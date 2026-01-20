Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"

19:42 27.01.2026

На фото. Книга "Основы геополитики: Геополитическое будущее России" - это ключевая и наиболее влиятельная книга российского философа и политолога Александра Дугина, впервые опубликованная в 1997 году. Она является манифестом неоевразийства и до сих пор остается предметом острых дискуссий.



Дугин А.Г. Основы геополитики. 1997.

https://virmk.ru/read/d/DUGIN/content.htm



Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"

Валуев назвал фейком видео с якобы его словами о "кнуте и прянике"



ТАШКЕНТ, 26 янв - РИА Новости. Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев подтвердил РИА Новости, что сомнительное видео, на котором он якобы предлагает России вести отношения со странами бывшего Советского Союза методом "кнута и пряника", является фейком, созданным с помощью искусственного интеллекта.



Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых Валуев якобы заявляет, что Россия в отношениях со странами бывшего СССР должна перейти от "пряника" к "кнуту". Сомнения в подлинности видео сразу же возникли у многих пользователей, в том числе у бывшего соперника Валуева, чемпиона мира по боксу Руслана Чагаева из Узбекистана.



"Видео не имеет ко мне никого отношения. Радует, что технологии развиваются так стремительно, но это сделано при помощи искусственного интеллекта. Я часто поднимаю тему ИИ и создания подобных фейковых видео. Вероятно, ИИ на меня затаил обиду", - сказал Валуев агентству, комментируя появление дипфейка.



