государственный университет по программам бакалавриата и магистратуры по специальности "Международные экономические отношения".



С того же года он работает в системе МИД Узбекистана, занимая различные должности в центральном аппарате министерства, а также в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества в Пекине.



