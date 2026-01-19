Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"

02:10 27.01.2026

К Международному дню памяти жертв Холокоста Минобороны России запускает мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть" с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства.



