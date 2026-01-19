ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января

00:05 27.01.2026

ВС РФ готовятся к штурму огромного лесного массива юго-западнее Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 26 января в разрезе СВО. Русские войска наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска. Информация о том, что из ТЦК на Запорожское направление отправляется большое количество наркоманов и других непригодных для армии категорий, подтвердилась. На Украине создали симулятор побега из штрафного блока при ТЦК.



