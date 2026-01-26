|Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:39 26.01.2026
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - В китайском городе Сиань Нурали Ирзаев приступил к исполнению обязанностей заместителя генерального секретаря Секретариата формата "Центральная Азия – Китай".
До назначения на новую должность он занимал пост начальника Управления по двустороннему и многостороннему сотрудничеству со странами СНГ Министерства иностранных дел Узбекистана.
Нурали Ирзаев родился в городе Навои, ему 43 года. В 2005 году он окончил Ташкентский государственный университет по программам бакалавриата и магистратуры по специальности "Международные экономические отношения".
С того же года он работает в системе МИД Узбекистана, занимая различные должности в центральном аппарате министерства, а также в Секретариате Шанхайской организации сотрудничества в Пекине.
***
В рамках механизма "Китай - Центральная Азия" (ЦА) в апреле 2024 года был учрежден Секретариат, обеспечивающий взаимодействие между КНР, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Высшее руководство форматом осуществляет глава КНР Си Цзиньпин. Это постоянный механизм для укрепления стратегического партнерства.
Генеральным секретарем Секретариата формата "Центральная Азия - Китай" является китайский дипломат Сунь Вэйдунь. Он возглавил Секретариат в Сиане с момента начала его работы.
Нурали Ирзаев стал его заместителем от узбекской стороны в рамках ротации и распределения квот между странами-участницами (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).