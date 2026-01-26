 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
  Новости и события
Вторник, 27.01.2026
23:45  Президент Узбекистана принял гендиректора корпорации "Росатом"
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
13:10  Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
00:05  ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:50  Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
13:53  Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
00:23  МК: что скрывается за кремлевским троллингом Европы
00:05  ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
Четверг, 22.01.2026
22:29  Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
20:18  В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.
17:07  Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
15:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026
01:03  Дания подавится, если получит от США $700 ярдов за Гренландию
00:05  ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января
Среда, 21.01.2026
21:48  Второй президент США, погибший в результате покушения, - П.В.Густерин
15:08  Казахстанская нефть: К трудностями на КТК добавилась авария на месторождении Тенгиз
14:03  В ООН объявили о наступлении "эры глобального водного банкротства"
13:06  Известия: Трамп не собирается аннексировать Канаду вопреки заявлениям. И вот почему
12:38  Медет Таиров стал зам.председателя Национального банка Кыргызстана
02:33  Курултай в Казахстане. Как Токаев держит карты при себе: анализ эксперта
01:15  Объем торговли между Китаем и Центральной Азией в 2025 году превысил $100 млрд
00:05  Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января
Вторник, 20.01.2026
22:25  Монголия и КНР договорились сотрудничать в строительстве газопровода из РФ
16:34  Сергей Лавров изложил официальную позицию России по партнерству со странами Центральной Азии (видео)
12:04  Киргизия. Председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений назначен Талантбек Ташибеков
10:09  Как США покупали земли других стран на протяжении веков
НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
14:32 27.01.2026

Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
Представители Поднебесной стараются влиять на межфракционную борьбу кланов правящего в Афганистане режима

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
26.01.2026

Несколько дней назад в центре Кабула в результате теракта погиб сотрудник китайских спецслужб. Ответственность за нападение взял на себя запрещенный в РФ афганский филиал террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) – "Вилаят Хорасан" (запрещенная в РФ террористическая организация). Однако есть основания полагать, что смерть китайского разведчика стала результатом соперничества лидеров различных группировок в "Талибане".

Взрыв в ресторане "Китайская лапша" (Chinese Noodle Restaurant), расположенном в самом центре афганской столицы, произошел 19 января. Сначала местные власти попытались объяснить его несчастным случаем – якобы взорвался газовый баллон, однако пожар и разрушения оказались столь значительными, что списать их на бытовое ЧП не удалось. Через несколько часов после инцидента представители МВД талибов признали, что совершен теракт, жертвами которого оказались как минимум семь человек, в том числе один гражданин КНР (неофициальные источники утверждают, что погибли двое китайцев). Спустя некоторое время ответственность за взрыв в китайском ресторане в Кабуле взял на себя афганский филиал "Исламского государства", опубликовавший фото смертника, совершившего теракт.

Пропагандисты ИГ, комментируя сообщение о взрыве 19 января, привычно подчеркивали, что теракт стал местью Пекину за его репрессивную политику в отношении уйгурских мусульман. Однако есть основания полагать, что боевики ИГ имели вполне конкретную цель для атаки, которая была выбрана по подсказке из смежной джихадистской организации – одной из фракций движения "Талибан".

Как сообщают афганские источники "НГ", в результате теракта 19 января в кабульском ресторане "Китайская лапша" погиб гражданин КНР, известный как Айюб. Очевидно, это псевдоним, взятый погибшим китайцем для более удобного общения с афганцами. Вплоть до гибели Айюб возглавлял расположенный в Кабуле офис китайской благотворительной организации Dahleez Wakhan ("Коридор Вахан"). На самом деле эта организация является одной из структур, подконтрольных Министерству госбезопасности КНР, а главу ее офиса афганские источники уверенно называют резидентом китайской разведки в Кабуле и считают, что именно Айюб был главной целью теракта 19 января.

Убийство китайского резидента, однако, было связано не с притеснениями уйгурских мусульман в КНР, считают источники. По их данным, Айюб установил "чрезвычайно тесные связи" с семьей Хаккани (группировка "Сеть Хаккани" признана в РФ террористической и запрещена).

Лидер этого клана Сираджуддин Хаккани занимает пост главы МВД "Талибана" и считается оппонентом "кандагарской фракции" талибов, главой которой является сам эмир Хайбатулла Ахундзада.

По имеющейся информации, сотрудник МГБ КНР Айюб стал активно помогать семье Хаккани зарабатывать деньги, организуя в качестве посредника встречи с влиятельными чиновниками и бизнесменами из Поднебесной. Очевидно, тем самым эмиссар Пекина стремился не только согласовать экономические интересы близких родственников Сираджуддина Хаккани и китайских компаний, но и лишить американских коллег эксклюзивного финансового сотрудничества с кланом Хаккани.

"Не так давно Айюб организовал поездку Анаса Хаккани (младшего брата Сираджуддина Хаккани. – "НГ") в Доху для тайной встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками, – сообщают афганские источники. – Основной темой обсуждения было возвращение китайской стороне контракта на нефтяное месторождение в Северном Афганистане. Этот контракт ранее был присужден китайской компании Af-Chin, но затем был отменен талибами – видимо, после подсказки со стороны американцев – и впоследствии передан турецкой нефтяной компании. Талибы позже опубликовали 17-страничное обоснование отмены контракта, основанное на принципах шариата". Возвращение контракта предполагало ответную благодарность китайской стороны.

Растущие связи между семьей Хаккани и Министерством госбезопасности Китая не остались незамеченными другими фракциями талибов. И, судя по имеющейся информации, эти контакты вызвали крайне серьезное раздражение. Настолько серьезное, что 28 декабря 2025 года китайское МГБ устно предупредило Главное управление разведки (ГУР) талибов о конкретной угрозе ресторану Chinese Noodle Restaurant в районе Шерпор в Кабуле. Как показали дальнейшие события, предупреждение было ненапрасным: спустя всего пару недель этот ресторан был взорван смертником ИГ.

В распоряжении "НГ" есть копия этого секретного документа, подписанного начальником управления 376 ГУР "Талибана" и направленного на имя заместителя руководителя талибской разведки. В документе, в частности, говорится, что "8-го числа 7-го месяца 1447 года по хиджре (что соответствует 28 декабря 2025 года по григорианскому календарю. – "НГ") представитель разведки Китайской Народной Республики устно сообщил, что в районе Шерпор расположен отель под управлением китайцев под названием Chinese Noodle Restaurant: "Граждане Китая часто посещают его и останавливаются там. Вышеуказанная сторона (МГБ КНР. – "НГ") попросила, чтобы для лучшего обеспечения безопасности упомянутого отеля была создана специальная комиссия по наблюдению и контролю. Данный вопрос направляется в ваш уважаемый офис для принятия соответствующих дальнейших мер".

Гибель резидента МГБ КНР Айюба в результате теракта 19 января показала, что спецслужбы "Талибана" то ли не смогли, то ли не захотели предотвратить трагедию в "Китайской лапше". Очень точная, конкретная и оперативная развединформация, предоставленная китайскими спецслужбами талибам, не была реализована на практике.

По словам афганских источников, есть множество документов, которые свидетельствуют о том, что китайцы стали значимым фактором в межфракционной борьбе и внутренних разногласиях среди талибов: "Они, судя по всему, поддерживают одну группу талибов против другой в стремлении к большей власти, влиянию, выгодным контрактам и возможностям сбора разведданных. Мы считаем, что нападение 19 января было организовано (или по крайней мере сознательно допущено) элементами внутри одной из фракций талибов, скорее всего связанных с "кандагарской группой", в качестве явного предупреждения китайцам, чтобы те сократили свое участие и отступили от углубления связей с Хаккани".

"Некоторые фракции внутри ГУР "Талибана", которые находятся под сильным контролем кандагарского руководства, явно недовольны растущими китайскими связями с "Сетью Хаккани" и, возможно, решили не предотвращать атаку ИГ, несмотря на полученное от МГБ КНР конкретное и точное предупреждение", – полагают афганские источники.

Есть ли в этой истории "американский след", источники пока сказать затрудняются. Точно лишь известно, что ЦРУ США имеет серьезных партнеров в руководстве ГУР "Талибана" и наверняка не радо крепнущим связям МГБ Китая с семьей Хаккани.

Нестабильность в Афганистане, по оценкам местных наблюдателей, "является результатом токсичной смеси грязных и легких денег, разведывательных операций, терроризма и непрекращающейся борьбы за власть, причем иностранные акторы, в данном случае китайцы, теперь активно участвуют в усугублении этих внутренних расколов".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769513520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Министром иностранных дел Израиля
- Реализация поручений Президента: для решения проблемных вопросов в туризме Правительством создан Оперативный координационный совет
- По поручению Президента Правительство утвердило единую Концепцию "Дети Казахстана"
- Кадровые перестановки
- Регионы увеличат посевы социальных овощей и кукурузы в 2026 году
- В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Северо-Казахстанской области
- Казахстан и Германия подтвердили курс на углубление торгово-инвестиционного партнерства
- Министерство финансов РК выявило в аэропорту Алматы незаконные выплаты дивидендов на 6,8 млрд тенге
- По факту гибели военнослужащего начато досудебное расследование
