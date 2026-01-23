Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова

Заместителем директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова

23.01.2026



Усенбекова Айнура Доктурбаевна родилась в 1984 году в Иссык-Кульской области Кыргызстана.



В 2006 году окончила Иссык-Кульский государственный университет имени Касыма Тыныстанова по специальности "Менеджмент в туризме", в 2017 году – магистратуру Академии управления при Президенте Кыргызской Республики по направлению "Государственное управление".



Трудовую деятельность начала в 2005 году в районной государственной администрации.



В 2010 – 2014 годах работала на экспертных должностях в Аппарате Правительства и Аппарате Президента Кыргызской Республики.



В 2014 – 2016 годах – заведующая отделом регулирования лицензионно-разрешительной деятельностью и анализа регуляторного воздействия Управления регулирования предпринимательской деятельности, начальник Управления регулирования предпринимательской деятельности Министерства экономики Кыргызстана.



В 2017 – 2018 годах – заместитель руководителя секретариата Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.



В 2018 – 2019 годах – координатор проекта "Укрепление потенциала для финансирования устойчивого развития в регионе СНГ" Программы развития ООН в Кыргызстане.



В 2019 – 2022 годах – заведующая сектором мониторинга развития отдела политики стратегического развития, экономики и финансов, далее – заместитель заведующего отделом политики стратегического развития и планирования Аппарата Президента Кыргызской Республики.



В 2022 – 2025 годах – заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики.



19 января 2026 года назначена заместителем директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии.



Директором Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК по состоянию на январь 2026 года является Бакенов Ернар Багытжанулы.



Основные сведения:

Дата назначения: Вновь назначен на эту должность 1 июля 2024 года (ранее также возглавлял департамент с февраля 2023 по апрель 2024 года).

Происхождение: Уроженец Казахстана (г. Караганда).

Карьера: До работы в ЕЭК занимал посты вице-министра национальной экономики Республики Казахстан и директора Департамента международной экономической интеграции того же ведомства.



Его заместителем с 19 января 2026 года назначена Айнура Усенбекова.