|Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
02:10 27.01.2026
К Международному дню памяти жертв Холокоста Минобороны России запускает мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть" с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.
В новом историко-познавательном разделе представлены акты о массовом зверском истреблении немецкими и румынскими захватчиками представителей групп населения по этническим и социальным признакам: евреев, поляков, цыган, советских военнопленных, свидетельские показания о злодеяниях, чинимых нацистами в концлагерях, о зверствах литовской эсэсовской организации "Смовчики", а также докладные записки, донесения, справки, информационные сводки, вырезки из газет, расследования военной прокуратуры и другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Эта дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году и приурочена к историческому событию – освобождению в 1945 году войсками 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза Ивана Конева нацистского концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау), крупнейшего лагеря смерти.
***
ФСБ обнародовала рассекреченные архивы о концлагере Майданек. Концентрационный лагерь Майданек называли "концлагерем первого сорта" из-за проводимых в нем казней, пыток и издевательств. Об этом стало известно 27 января из рассекреченных документов, которые появились на сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ).
http://www.fsb.ru/fsb/history/archival_material/Holokost_2.htm
Ранее были обнародованы архивные данные Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР о пособниках нацистских преступников, которые в годы Великой Отечественной войны участвовали в массовых казнях мирных советских граждан, а после сбежали в Канаду и другие государства. Документы 6 декабря опубликовали на сайте ФСБ.
http://www.fsb.ru/fsb/history/red_book.htm