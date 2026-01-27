Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов

16:29 27.01.2026 Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик

27.01.2026 | Азиз АБДРАИМОВ



Политическая и экономическая ситуация на евразийском пространстве в последние несколько лет остается непростой. Продолжающийся конфликт на Украине, масштабные санкции Запада против России и Белоруссии, разрыв традиционных логистических и финансовых цепочек – все это формирует обстановку, далекую от стабильной. Вместе с тем, несмотря на все негативные факторы, экономики региона не только сумели избежать обвала, но и смогли к ним адаптироваться.



Об этом, в частности, свидетельствует макроэкономический прогноз Евразийского банка развития (ЕАБР) на 2026–2028 годы, который показывает, что страны постсоветского пространства в среднесрочной перспективе имеют более устойчивые позиции, чем многие государства Запада. Особенно показательно это выглядит в сравнении с прогнозами Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ) и иных организаций.



Необходимо напомнить, что в последние годы мировая экономика развивается довольно неравномерно, а перспективы ее роста сегодня выглядят достаточно туманными. Так, Международный валютный фонд прогнозирует рост мирового ВВП на уровне около 3,3% в 2026 году и 3,2% в 2027 году. Всемирный банк дает оценку около 2,6–2,7% в течение двух лет. При этом эти цифры постоянно меняются, но остаются ниже средних значений прошлых лет, а предполагаемый рост распределяется крайне неравномерно: основная динамика сосредоточена в развивающихся регионах, тогда как так называемые "развитые экономики" демонстрируют замедление.



В частности, США, которые традиционно считаются ключевым драйвером глобального роста, в прогнозах западных и международных структур выглядят заметно слабее, чем в предыдущие десятилетия. По оценке МВФ, рост ВВП Соединенных Штатов в 2026 году составит около 2,4%, а в 2027 году – 2%. Схожие цифры дают и другие аналитические центры и организации, которые признают основными факторами сдерживания высокую стоимость заимствований, беспрецедентный уровень государственного долга, замедление роста доходов домохозяйств и постепенное охлаждение рынка труда.



Ситуация с Европейским союзом выглядит более печальной, особенно на фоне разрыва отношений с Россией. По прогнозам МВФ, рост ВВП еврозоны в 2026 году составит около 1,3%, в 2027 году – 1,4%. Всемирный банк считает, что показатели будут в диапазоне 0,9–1,2%. Прогнозы по отдельным странам еще более пессимистичны: Германия вырастет всего на 0,9% в 2026 году и 1,0% в 2027–2028 годах, Италия покажет рост на уровне 0,8–0,9% в 2026 году, Франция – около 1,2%. И это при самых благоприятных условиях.



В целом же уже сегодня очевидно, что экономика Европы фактически балансирует на грани нулевого роста, главными причинами чего являются высокие цены на энергоносители, продолжающаяся деиндустриализация, демографические проблемы и структурные проблемы, решать которые европейская бюрократическая машина не в состоянии. Последнее подтверждает и анализ различных рейтинговых агентств, таких как Moody’s и S&P Global, которые в своих прогнозах признают, что потенциал роста в США и Европе крайне ограничен.



На этом фоне развивающиеся регионы выглядят более динамично. Китай, несмотря на собственные проблемы, продолжает расти темпами около 4,5–4,7% в год. Страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Центральной Азии также демонстрируют более высокие темпы роста, чем Запад. Именно к этой группе все чаще относят и постсоветское пространство, частью которого являются страны–участницы Евразийского банка развития: Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Согласно прогнозу ЕАБР, их совокупный ВВП в 2026 году вырастет примерно на 2,3%, а в 2027–2028 годах рост сохранится вблизи этого уровня. При этом нужно учитывать сохраняющиеся санкции против России и Белоруссии, экономики которых играют решающую роль для всего региона. Вместе с тем, несмотря на общий рост, внутри пространства ЕАБР между странами сохранится значительная дифференциация.



В частности, в Армении, завершившей 2025 год с устойчивым ростом за счет внутреннего спроса и инвестиций, ЕАБР прогнозирует рост ВВП на уровне около 5,3%. Инфляция, по оценке ЕАБР, замедлится до примерно 3,3%, что создаст благоприятные условия для бизнеса и потребителей. При этом международные организации пока менее оптимистичны. Так, Всемирный банк прогнозирует замедление роста ВВП Армении в 2026–2027 годах до 4,9–4,7%. Однако даже такие цифры в несколько раз выше ожидаемого увеличения экономики США и большинства стран ЕС.



Ситуация с Белоруссией в прогнозе ЕАБР выглядит немного сложнее, чем в случае с Арменией, так как республика находится под одним из самых жестких санкционных режимов в мире. Однако, несмотря на это, в банке отмечают, что белорусская экономика демонстрирует неплохую адаптацию к ситуации вокруг нее, и по итогам 2025 года страна сумела сохранить положительную динамику. Причем рост в стране обеспечивается за счет внутреннего спроса, инвестиционной активности и сохранения кооперации с Россией и другими партнерами по евразийскому пространству. В 2026 году ЕАБР прогнозирует рост ВВП Белоруссии на уровне около 1,8%, что также выше прогнозов для большинства стран ЕС.



Эксперты Всемирного банка ожидают роста белорусской экономики на 1,3%, а в МВФ – на 1,4%. Такой темп может показаться невысоким, но важно понимать, что Белоруссия находится в условиях ограничения доступа к капиталам, технологиям и рынкам, а также текущих трудностей ключевого торгового партнера – России. Инфляция в Белоруссии ожидается на уровне 6,9%, что выше, чем в ряде других стран региона, но все же остается управляемой.



Одной из самых динамичных экономик региона в прогнозе ЕАБР является казахстанская. Страна завершила 2025 год с уверенным ростом, опираясь на реализацию Национального плана инфраструктуры и программы "Заказ на инвестиции", которые помогают смягчить влияние более низких цен на нефть и диверсифицировать экономику за счет роста несырьевых секторов. В 2026 году рост ВВП Казахстана, по прогнозу ЕАБР, ожидается на уровне около 5,5%. В свою очередь, Всемирный банк прогнозирует рост на уровне 4,8–5,2%, а МВФ – около 5,0%. При этом аналитики считают, что расширение экспорта вне сырьевого сектора и инвестиции в инфраструктуру поддержат экономический рост, а умеренно жесткая монетарная политика поможет снизить инфляцию к концу года до уровня около 9,7%.



Узбекистан, согласно прогнозу ЕАБР, также продолжит укреплять позиции как одна из наиболее динамичных экономик Центральной Азии. По итогам 2025 года страна продемонстрировала устойчивый рост, а в 2026 году ВВП может увеличиться на 6,8%. Это совпадает с оценками ряда международных организаций, включая Всемирный банк, который прогнозирует рост на уровне около 6,5%. Причем аналитики отмечают, что Узбекистан постепенно снижает зависимость от сырьевого сектора и расширяет внутренний рынок, а дальнейший рост будет обеспечиваться за счет инвестиций в энергетику, промышленность, инфраструктуру и цифровую экономику.



Главными лидерами по темпам роста в прогнозе ЕАБР являются Киргизия и Таджикистан. Эти две страны и ранее демонстрировали значительные темпы экономического развития и завершили 2025 год с впечатляющими результатами: по последним данным, рост ВВП составил более 11% и 8,4% соответственно. В текущем году, как считают аналитики банка, экономика Киргизии может вырасти на 9,3%, а Таджикистана – около 8,1%. Эти показатели значительно превышают прогнозы для развитых экономик и даже многих развивающихся стран. Причем аналитики связывают происходящее с масштабными инфраструктурными проектами, развитием энергетики, строительством и ростом внутреннего спроса в этих двух государствах.



Конечно, главной экономикой постсоветского пространства остается Россия, для которой прогноз ЕАБР выглядит, на первый взгляд, не столь оптимистичным, как для других стран. Однако в данном случае, как и в ситуации с Белоруссией, следует учитывать тот факт, что страна находится под беспрецедентным в истории санкционным давлением Запада. И даже несмотря на это, по итогам 2025 года экономика РФ показала рост приблизительно на 1%, который оказался выше ожиданий многих западных аналитиков. По прогнозу ЕАБР, в текущем году в России инфляция снизится до 5,5%, а рост ВВП составит около 1,4%, что выше данных МВФ и Всемирного банка (около 0,8%). Даже эти сдержанные оценки означают, что российская экономика растет быстрее, чем большинства стран ЕС, в том числе локомотива еврозоны – Германии. Причем аналитики ЕАБР указывают, что рост, как и ранее, будет обеспечен внутренним спросом, государственными инвестициями и адаптацией бизнеса к новым условиям.



Вместе с тем, несмотря на довольно позитивные прогнозы, для стран евразийского пространства существуют риски, которые нельзя игнорировать. Так, для Армении они связаны с ограничениями внешнего спроса и уязвимостью к внешним экономическим шокам, учитывая интеграцию с глобальными рынками и зависимость от внешних условий торговли. В Белоруссии ключевыми рисками остаются замедление экономики России, которая является главным торговым партнером, инфляция, санкции и наблюдающаяся в последнее время нехватка рабочей силы. В Казахстане экономический рост может быть ограничен колебаниями цен на нефть и зависимостью от мировых рынков сырья, а также рисками для платежного баланса. В Киргизии и Таджикистане – инфраструктурные ограничения, дефицит квалифицированной рабочей силы и уязвимость к внешним финансовым условиям. В России же риски сохраняются из-за внешних санкций, определенной зависимости от сырьевого экспорта и возможных изменений мировой конъюнктуры.



В целом же макроэкономический прогноз ЕАБР на 2026–2028 годы подтверждает способность стран евразийского пространства адаптироваться к сложным внешним условиям и продолжать свое развитие темпами, значительно превышающими показатели западного блока. Это достигается благодаря активной инвестиционной политике, сильному внутреннему спросу и адаптации к санкциям, которые больше не рассматриваются как долгосрочный фактор сдерживания, в первую очередь Белоруссии и России.



Сегодня страны–участницы Евразийского банка развития демонстрируют не просто свою устойчивость, но и перспективы, которые во многих случаях выглядят более оптимистично, чем у ведущих государств Запада. Именно это и делает прогноз ЕАБР важным ориентиром для понимания того, кто в реальности будет формировать мировую экономику в ближайшие годы и почему именно евразийский регион является одним из ключевых центров ее будущего роста и развития. Источник - Ритм Евразии

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769520540





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с Министром иностранных дел Израиля

- Реализация поручений Президента: для решения проблемных вопросов в туризме Правительством создан Оперативный координационный совет

- По поручению Президента Правительство утвердило единую Концепцию "Дети Казахстана"

- Кадровые перестановки

- Регионы увеличат посевы социальных овощей и кукурузы в 2026 году

- В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Северо-Казахстанской области

- Казахстан и Германия подтвердили курс на углубление торгово-инвестиционного партнерства

- Министерство финансов РК выявило в аэропорту Алматы незаконные выплаты дивидендов на 6,8 млрд тенге

- По факту гибели военнослужащего начато досудебное расследование

