ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января

00:05 27.01.2026
ВС РФ готовятся к штурму огромного лесного массива юго-западнее Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 26 января в разрезе СВО. Русские войска наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска. Информация о том, что из ТЦК на Запорожское направление отправляется большое количество наркоманов и других непригодных для армии категорий, подтвердилась. На Украине создали симулятор побега из штрафного блока при ТЦК.
Погода открывает возможности
Части группировки "Север" ВС РФ продолжают успешный марш на юг по восточному берегу Северского Донца. После того как противником было оставлено Графское, МО РФ объявило об освобождении села Симоновка. Операция по обходу оборонительной системы из полевых фортификаций и минных заграждений в полях между селом Белый Колодезь и Волчанском развивается успешно.
Кроме того, на западном берегу Северского Донца ВС РФ также активизировались после длительной оперативной паузы. Русские штурмовики выбили из Старицы немногочисленные украинские силы, продолжив продвижение по берегу одноименной реки в сторону хутора Избицкое. В обозримой перспективе наши войска осуществят охват большого лесного массива Заломный, раскинувшегося на холмах у места слияния рек Старица и Северский Донец. Для противника этот район играет роль большого "форта", который прикрывается водными преградами, а сам находится на возвышенности. В лесных зарослях также удобно прятаться украинским пехоте и дроноводам. Однако в текущих погодных условиях "зеленка" отсутствует, а устойчивые холода ниже -10 градусов, держащиеся на севере Харьковской области, уже более недели позволяют преодолеть узкие участки Старицы и приступить к зачистке лесного массива от ВСУ.
Контроль над ним позволит русским операторам БПЛА "прописаться" в лесу, что увеличит радиус охоты на транспорт и войска неприятеля. Лесной массив также помогает концентрироваться штурмовым подразделениям ВС РФ для дальнейших действий в южном направлении, угрожая всей логистике ВСУ в Волчанском и Великобурлукском районах Харьковщины со стороны Харькова. Ключевые дороги от областного центра на юго-восток следуют через Чугуев, огибают Печенежское водохранилище и далее "веером" идут на Белый Колодезь и Великий Бурлук. Поставить эти дороги под огневой контроль дронами является одной из ключевых задач русских войск.
Со стороны лесного массива Заломный также можно атаковать во фланг и тыл Липцовскую сельскую агломерацию, которую ВСУ превратила в большой укрепрайон. К востоку от сел Липцы и Слобожанское выстроена сложная фортификационная система из множества больших и малых опорных пунктов. Вместе с Муромским водохранилищем и обилием сухих балок они образуют единую прочную оборонительную систему, прикрывающую с востока как сам укрепрайон, так и трассу на Харьков. Но Заломный лес находится на восточной границе сети укреплений, как бы намекая на то, что их можно обойти именно оттуда.
Средняя температура по больнице
В первой половине января на украинских ресурсах появилось видео, где солдат ВСУ на камеру жалуется на низкое качество пополнений, идущих в части, развернутые на Запорожском направлении. Он привел пример, где из 20 новоприбывших 11 это наркоманы со стажем, четверо аутистов, а остальные – возрастные.
Оперативное командование ВСУ "Юг" было вынуждено признать, что материал действительно записывал украинский военнослужащий. Однако там поспешили опровергнуть положение дел, которое озвучил военный. Согласно официальному комментарию, по документам все они здоровые. Таким образом, становится ясно, что, набор, точнее забор в ВСУ, идет неограниченный, просто по принципу пола. Далее врачебные комиссии конвейером всем присвоят статус "годен", а местная бюрократия с лицом, передающим искреннюю убежденность в правоте, объявит, что "все здоровые и в армии добровольно".
Полное погружение и ощущение присутствия
Украинские айтишники и игровые разработчики создали игру для смартфонов с примечательным сюжетом. Она называется "Втеча з ТЦК" (побег из ТЦК). Игроку предстоит очутиться в тюремной атмосфере украинского военкомата и при помощи набора предметов, которые можно выменивать у других персонажей-заключенных, выбраться на волю. Игру украинские пользователи уже могут скачать в App Store и Google Play.
Обращает на себя постер на стене игровой тюрьмы. На нем изображен карикатурный собирательный образ ближневосточного диктатора-самодура из комедийного фильма "Диктатор", но зеленого цвета с подписью "демократия превыше всего". Отсылку понять не очень сложно, кого подразумевали создатели игры, предельно ясно.
Незалежная превратилась в тюрьму для собственного населения, это не просто объективная действительность, а часть самовосприятия украинской общественности. Она находит отражение в творчестве в виде немого крика об условиях жизни.
