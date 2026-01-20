|Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
20:08 27.01.2026
Бабло сильней эволюции
Кому был выгоден отказ от многоженства, если при нем не проигрывает никто: ни женщины, ни мужчины и ни дети
Похоже, что решение "загадки отказа от многоженства" найдено. Этим решением (как я и предположил еще 8 лет назад) оказался "Бабло-фактор", победивший главный механизм эволюции - отбор.
В чем загадка
С точки зрения эволюции и естественного отбора, полигиния (многоженство) – оптимальная форма отношений полов, максимизирующая репродукционный успех родителей (хотя это и не универсальное правило для всех демографических и экологических условий).
Эволюционные выгоды многоженства подчеркивает тот факт, что примерно в 85-и процентах (!) человеческих обществ мужчинам разрешалось многоженство.
Единственное, что нужно для полигинии – чтобы мужчина был достаточно обеспечен, дабы содержать много жен и детей. А поскольку уже 7 тыс. лет (со времен "1-й революции роботов") имущественное неравенство лишь растет, многоженство должно было бы лишь все больше процветать.
Тем более удивительно, что относительно небольшая часть обществ - зачастую самые богатые, сложные и социально неравные - ввела моногамию в качестве законодательно закрепленной нормы. Парадоксально, но именно в этих обществах элита, казалось бы, больше всего выигрывает от полигамии, поскольку может позволить себе несколько жен.
Последствия полигинии для индивидов и общества
Еще в 2015 солидное экспериментальное исследование показало, что полигамные браки не являются вредной культурной практикой, служащей интересам мужчин в ущерб интересам женщин и детей. В полигинии нет ничего наносящего вред женщинам и детям. Более того, исследование показало, что в полигамных сообществах есть плюс и для детей, и для женщин. В таких семьях выше уровень жизни, особое внимание уделяется здоровью детей, мужчины, обычно состоятельнее, а дети более здоровые.
Поэтому оставалось лишь предполагать, что полигиния может быть вредна:
• для мужчин (из-за того, что полигамные браки, при которых мужчины имеют несколько жен, могут создавать избыток мужчин, не имеющих перспектив когда-либо вступить в брак)
• и/или для социума в целом (из-за того, что большое количество неженатых мужчин может приводить к негативным социальным последствиям, включая межличностное насилие и, в крайних случаях, гражданские конфликты).
Новое масштабное исследование 2025 года опровергло оба эти предположения.
Проанализировав более почти 200 обществ из разных частей мира (84 млн записей в выборке из 30 стран), команда авторов не обнаружила доказательств того, что полигамия связана с большей долей неженатых мужчин в обществе. Вместо этого, в популяциях с высокой полигамией брачный рынок часто смещен в пользу мужчин, и на самом деле мужчины в таких популяциях обычно женятся чаще, чем мужчины в популяциях с низкой полигамией.
Исследователи предположили, что там, где полигамия разрешена, культурные нормы, способствующие браку, вероятно, компенсируют демографические и другие ограничения, которые в противном случае могли бы ограничить возможности мужчин вступить в брак.
Так в чем же разгадка перехода Европы (и не только) к моногамии?
До сих пор конкурировали две основные гипотезы ключевого механизма и причинности в основе распространения моногамии:
1. Культурно-групповой отбор, дающий преимущества обществам в межгрупповой конкуренции (якобы моногамия снижает конкуренцию между мужчинами, способствуя их сотрудничеству
2. Минимизация конфликтов из-за наследуемого богатства в семьях (в 2018 я назвал этот фактор "Бабло-фактором")
Новейшее исследование международной команды антропологов протестировало эти 2 гипотезы на глобальной выборке из 186 социумов. Результаты четко поддерживают объяснение через "Бабло-фактор" - как адаптация к конкуренции за собственность внутри семей, а не как инструмент для снижения конфликтов между мужчинами на уровне всего общества.
Моногамия, таким образом, появилась как институциональный ответ на социоэкологические ограничения, а не как групповая адаптация.
Бабло победило.
Основные научные публикации 2025 года, изменившие взгляд на полигамию:
- PNAS (октябрь 2025): Исследование Гэдди, Сир и Фортунато "High rates of polygyny do not lock large proportions of men out of the marriage market". Авторы проанализировали 84,1 млн записей из переписей 30 стран и доказали, что многоженство не создает дефицита невест для остальных мужчин.
- The Journal of Sex Research (март 2025): Метаанализ "Countering the Monogamy-Superiority Myth". Обзор 35 исследований (24 489 участников) показал, что уровни удовлетворенности отношениями и сексом в немоногамных союзах идентичны моногамным.
- Sylvain Dessy et al. (август 2025): Исследование в журнале по экономике (на примере Мали), подтвердившее, что полигиния повышает выживаемость домохозяйств в периоды климатических кризисов за счет расширенной сети социальных связей.