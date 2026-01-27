Президент Узбекистана принял гендиректора корпорации "Росатом"

23:45 27.01.2026

27.01.2026



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 27 января принял генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексея Лихачева.



Были рассмотрены практические аспекты реализации проекта строительства интегрированной атомной электростанции в нашей стране, а также расширения сотрудничества в сфере мирного атома.



С удовлетворением отмечено начало в октябре прошлого года закладки фундамента здания первого реактора малой мощности. Продолжаются работы по проектированию электростанции.



На базе действующего в городе Ташкенте филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" в декабре прошлого года запущена передовая инженерная школа по атомной энергетике и ядерным технологиям.



Особое внимание также уделено развитию сотрудничества в сфере применения ядерных технологий в сельском хозяйстве и медицине, подготовке квалифицированных кадров в отрасли, развитию науки и реализации социальных проектов.