НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами

Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами

Представители Поднебесной стараются влиять на межфракционную борьбу кланов правящего в Афганистане режима



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

26.01.2026



Несколько дней назад в центре Кабула в результате теракта погиб сотрудник китайских спецслужб. Ответственность за нападение взял на себя запрещенный в РФ афганский филиал террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) – "Вилаят Хорасан" (запрещенная в РФ террористическая организация). Однако есть основания полагать, что смерть китайского разведчика стала результатом соперничества лидеров различных группировок в "Талибане".



Взрыв в ресторане "Китайская лапша" (Chinese Noodle Restaurant), расположенном в самом центре афганской столицы, произошел 19 января. Сначала местные власти попытались объяснить его несчастным случаем – якобы взорвался газовый баллон, однако пожар и разрушения оказались столь значительными, что списать их на бытовое ЧП не удалось. Через несколько часов после инцидента представители МВД талибов признали, что совершен теракт, жертвами которого оказались как минимум семь человек, в том числе один гражданин КНР (неофициальные источники утверждают, что погибли двое китайцев). Спустя некоторое время ответственность за взрыв в китайском ресторане в Кабуле взял на себя афганский филиал "Исламского государства", опубликовавший фото смертника, совершившего теракт.



Пропагандисты ИГ, комментируя сообщение о взрыве 19 января, привычно подчеркивали, что теракт стал местью Пекину за его репрессивную политику в отношении уйгурских мусульман. Однако есть основания полагать, что боевики ИГ имели вполне конкретную цель для атаки, которая была выбрана по подсказке из смежной джихадистской организации – одной из фракций движения "Талибан".



Как сообщают афганские источники "НГ", в результате теракта 19 января в кабульском ресторане "Китайская лапша" погиб гражданин КНР, известный как Айюб. Очевидно, это псевдоним, взятый погибшим китайцем для более удобного общения с афганцами. Вплоть до гибели Айюб возглавлял расположенный в Кабуле офис китайской благотворительной организации Dahleez Wakhan ("Коридор Вахан"). На самом деле эта организация является одной из структур, подконтрольных Министерству госбезопасности КНР, а главу ее офиса афганские источники уверенно называют резидентом китайской разведки в Кабуле и считают, что именно Айюб был главной целью теракта 19 января.



Убийство китайского резидента, однако, было связано не с притеснениями уйгурских мусульман в КНР, считают источники. По их данным, Айюб установил "чрезвычайно тесные связи" с семьей Хаккани (группировка "Сеть Хаккани" признана в РФ террористической и запрещена).



Лидер этого клана Сираджуддин Хаккани занимает пост главы МВД "Талибана" и считается оппонентом "кандагарской фракции" талибов, главой которой является сам эмир Хайбатулла Ахундзада.



По имеющейся информации, сотрудник МГБ КНР Айюб стал активно помогать семье Хаккани зарабатывать деньги, организуя в качестве посредника встречи с влиятельными чиновниками и бизнесменами из Поднебесной. Очевидно, тем самым эмиссар Пекина стремился не только согласовать экономические интересы близких родственников Сираджуддина Хаккани и китайских компаний, но и лишить американских коллег эксклюзивного финансового сотрудничества с кланом Хаккани.



"Не так давно Айюб организовал поездку Анаса Хаккани (младшего брата Сираджуддина Хаккани. – "НГ") в Доху для тайной встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками, – сообщают афганские источники. – Основной темой обсуждения было возвращение китайской стороне контракта на нефтяное месторождение в Северном Афганистане. Этот контракт ранее был присужден китайской компании Af-Chin, но затем был отменен талибами – видимо, после подсказки со стороны американцев – и впоследствии передан турецкой нефтяной компании. Талибы позже опубликовали 17-страничное обоснование отмены контракта, основанное на принципах шариата". Возвращение контракта предполагало ответную благодарность китайской стороны.



Растущие связи между семьей Хаккани и Министерством госбезопасности Китая не остались незамеченными другими фракциями талибов. И, судя по имеющейся информации, эти контакты вызвали крайне серьезное раздражение. Настолько серьезное, что 28 декабря 2025 года китайское МГБ устно предупредило Главное управление разведки (ГУР) талибов о конкретной угрозе ресторану Chinese Noodle Restaurant в районе Шерпор в Кабуле. Как показали дальнейшие события, предупреждение было ненапрасным: спустя всего пару недель этот ресторан был взорван смертником ИГ.



В распоряжении "НГ" есть копия этого секретного документа, подписанного начальником управления 376 ГУР "Талибана" и направленного на имя заместителя руководителя талибской разведки. В документе, в частности, говорится, что "8-го числа 7-го месяца 1447 года по хиджре (что соответствует 28 декабря 2025 года по григорианскому календарю. – "НГ") представитель разведки Китайской Народной Республики устно сообщил, что в районе Шерпор расположен отель под управлением китайцев под названием Chinese Noodle Restaurant: "Граждане Китая часто посещают его и останавливаются там. Вышеуказанная сторона (МГБ КНР. – "НГ") попросила, чтобы для лучшего обеспечения безопасности упомянутого отеля была создана специальная комиссия по наблюдению и контролю. Данный вопрос направляется в ваш уважаемый офис для принятия соответствующих дальнейших мер".



Гибель резидента МГБ КНР Айюба в результате теракта 19 января показала, что спецслужбы "Талибана" то ли не смогли, то ли не захотели предотвратить трагедию в "Китайской лапше". Очень точная, конкретная и оперативная развединформация, предоставленная китайскими спецслужбами талибам, не была реализована на практике.



По словам афганских источников, есть множество документов, которые свидетельствуют о том, что китайцы стали значимым фактором в межфракционной борьбе и внутренних разногласиях среди талибов: "Они, судя по всему, поддерживают одну группу талибов против другой в стремлении к большей власти, влиянию, выгодным контрактам и возможностям сбора разведданных. Мы считаем, что нападение 19 января было организовано (или по крайней мере сознательно допущено) элементами внутри одной из фракций талибов, скорее всего связанных с "кандагарской группой", в качестве явного предупреждения китайцам, чтобы те сократили свое участие и отступили от углубления связей с Хаккани".



"Некоторые фракции внутри ГУР "Талибана", которые находятся под сильным контролем кандагарского руководства, явно недовольны растущими китайскими связями с "Сетью Хаккани" и, возможно, решили не предотвращать атаку ИГ, несмотря на полученное от МГБ КНР конкретное и точное предупреждение", – полагают афганские источники.



Есть ли в этой истории "американский след", источники пока сказать затрудняются. Точно лишь известно, что ЦРУ США имеет серьезных партнеров в руководстве ГУР "Талибана" и наверняка не радо крепнущим связям МГБ Китая с семьей Хаккани.



Нестабильность в Афганистане, по оценкам местных наблюдателей, "является результатом токсичной смеси грязных и легких денег, разведывательных операций, терроризма и непрекращающейся борьбы за власть, причем иностранные акторы, в данном случае китайцы, теперь активно участвуют в усугублении этих внутренних расколов".