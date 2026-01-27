Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан

15:02 27.01.2026

Пресс-релиз

27 января 2026 г.

г.Астана



Международный туристический поезд "Jibek Joly" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан



С 20 по 25 марта 2026 года международный туристический поезд "Jibek Joly" ("Жибек Жолы", в переводе с казахского – "Шелковый путь"), объединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан в рамках единого культурно-познавательного маршрута. Впервые в истории проекта маршрут расширен до Душанбе.



