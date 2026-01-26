Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА

Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в Центральной Азии



26.01.2026 | Рената АЛИМОВА



Иной раз невольно восхищаешься, с каким мастерством преподносит себя администрация Белого дома. Что ни шаг – то достижение. Что ни слово – то песня.



Хорошо умеют в самопиар и в Европе. Сладкие песни президента Э. Макрона можно слушать ежедневно, а захочется посмеяться – смело включай еврокомиссара Каю Каллас. Не отстает от старших товарищей и Украина. Уже четыре с лишним года исправно давит на жалость всему миру, каждый раз умело конвертируя боль своего народа и позор режима в приятно шуршащие банкноты. И ни на минуту не ослабляют хватку: то весь мир ужасается объемам похищенного "русскими оккупантами" асфальта с украинских автобанов, то отъевшиеся на деньги европейских налогоплательщиков щекастые дивчины пугают честных бюргеров, изображая из себя жертв голодомора и орконасилия.



Каждую дату, так или иначе отмеченную в украинской истории, в посольствах Незалежной принято праздновать широко, с размахом: приглашать уважаемых людей, журналистов и представителей дипкорпуса, наряжать их в вышиванки, поить горилкой, угощать салом. Причем неважно, европейцев ли зазвать или представителей, скажем, стран Центральной Азии, на которых и вышиванки так себе смотрятся, и у которых сало с горилкой не очень в почете. Неважно. Красивые фото обеспечат нужный пиар.



Россия в отношениях с ближайшими соседями до сих пор живет по-старомодному, но проверенному принципу, сформулированному еще Омаром Хайямом:

Не верь тому, кто говорит красиво,

В его словах всегда игра.

Поверь тому, кто молчаливо

Творит красивые дела.



И дела в одном только Таджикистане творятся нешуточные. В июне 2025 года министры энергетики двух стран подписали соглашение, согласно которому российская сторона до 2034 г. поэтапно аннулирует задолженность партнеров перед совместным предприятием "Сангтудинская ГЭС-1". По-простому говоря, Москва в не самые простые для своей экономики времена простила Душанбе задолженность размером в 3,3 миллиарда сомони, что в пересчете на рубли составляет более 25 миллиардов рублей. Это вам не в вышиванках плясать...



Не особо афишируя, начиная еще с 2013 г., Россия финансирует программу школьного питания в республике под эгидой Всемирной продовольственной программы ООН. В ее рамках ежедневное горячее питание получают почти полмиллиона учеников начальных классов в 53 районах и городах республики. За 12 лет на реализацию программы школьного питания в Таджикистане Россия выделила более 86 млн долларов. В 2025 г. в рамках продовольственной помощи от России поступило более тысячи тонн муки для школьного питания и около 60 тонн подсолнечного витаминизированного масла.



Без громких слов и обещаний российская сторона продолжает тратить силы и средства на содержание 201-й российской военной базы, остающейся одним из ключевых элементов региональной безопасности и стабильности. Насколько актуальна эта задача для республики, граничащей с до сих пор не пришедшим в себя после американских экспериментов Афганистаном, никому в Таджикистане напоминать не надо: еще жива память об ужасе событий июля 1993 г., когда в страну хлынули сотни вооруженных головорезов и только отчаянное мужество российских пограничников помогло предотвратить масштабную резню мирного населения.



Ну и куда без культуры... В рамках ранее достигнутых президентами В. Путиным и Э. Рахмоном договоренностей в конце 2025 г. открылся ресурсный центр "Россия с вами" в г. Бустоне Согдийской области. И это уже второй подобный центр в Таджикистане. Первый появился в Душанбе еще в 2023 г. Продолжает культурно-просветительскую деятельность и "Русский дом" в Ходженте. Все эти центры, действующие при поддержке Россотрудничества, проводят огромную разнообразную работу. И речь идет не только о популяризации русской культуры, хотя и она сама по себе, как подтверждает практика, пользуется большой популярностью у таджикской детворы и молодежи. Через эти платформы люди могут поближе познакомиться с Россией, ее языком, литературой, возможностями трудоустройства, обучения и творческой реализации. Здесь можно узнать об актуальных условиях поступления по квотам в ведущие российские вузы, получить информацию и подать заявку на участие в проводимых в России и СНГ международных фестивалях. Можно посетить лекции о великих русских писателях и поэтах, а также узнать больше о близости и различии таджикских и русских праздников и обычаев. Отдельного слова заслуживает деятельность Исторического клуба, участники которого значительную часть времени посвящают сохранению исторической памяти и освещению вклада народа Таджикистана в общую Победу над фашизмом. Потому что это действительно общая победа. И память о ней может быть только общей.



Можно еще долго расписывать разнообразные проекты и программы, связывающие российский и таджикский народы. Их действительно гораздо больше, чем зачастую освещается в прессе. Возможно, Россия не очень умеет в самопиар... С другой стороны, а, может, это и не нужно. Добрая память, благодарность в сердце, добрососедские отношения – гораздо более рентабельные инвестиции, чем громкая, но недолговечная шумиха в СМИ и соцсетях.