Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
19:42 27.01.2026
Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
Валуев назвал фейком видео с якобы его словами о "кнуте и прянике"
ТАШКЕНТ, 26 янв - РИА Новости. Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев подтвердил РИА Новости, что сомнительное видео, на котором он якобы предлагает России вести отношения со странами бывшего Советского Союза методом "кнута и пряника", является фейком, созданным с помощью искусственного интеллекта.
Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых Валуев якобы заявляет, что Россия в отношениях со странами бывшего СССР должна перейти от "пряника" к "кнуту". Сомнения в подлинности видео сразу же возникли у многих пользователей, в том числе у бывшего соперника Валуева, чемпиона мира по боксу Руслана Чагаева из Узбекистана.
"Видео не имеет ко мне никого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео. Вероятно, ИИ на меня затаил обиду", - сказал Валуев агентству, комментируя появление дипфейка.
Фейк: Депутат Госдумы Николай Валуев предложил использовать метод "кнута и пряника" в отношении бывших советских республик. Такое видео появилось в ТикТок, а затем распространилось по другим соцсетям.
Правда: Видео - это дипфейк, о чем свидетельствуют соответствующие маркеры. В частности, неестественность мимики и искусственность интонаций. Донором для подделки стало поздравление депутата и спортсмена, адресованное Центру "ВОИН" и приуроченное к трехлетию организации. Мы подробно изучили механизм распространения фейка и выяснили несколько любопытных деталей.
Механика
- Застрельщиком вброса оказался канал в ТикТок, специализирующийся на создании дипфейков. Темы, как правило, определяются новостной повесткой, а для иллюстрации всегда выбираются выступления медийных персон. Например, Мария Захарова якобы заявляет об угрозе нападения НАТО на Калининград и об очередном витке мобилизациии в России, что не соответствует действительности, зато отвечает нарративам ЦИПсО.
- Опубликован дипфейк был неделю назад и закономерно вызывал шквал негативных комментариев, собрав более 1,5 тысяч репостов.
- Из первоисточника "сенсация" улетает в каналы российских оппозиционеров, а также русофобов из других стран. Например, из Азербайджана, Армении и Польши.
- Среди комментариев рядовых возмущенных граждан встречаются и такие, которые соответствуют методичкам беглой российской оппозиции. В частности, о разделе России.
- Из ТикТока видео попадает на YouTube и в Instagram (запрещен в России) и на другие ресурсы. Контент большинства из этих пользователей носит явно антироссийский характер. К тиражированию подключаются боты.
Стоит отдать должное пользователям, среди которых нашлись те, кто прямо обращал внимание на очевидный нейросетевой характер "заявления". Об этом же заявили в Посольстве России в Казахстане. Сам Валуев оперативно отреагировал на вброс и подчеркнул, что не делал провокационных заявлений, которые чуть было не переросли в международный скандал, вызвав широкий резонанс.
Резюме
История подтверждает вывод, о котором "Война с фейками" писала в августе прошлого года в расследовании о том, как ЦИПсО и те, кто их курирует, ведут информационную борьбу против РФ. Алгоритмы соцсети, позволяющие легко получить миллионную аудиторию в самых разных странах, закономерно сделали ее исходной точкой для фейков, подобных "заявлению Валуева".
Анализ сети ТикТок-каналов позволил предположить, что инструмент и дальше будет использоваться для тиражировании русофобии, особенно в странах Ближнего Зарубежья.
Наши прогнозы оказались верны. Информационная кампания против России уже развернута и идет с прицелом на страны Средней Азии и Кавказ для разжигания межнациональной розни.