НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность

19:57 26.01.2026

Туркменский нейтралитет испытывают на прочность

Вашингтон меняет тактику в отношении Ашхабада



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

25.01.2026



Эскалация ситуации вокруг Тегерана заставляет Вашингтон искать новые точки опоры в Центральной Азии. Пока авианосная ударная группа ВМС США направляется к берегам Ближнего Востока, в Ашхабаде высадился представительный дипломатический десант. Визиты министра армии США Дэниела Дрисколла и спецпосланника по Южной и Центральной Азии Серджио Гора для встреч с президентом и Национальным лидером Сердаром и Гурбангулы Бердымухамедовыми подчеркивают: нейтральный Туркменистан становится для США стратегически важным звеном региональной безопасности.



Визит двух высокопоставленных чиновников администрации США в Туркменистан – страну, имеющую протяженную границу с Ираном, в момент разворачивания ударных группировок вокруг него, по мнению политолога Дерья Караева, не может быть просто совпадением. Напомним, что Серджио Гор, являющийся специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии, вместе с другим чиновником администрации США – заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау готовили в прошлом году "сырьевые" соглашения с Узбекистаном и Казахстаном. С другой стороны, присутствие в составе делегации министра армии США Дэниела Дрисколла говорит о том, что речь во время визита шла об элементах стратегического военного планирования, что подтверждается их встречей с министром обороны Туркменистана Бегенчем Гундогдыевым. По информации государственного информационного агентства TDH, основной акцент в ходе переговоров был смещен с традиционных протокольных рамок в сторону прагматичного обсуждения перспектив многостороннего сотрудничества США в Центральной Азии.



Кроме того, Дрисколл и Гор были приняты президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а Гор отдельно был принят Национальным лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который подчеркнул, что "США остаются одним из важнейших стратегических партнеров страны".



"Безусловно, существует большой соблазн начать рассуждать о гипотетической вероятности вовлечения Туркменистана в антииранские действия в рамках предстоящей, с большой долей вероятности, американской военной кампании против Ирана, но – нет. Существует несколько факторов, которые не позволяют властям Туркменистана сознательно и по доброй воле, по крайней мере публично, присоединиться к антииранским действиям в любом качестве", – сказал "НГ" Дерья Караев.



По его словам, первой причиной является статус постоянного нейтралитета Туркменистана – безусловная максима внешней политики, уже долгое время позволяющая властям лавировать между интересами крупных геополитических игроков. Другим фактором являются несопоставимый военно-технический потенциал Ирана и Туркменистана и реальные возможности Ирана по сдерживанию своих соседей от соблазнов участия в антииранских коалициях. Тем более заявление, распространенное иранским агентством "Фарс" 24 января, однозначно угрожает соседним странам ударом возмездия в случае, если такие соблазны возьмут верх над здравым смыслом. Хотя само послание Тегерана было адресовано в первую очередь Баку и Анкаре, в нем содержится недвусмысленный посыл и другим столицам региона: "В случае любого нападения не будет различия между главным исполнителем и региональными пособниками".



Более того, иранские власти уже прямо говорят об угрозе разрастания военного нападения на Иран в региональную войну:. "Если учесть расположение столицы Туркменистана Ашхабада в непосредственной близи от границы с Ираном, соответственно в зоне прямого поражения не только ракетным оружием, но и дальнобойной артиллерией, не говоря о резиденции президента и Национального лидера – она расположена прямо у границы, в бывшем поселке Фирюза, – этот фактор может быть еще более действенным, чем политико-юридический фактор нейтралитета", – считает Караев.



Огромную роль играет и сильное влияние на Туркменистан союзников и партнеров Ирана – Китая и России, с чьим мнением власти Туркменистана стараются особо не спорить и не портить с ними отношения в принципиальных вопросах, по крайней мере публично и до сегодняшнего дня.



При этом и политика США до 2023 года в отношении Туркменистана была сдержанной и ограничивалась дипломатической "игрой с нулевой суммой" (см. "НГ" от 10.12.23), однако с того момента, еще с работы предыдущей администрации США, идет однозначное, пусть и медленное переформатирование отношений США с Туркменистаном как в двустороннем, так и региональном контексте, особенно в отношении Китая.



По мнению политолога, несомненно, американская администрация знает и учитывает все "факторы риска", с которыми приходится сталкиваться туркменским властям во взаимоотношениях с Ираном. "Поэтому среди "кнутов и пряников" США нет прямого подталкивания к конфронтационным действиям Туркменистана с Ираном. Но существует фактор долгосрочного военного планирования, который подразумевает возможность и необходимость иметь точки для аварийной, экстренной посадки самолетов во время военной операции против Ирана. И новый аэродром в Джебеле на территории Туркменистана как нельзя лучше подходит для этой цели (см. "НГ" от 23.06.25), при этом сами туркменские власти могут сослаться уже на гуманитарный характер такой миссии. И принимать не только американские, но и иранские самолеты", – полагает Караев.