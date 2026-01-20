Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено

Бабло сильней эволюции



Кому был выгоден отказ от многоженства, если при нем не проигрывает никто: ни женщины, ни мужчины и ни дети



Похоже, что решение "загадки отказа от многоженства" найдено. Этим решением (как я и предположил еще 8 лет назад) оказался "Бабло-фактор", победивший главный механизм эволюции - отбор.



В чем загадка



