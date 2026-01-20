 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 27.01.2026
23:45  Президент Узбекистана принял гендиректора корпорации "Росатом"
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
13:10  Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
00:05  ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:50  Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
13:53  Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
00:23  МК: что скрывается за кремлевским троллингом Европы
00:05  ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
Четверг, 22.01.2026
22:29  Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
20:18  В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.
17:07  Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
15:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026
01:03  Дания подавится, если получит от США $700 ярдов за Гренландию
00:05  ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января
Среда, 21.01.2026
21:48  Второй президент США, погибший в результате покушения, - П.В.Густерин
15:08  Казахстанская нефть: К трудностями на КТК добавилась авария на месторождении Тенгиз
14:03  В ООН объявили о наступлении "эры глобального водного банкротства"
13:06  Известия: Трамп не собирается аннексировать Канаду вопреки заявлениям. И вот почему
12:38  Медет Таиров стал зам.председателя Национального банка Кыргызстана
02:33  Курултай в Казахстане. Как Токаев держит карты при себе: анализ эксперта
01:15  Объем торговли между Китаем и Центральной Азией в 2025 году превысил $100 млрд
00:05  Русские войска готовятся блокировать Боровскую группировку ВСУ – итоговая сводка Readovka за 20 января
Вторник, 20.01.2026
22:25  Монголия и КНР договорились сотрудничать в строительстве газопровода из РФ
16:34  Сергей Лавров изложил официальную позицию России по партнерству со странами Центральной Азии (видео)
12:04  Киргизия. Председателем Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений назначен Талантбек Ташибеков
10:09  Как США покупали земли других стран на протяжении веков
Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
https://centrasia.org/newsA.php?st=1769428680

На фото. Книга "Основы геополитики: Геополитическое будущее России" - это ключевая и наиболее влиятельная книга российского философа и политолога Александра Дугина, впервые опубликованная в 1997 году. Она является манифестом неоевразийства и до сих пор остается предметом острых дискуссий.

Дугин А.Г. Основы геополитики. 1997.
https://virmk.ru/read/d/DUGIN/content.htm

***

Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
Валуев назвал фейком видео с якобы его словами о "кнуте и прянике"

ТАШКЕНТ, 26 янв - РИА Новости. Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев подтвердил РИА Новости, что сомнительное видео, на котором он якобы предлагает России вести отношения со странами бывшего Советского Союза методом "кнута и пряника", является фейком, созданным с помощью искусственного интеллекта.

Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых Валуев якобы заявляет, что Россия в отношениях со странами бывшего СССР должна перейти от "пряника" к "кнуту". Сомнения в подлинности видео сразу же возникли у многих пользователей, в том числе у бывшего соперника Валуева, чемпиона мира по боксу Руслана Чагаева из Узбекистана.

"Видео не имеет ко мне никого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео. Вероятно, ИИ на меня затаил обиду", - сказал Валуев агентству, комментируя появление дипфейка.

***



Фейк: Депутат Госдумы Николай Валуев предложил использовать метод "кнута и пряника" в отношении бывших советских республик. Такое видео появилось в ТикТок, а затем распространилось по другим соцсетям.

Правда: Видео - это дипфейк, о чем свидетельствуют соответствующие маркеры. В частности, неестественность мимики и искусственность интонаций. Донором для подделки стало поздравление депутата и спортсмена, адресованное Центру "ВОИН" и приуроченное к трехлетию организации. Мы подробно изучили механизм распространения фейка и выяснили несколько любопытных деталей.

Механика

- Застрельщиком вброса оказался канал в ТикТок, специализирующийся на создании дипфейков. Темы, как правило, определяются новостной повесткой, а для иллюстрации всегда выбираются выступления медийных персон. Например, Мария Захарова якобы заявляет об угрозе нападения НАТО на Калининград и об очередном витке мобилизациии в России, что не соответствует действительности, зато отвечает нарративам ЦИПсО.

- Опубликован дипфейк был неделю назад и закономерно вызывал шквал негативных комментариев, собрав более 1,5 тысяч репостов.

- Из первоисточника "сенсация" улетает в каналы российских оппозиционеров, а также русофобов из других стран. Например, из Азербайджана, Армении и Польши.

- Среди комментариев рядовых возмущенных граждан встречаются и такие, которые соответствуют методичкам беглой российской оппозиции. В частности, о разделе России.

- Из ТикТока видео попадает на YouTube и в Instagram (запрещен в России) и на другие ресурсы. Контент большинства из этих пользователей носит явно антироссийский характер. К тиражированию подключаются боты.

Стоит отдать должное пользователям, среди которых нашлись те, кто прямо обращал внимание на очевидный нейросетевой характер "заявления". Об этом же заявили в Посольстве России в Казахстане. Сам Валуев оперативно отреагировал на вброс и подчеркнул, что не делал провокационных заявлений, которые чуть было не переросли в международный скандал, вызвав широкий резонанс.

Резюме

История подтверждает вывод, о котором "Война с фейками" писала в августе прошлого года в расследовании о том, как ЦИПсО и те, кто их курирует, ведут информационную борьбу против РФ. Алгоритмы соцсети, позволяющие легко получить миллионную аудиторию в самых разных странах, закономерно сделали ее исходной точкой для фейков, подобных "заявлению Валуева".

Анализ сети ТикТок-каналов позволил предположить, что инструмент и дальше будет использоваться для тиражировании русофобии, особенно в странах Ближнего Зарубежья.

Наши прогнозы оказались верны. Информационная кампания против России уже развернута и идет с прицелом на страны Средней Азии и Кавказ для разжигания межнациональной розни.

Источник - Война с фейками
