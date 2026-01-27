|Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
С 20 по 25 марта 2026 года международный туристический поезд "Jibek Joly" ("Жибек Жолы", в переводе с казахского – "Шелковый путь"), объединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в рамках единого культурно-познавательного маршрута. Впервые в истории проекта маршрут расширен до Душанбе.
Путешествие пройдет по ключевым городам Великого Шелкового пути: Алматы – Туркестан – Самарканд – Душанбе – Ташкент – Алматы, соединяя духовные центры, древние города и современные столицы Центральной Азии.
В стоимость туристического пакета включены проезд на турпоезде, туристическая программа с сопровождением профессиональных гидов, экскурсии с входными билетами и трансферы, организованные туроператорами.
Особое значение проекту придает его проведение в период празднования Наурыза и завершения священного месяца Рамадан - времени обновления, духовного очищения и укрепления культурнынх связей. Участники поездки смогут познакомиться с праздничными традициями народов Центральной Азии, национальными обрядами, музыкой и обычаями региона.
Туристический поезд организован АО "НК "КТЖ" при содействии "Узбекских железных дорог", Республиканской ассоциации СРО "Казахстанская индустрия туризма". Запуск туристического поезда "Jibek Joly" является важным шагом в развитии железнодорожного туризма, способствуя укреплению культурных связей между Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном, а также популяризации исторического наследия региона.
Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"