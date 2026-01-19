 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 27.01.2026
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
00:05  ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:50  Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
13:53  Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
00:23  МК: что скрывается за кремлевским троллингом Европы
00:05  ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
Четверг, 22.01.2026
22:29  Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
20:18  В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.
17:07  Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
15:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026
01:03  Дания подавится, если получит от США $700 ярдов за Гренландию
00:05  ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января
Среда, 21.01.2026
21:48  Второй президент США, погибший в результате покушения, - П.В.Густерин
15:08  Казахстанская нефть: К трудностями на КТК добавилась авария на месторождении Тенгиз
14:03  В ООН объявили о наступлении "эры глобального водного банкротства"
13:06  Известия: Трамп не собирается аннексировать Канаду вопреки заявлениям. И вот почему
12:38  Медет Таиров стал зам.председателя Национального банка Кыргызстана
02:33  Курултай в Казахстане. Как Токаев держит карты при себе: анализ эксперта
01:15  Объем торговли между Китаем и Центральной Азией в 2025 году превысил $100 млрд
00:05  Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января
Вторник, 20.01.2026
22:25  Монголия и КНР договорились сотрудничать в строительстве газопровода из РФ
16:34  Сергей Лавров изложил официальную позицию России по партнерству со странами Центральной Азии (видео)
12:04  Киргизия. Председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений назначен Талантбек Ташибеков
10:09  Как США покупали земли других стран на протяжении веков
03:31  Президент Садыр Жапаров о причинах необходимости замены водительских удостоверений
02:07  Ареал МТК "Север – Юг" расширяется на Средний Восток и бассейн Красного моря, - Алексей Балиев
01:18  ПРАЙМ: "Валюты больше не будет". Доллар начал обвальное падение
00:05  Русские войска разваливают оборону ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 19 января
Понедельник, 19.01.2026
22:44  В Кыргызстане сломался институт семьи? Депутаты обсуждают реформу алиментов
17:21  В Узбекистане началась единая перепись населения и ресурсов сельского хозяйства
16:19  Трамп направил приглашения выступить в его "Совета мира" лидерам около 60 стран (список)
ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
00:05 27.01.2026

ВС РФ готовятся к штурму огромного лесного массива юго-западнее Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 26 января в разрезе СВО. Русские войска наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска. Информация о том, что из ТЦК на Запорожское направление отправляется большое количество наркоманов и других непригодных для армии категорий, подтвердилась. На Украине создали симулятор побега из штрафного блока при ТЦК.



Погода открывает возможности

Части группировки "Север" ВС РФ продолжают успешный марш на юг по восточному берегу Северского Донца. После того как противником было оставлено Графское, МО РФ объявило об освобождении села Симоновка. Операция по обходу оборонительной системы из полевых фортификаций и минных заграждений в полях между селом Белый Колодезь и Волчанском развивается успешно.

Кроме того, на западном берегу Северского Донца ВС РФ также активизировались после длительной оперативной паузы. Русские штурмовики выбили из Старицы немногочисленные украинские силы, продолжив продвижение по берегу одноименной реки в сторону хутора Избицкое. В обозримой перспективе наши войска осуществят охват большого лесного массива Заломный, раскинувшегося на холмах у места слияния рек Старица и Северский Донец. Для противника этот район играет роль большого "форта", который прикрывается водными преградами, а сам находится на возвышенности. В лесных зарослях также удобно прятаться украинским пехоте и дроноводам. Однако в текущих погодных условиях "зеленка" отсутствует, а устойчивые холода ниже -10 градусов, держащиеся на севере Харьковской области, уже более недели позволяют преодолеть узкие участки Старицы и приступить к зачистке лесного массива от ВСУ.

Контроль над ним позволит русским операторам БПЛА "прописаться" в лесу, что увеличит радиус охоты на транспорт и войска неприятеля. Лесной массив также помогает концентрироваться штурмовым подразделениям ВС РФ для дальнейших действий в южном направлении, угрожая всей логистике ВСУ в Волчанском и Великобурлукском районах Харьковщины со стороны Харькова. Ключевые дороги от областного центра на юго-восток следуют через Чугуев, огибают Печенежское водохранилище и далее "веером" идут на Белый Колодезь и Великий Бурлук. Поставить эти дороги под огневой контроль дронами является одной из ключевых задач русских войск.

Со стороны лесного массива Заломный также можно атаковать во фланг и тыл Липцовскую сельскую агломерацию, которую ВСУ превратила в большой укрепрайон. К востоку от сел Липцы и Слобожанское выстроена сложная фортификационная система из множества больших и малых опорных пунктов. Вместе с Муромским водохранилищем и обилием сухих балок они образуют единую прочную оборонительную систему, прикрывающую с востока как сам укрепрайон, так и трассу на Харьков. Но Заломный лес находится на восточной границе сети укреплений, как бы намекая на то, что их можно обойти именно оттуда.

Средняя температура по больнице

В первой половине января на украинских ресурсах появилось видео, где солдат ВСУ на камеру жалуется на низкое качество пополнений, идущих в части, развернутые на Запорожском направлении. Он привел пример, где из 20 новоприбывших 11 это наркоманы со стажем, четверо аутистов, а остальные – возрастные.

Оперативное командование ВСУ "Юг" было вынуждено признать, что материал действительно записывал украинский военнослужащий. Однако там поспешили опровергнуть положение дел, которое озвучил военный. Согласно официальному комментарию, по документам все они здоровые. Таким образом, становится ясно, что, набор, точнее забор в ВСУ, идет неограниченный, просто по принципу пола. Далее врачебные комиссии конвейером всем присвоят статус "годен", а местная бюрократия с лицом, передающим искреннюю убежденность в правоте, объявит, что "все здоровые и в армии добровольно".

Полное погружение и ощущение присутствия

Украинские айтишники и игровые разработчики создали игру для смартфонов с примечательным сюжетом. Она называется "Втеча з ТЦК" (побег из ТЦК). Игроку предстоит очутиться в тюремной атмосфере украинского военкомата и при помощи набора предметов, которые можно выменивать у других персонажей-заключенных, выбраться на волю. Игру украинские пользователи уже могут скачать в App Store и Google Play.

Обращает на себя постер на стене игровой тюрьмы. На нем изображен карикатурный собирательный образ ближневосточного диктатора-самодура из комедийного фильма "Диктатор", но зеленого цвета с подписью "демократия превыше всего". Отсылку понять не очень сложно, кого подразумевали создатели игры, предельно ясно.

Незалежная превратилась в тюрьму для собственного населения, это не просто объективная действительность, а часть самовосприятия украинской общественности. Она находит отражение в творчестве в виде немого крика об условиях жизни.

Вчера, 25 января, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769461500


