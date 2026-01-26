Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов

03:53 27.01.2026 Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности

Удорожание золота будет означать крах доллара как мировой валюты



26.01.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



В истекшем 2025 году мировая экономика показала очень скромные результаты – прирост суммарной величины валового внутреннего продукта всех стран, по оценкам Международного валютного фонда, составил всего 3,2%. При этом на некоторых мировых товарных рынках цены даже не росли, а падали, что явно сигнализировало о приближающейся стагнации или даже рецессии мировой экономики.



Так, по итогам 2025 года цены на нефть снизились на 18-19%: средняя цена барреля Brent опустилась с $82 до $69. Многие экономисты справедливо утверждают, что цена на черное золото – индикатор здоровья (или нездоровья) экономики. Эксперты считают, что снижение цен на нефть в прошлом году – сигнал грядущего ухудшения экономического положения в мире в 2026 году.







Но на ряде мировых рынков в прошлом году цены, наоборот, росли. А на некоторых росли просто стремительно. Особо следует выделить мировой рынок золота, на котором за прошлый год прирост цен составил около 70%. (согласно другим оценкам, на 60-65%). Такого рекордного прироста на этом рынке не было уже почти полстолетия (более высокий прирост был зафиксировал лишь в 1979 году). Конечно, если посмотреть на понедельный или посуточный график цены на золото в прошлом году, то мы увидим, что были скачки вверх, а потом были некоторые "отливы" (или "откаты"), а за ними следовали новые скачки. Каждый скачок почти всегда был связан с каким-то международным событием или громким политическим заявлением, за которым ожидалось какое-то событие. Например, с 12-дневной войной на Ближнем Востоке (война Израиля против Ирана в июне прошлого года). Или с угрозой американского президента Трампа ввести сверхпротекционистские пошлины против Китая, Канады, Мексики и т. д.



Почти никто не возражает против постулата, что цены на золото очень чутко реагируют на различные события и заявления, которые потенциально могут обострить или, наоборот, ослабить политическую и военную напряженность в мире.



Конечно, речь идет о ценах, заранее очищенных от действия других факторов. Поскольку цена на золото определяется в долларах США, то среди других факторов наиболее важным является покупательная способность американского доллара. Уже многие годы рассчитывается индекс доллара (DXY). Он показывает, насколько американская валюта выросла или упала по отношению к "корзине" из шести крупнейших мировых валют (более половины в "корзине" занимает евро; другие валюты "корзины": японская иена; британский фунт стерлингов; канадский доллар; шведская крона; швейцарский франк). По информации на 30 декабря 2025 года, индекс доллара (DXY) с начала года снизился примерно на 10%. Это стало самым значительным падением за последние восемь лет.



Но даже после "очистки" показателей динамики цен на золото от фактора обесценения доллара США все равно мы видим, что золото реально очень сильно вздорожало. Как минимум в полтора раза! Для сравнения отмечу, что для бизнеса важным индикатором является индекс Доу-Джонса: в 2025 году вырос на 13%. Индекс биржи Nasdaq (чутко улавливающий веяния научно-технического прогресса) за три квартала 2025 года вырос на 17,1%.



Эти и подобные показатели бледнеют на фоне роста цен на золото. Но некоторые эксперты справедливо не испытывают восторга от такой динамики драгоценного металла, поскольку она отражает стремительное обострение международной напряженности в мире. Обесценивается доллар США (да и другие резервные валюты также), лопаются биржевые пузыри, терпят банкротства компании и банки, замораживаются и конфискуются активы государств (так называемые санкции), блокируются морские поставки нефти и других сырьевых товаров, раскручивается инфляция (переходящая в гиперинфляцию) – все это следствия и проявления обострения международной напряженности, доходящего до военных столкновений и войн.



В этой ситуации все вспоминают про такой страховой актив, как золото. Вся история человечества показала, что это актив, имеющий наибольший иммунитет против разного рода экспроприаций, конфискаций, банкротств и гиперинфляции. Причем это не актив в виде каких-то обычных товарных ценностей. Это актив в виде денежного металла. Могут обесцениться и даже исчезнуть обычные фиатные валюты (доллар США, евро и проч.), а золото как было деньгами, так ими и остается. Ровно полвека назад в Ямайке было принято решение о переходе от золотодолларового стандарта (принятого в Бреттон-Вудсе в 1944 году) к бумажно-долларовому стандарту. Золото вроде бы было изгнано из мира денег, разжаловано в обычный биржевой металл. Однако решение Ямайки сегодня уже почти не работает. Золото возвращается в мир денег, беря реванш за временное поражение. И проявлением этого реванша является рост цен золота в долларах. Пока еще золото меряют в долларах. Но когда доллар падет (а это падение не за горами), тогда все будут мерить в золоте.



Но пока еще золото де-юре имеет статус товара (а не денег), оно, помимо функции "убежища" и "страхового актива", выполняет роль чуткого индикатора степени международной напряженности. Ведь за событиями международной жизни внимательно следят не только дипломаты и военные, но также участники многих товарных рынков. И особенно рынка золота.



Покажу это на примере нескольких дней января нынешнего года. После привычного в первой половине января затишья на рынке золота цена на драгметалл с середины нынешнего месяца опять пошла в рост. Что ни день, то новый максимум.



По состоянию на утро 19 января 2026 года на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли на 1,7% и составили 4671,90 доллара за унцию. Спотовая цена на золото достигла в течение рабочего дня исторического максимума в 4689,4 доллара. Был побит рекорд 2025 года, когда 23 декабря цена достигла значения 4530,3 доллара.



А 20 января цена золота обновила исторический максимум, впервые пробив планку в 4.700 долларов за тройскую унцию. На 19:40 по московскому времени на бирже COMEX в Нью-Йорке цена февральского фьючерса на золото достигла отметки 4748,51 доллара за тройскую унцию, увеличившись на 3,33% по сравнению с предыдущим закрытием. К слову сказать, в этот день биржевые цены на серебро также обновили исторический максимум, превысив отметку 95 долларов за унцию.



21 января – и новый максимум, новый рекорд. Котировки пробили планку 4800 долларов за унцию. Февральские фьючерсы на драгоценный металл на бирже COMEX на торгах в среду подорожали на 1,82% и на максимуме достигли отметки 4852,6 доллара за унцию. Максимальная цена на спотовое золото выросла на 2,1% до 4861,91 доллара за унцию. Цена на драгоценный металл по состоянию на 21 января в сравнении с 1 января (т. е. ровно за три недели) выросла на 11 процентов.



В чем секрет такого мощного ценового всплеска на рынке золота? Судя по всему, в этом оказался виноват Дональд Трамп. Как раз в упомянутые выше январские дни глава Белого дома вошел в самый настоящий раж по поводу Гренландии. О притязаниях Вашингтона на этот остров 47-й президент США говорил уже давно. Но во второй декаде января от него пошла уже конкретика.



17 января в своей соцсети Трамп назвал отправку европейских военных в Гренландию на учения "очень опасной игрой". Он объявил, что с 1 февраля введет пошлины в 10% на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня тариф должен был вырасти до 25%. Президент США говорил, что европейские страны будут платить пошлины до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о приобретении Гренландии. По словам Трампа, эти меры будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полном и окончательном приобретении Гренландии".



Именно в этот день немного дремавшие после новогодних праздников цены на золото продемонстрировали резкое оживление.



После ультиматума Трампа в ЕС начался переполох. Зазвучали призывы организовать сопротивление американской экспансии. Все это подробно описано в СМИ, поэтому повторяться не буду. Обращу внимание лишь на одну угрозу Европы: "ответкой" Вашингтону может стать сброс больших портфелей американских казначейских бумаг, которые накопили некоторые европейские государства (особенно Великобритания, Бельгия, Люксембург, Франция). И это еще больше подлило масла в огонь на рынке золота. Т. е. простимулировало рост цен на драгоценный металл.



22 января Трамп выступил в Давосе. Он сказал, что от контроля над Гренландией Вашингтон не отказывается, но не будет его добиваться военной силой. Более того, он заявил, что в результате переговоров с генсеком НАТО Рютте вроде бы достигнуто соглашение по Гренландии. Правда, детали соглашения и позиции европейских лидеров по данному соглашению широкой общественности не известны. Единственное, что известно: пошлины Вашингтона против европейских стран отменяются.



Но рынок золота моментально прореагировал на новости 22 января по Гренландии. Драгоценный металл отступил от рекордных значений. По данным агентства Блумберг, всего за 25 минут стоимость золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX по спотовым сделкам упала с $4.855,9 до $4.762,3 за тройскую унцию, т. е. на 1,93%. Февральские фьючерсы на золото потеряли 0,85%. Думаю, что участники золотого рынка принимали решения по ценам, исходя не только из общедоступных источников (типа сообщений Блумберг), но также пользовались другими специальными источниками информации.



На примере нескольких дней января я показал, как участники рынка золота мониторят важнейшие события в мире, включая политические и военные, и как они реагируют на эти события. Но они также пытаются прогнозировать ситуацию на рынке драгоценного металла. В том числе моделируя возможные глобальные и региональные процессы в мире. Как, в частности, они смотрят на ситуацию на рынке золота в перспективе до конца текущего года?



Прогнозов море. Большинство их определяет цену на драгоценный металл к концу 2026 года в диапазоне от 5 до 5,5 тысячи долларов за тройскую унцию. Приведу оценки лишь некоторых известных западных банков. Societe Generale и Bank of America дают цифру 5 тысяч долларов за унцию. J.P. Morgan считает, что в декабре цены могут достичь 5,2–5,3 тыс. долларов. Goldman Sachs повысил прогноз по цене золота на конец 2026 года до 5400 долларов за унцию. Впрочем, по прошлым годам замечено, что ведущие западные банки, как правило, дают заниженные прогнозы по ценам на золото. Есть и более смелые прогнозы: например, консалтинговая Yardeni Research ожидает цену золота 6000 долларов за унцию, а экономист и инвестиционный банкир Джеймс Рикардс не исключает стоимость 10 тысяч долларов за унцию.



Учитывая, что в начале года цена на золото составляла 4.368 долл., то при прогнозной оценке в 5000 долларов цена вырастет примерно на 15 процентов. Если исходить из оценки Джеймса Рикардса, то цена должна более чем удвоиться. С моей точки зрения, такие разлеты в прогнозах цен в первую очередь обусловлены большими различиями в оценке политической и военной напряженности в мире. Думаю, что прогнозная цена западных банков (5 тысяч долларов за тройскую унцию золота) будет достигнута не в конце, а уже где-то в середине текущего года.



Что касается прогноза цены в 10 тысяч долларов, то с ним я не вполне согласен. Не потому, что исключаю возможность столь резкого удорожания золота, а потому, что при таком удорожании доллара США как мировой валюты уже не будет. Такое удорожание будет означать крах доллара как мировой валюты. Измерять цену драгоценного металла придется в чем-то другом.



Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769475180





