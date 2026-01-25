 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:50  Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
13:53  Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
00:23  МК: что скрывается за кремлевским троллингом Европы
00:05  ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
Четверг, 22.01.2026
22:29  Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
20:18  В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.
17:07  Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
15:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026
01:03  Дания подавится, если получит от США $700 ярдов за Гренландию
00:05  ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января
Среда, 21.01.2026
21:48  Второй президент США, погибший в результате покушения, - П.В.Густерин
15:08  Казахстанская нефть: К трудностями на КТК добавилась авария на месторождении Тенгиз
14:03  В ООН объявили о наступлении "эры глобального водного банкротства"
13:06  Известия: Трамп не собирается аннексировать Канаду вопреки заявлениям. И вот почему
12:38  Медет Таиров стал зам.председателя Национального банка Кыргызстана
02:33  Курултай в Казахстане. Как Токаев держит карты при себе: анализ эксперта
01:15  Объем торговли между Китаем и Центральной Азией в 2025 году превысил $100 млрд
00:05  Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января
Вторник, 20.01.2026
22:25  Монголия и КНР договорились сотрудничать в строительстве газопровода из РФ
16:34  Сергей Лавров изложил официальную позицию России по партнерству со странами Центральной Азии (видео)
12:04  Киргизия. Председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений назначен Талантбек Ташибеков
10:09  Как США покупали земли других стран на протяжении веков
03:31  Президент Садыр Жапаров о причинах необходимости замены водительских удостоверений
02:07  Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря, - Алексей Балиев
01:18  ПРАЙМ: "Валюты больше не будет". Доллар начал обвальное падение
00:05  Русские войска разваливают оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января
Понедельник, 19.01.2026
22:44  В Кыргызстане сломался институт семьи? Депутаты обсуждают реформу алиментов
17:21  В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
16:19  Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
15:35  Правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития животноводства до 2030 года
14:56  Цены на золото и серебро подскочили до рекордных максимумов из-за спора о Гренландии
14:53  Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов", - Дмитрий Минин
НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
19:57 26.01.2026

Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
Вашингтон меняет тактику в отношении Ашхабада

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
25.01.2026

Эскалация ситуации вокруг Тегерана заставляет Вашингтон искать новые точки опоры в Центральной Азии. Пока авианосная ударная группа ВМС США направляется к берегам Ближнего Востока, в Ашхабаде высадился представительный дипломатический десант. Визиты министра армии США Дэниела Дрисколла и спецпосланника по Южной и Центральной Азии Серджио Гора для встреч с президентом и Национальным лидером Сердаром и Гурбангулы Бердымухамедовыми подчеркивают: нейтральный Туркменистан становится для США стратегически важным звеном региональной безопасности.

Визит двух высокопоставленных чиновников администрации США в Туркменистан – страну, имеющую протяженную границу с Ираном, в момент разворачивания ударных группировок вокруг него, по мнению политолога Дерья Караева, не может быть просто совпадением. Напомним, что Серджио Гор, являющийся специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии, вместе с другим чиновником администрации США – заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау готовили в прошлом году "сырьевые" соглашения с Узбекистаном и Казахстаном. С другой стороны, присутствие в составе делегации министра армии США Дэниела Дрисколла говорит о том, что речь во время визита шла об элементах стратегического военного планирования, что подтверждается их встречей с министром обороны Туркменистана Бегенчем Гундогдыевым. По информации государственного информационного агентства TDH, основной акцент в ходе переговоров был смещен с традиционных протокольных рамок в сторону прагматичного обсуждения перспектив многостороннего сотрудничества США в Центральной Азии.

Кроме того, Дрисколл и Гор были приняты президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а Гор отдельно был принят Национальным лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который подчеркнул, что "США остаются одним из важнейших стратегических партнеров страны".

"Безусловно, существует большой соблазн начать рассуждать о гипотетической вероятности вовлечения Туркменистана в антииранские действия в рамках предстоящей, с большой долей вероятности, американской военной кампании против Ирана, но – нет. Существует несколько факторов, которые не позволяют властям Туркменистана сознательно и по доброй воле, по крайней мере публично, присоединиться к антииранским действиям в любом качестве", – сказал "НГ" Дерья Караев.

По его словам, первой причиной является статус постоянного нейтралитета Туркменистана – безусловная максима внешней политики, уже долгое время позволяющая властям лавировать между интересами крупных геополитических игроков. Другим фактором являются несопоставимый военно-технический потенциал Ирана и Туркменистана и реальные возможности Ирана по сдерживанию своих соседей от соблазнов участия в антииранских коалициях. Тем более заявление, распространенное иранским агентством "Фарс" 24 января, однозначно угрожает соседним странам ударом возмездия в случае, если такие соблазны возьмут верх над здравым смыслом. Хотя само послание Тегерана было адресовано в первую очередь Баку и Анкаре, в нем содержится недвусмысленный посыл и другим столицам региона: "В случае любого нападения не будет различия между главным исполнителем и региональными пособниками".

Более того, иранские власти уже прямо говорят об угрозе разрастания военного нападения на Иран в региональную войну:. "Если учесть расположение столицы Туркменистана Ашхабада в непосредственной близи от границы с Ираном, соответственно в зоне прямого поражения не только ракетным оружием, но и дальнобойной артиллерией, не говоря о резиденции президента и Национального лидера – она расположена прямо у границы, в бывшем поселке Фирюза, – этот фактор может быть еще более действенным, чем политико-юридический фактор нейтралитета", – считает Караев.

Огромную роль играет и сильное влияние на Туркменистан союзников и партнеров Ирана – Китая и России, с чьим мнением власти Туркменистана стараются особо не спорить и не портить с ними отношения в принципиальных вопросах, по крайней мере публично и до сегодняшнего дня.

При этом и политика США до 2023 года в отношении Туркменистана была сдержанной и ограничивалась дипломатической "игрой с нулевой суммой" (см. "НГ" от 10.12.23), однако с того момента, еще с работы предыдущей администрации США, идет однозначное, пусть и медленное переформатирование отношений США с Туркменистаном как в двустороннем, так и региональном контексте, особенно в отношении Китая.

По мнению политолога, несомненно, американская администрация знает и учитывает все "факторы риска", с которыми приходится сталкиваться туркменским властям во взаимоотношениях с Ираном. "Поэтому среди "кнутов и пряников" США нет прямого подталкивания к конфронтационным действиям Туркменистана с Ираном. Но существует фактор долгосрочного военного планирования, который подразумевает возможность и необходимость иметь точки для аварийной, экстренной посадки самолетов во время военной операции против Ирана. И новый аэродром в Джебеле на территории Туркменистана как нельзя лучше подходит для этой цели (см. "НГ" от 23.06.25), при этом сами туркменские власти могут сослаться уже на гуманитарный характер такой миссии. И принимать не только американские, но и иранские самолеты", – полагает Караев.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769446620


