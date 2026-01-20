|Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Начался генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Редакция Readovka собрала самые важные события 27 января в разрезе СВО. Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана. Гарнизон ВСУ отступает из города и переправляется через Северский Донец. Православная святыня в оккупированной ВСУ части ДНР была разграблена. Министр обороны ФРГ Писториус объявил, что поддержка украинской ПВО не может продолжаться. Редакция Readovka рассмотрела встречу Зеленского и Тихановской в Литве как признак подготовки Киева к воздействию на правительство Белоруссии через оппозицию.
Гарнизон отступает
Части 25-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ начали полномасштабный штурм Красного Лимана. Прорыв в черту города проходит по широкому фронту, что указывает на то, что передний край обороны украинского гарнизона "упал" быстро. По информации ряда источников, русские штурмовики овладели районом фермерского хозяйства "Елена" и далее продвинулись на дистанцию до 1 км по улице Героев десантников. Это частный сектор, поэтому штурм по понятным причинам идет быстро. Параллельно идет штурм частного сектора по улицам Слобожанская и Независимости. Центральный сектор обороны неприятельского гарнизона рвется на "британский флаг".
Однако в юго-восточных районах города противник оказывает максимальное сопротивление. Главными "узлами жесткости" ВСУ стали районы горадминистрации, автостанции и железнодорожной больницы с прилегающими многоквартирными домами и прочими капитальными постройками. То есть там, где есть укрытия и нет риска оказаться в изоляции. Тем не менее, учитывая неоднородность неприятельской обороны в городе с точки зрения устойчивости, есть основания полагать, что, если украинским частям где-то удастся задержать ВС РФ, то они получат удар с другой стороны или неподатливый узел сопротивления попросту будет изолирован. Сам факт того, что начался генеральный штурм с нескольких направлений, а неприятель не сумел удержать русские войска на дистанции на участках, где непосредственного проникновения наших подразделений в Красный Лиман не было, позволяет говорить о признаках отхода части сил незалежной, а именно подразделений 53-й ОМБр ВСУ за Северский Донец. Это подтверждает недавнее предположение редакции Readovka.
Ситуация может развиваться крайне стремительно. Уже сейчас оборона Красного Лимана начала разваливаться, так как оставленный в районе города арьергард не в состоянии сделать ничего, кроме как тормозить русские войска. Стоит отметить, что силам 25-й армии ВС РФ еще придется проводить зачистку как самого Красного Лимана, так и прилегающего лесного массива.
"Мне отмщение, и аз воздам"
В сеть попали доказательства того, что ВСУ разграбили часть храмового комплекса Святогорской лавры. Жертвой вандалов стал храм в Богородичном скиту в одноименном селе. В ночь с 24 на 25 января неизвестные проникли в святую обитель и выкрали церковные ценности, коробки с пожертвованиями, сняли колокола, а те, что смогли погрузить на транспорт, украли. Разумеется, учитывая близость линии фронта, в принципе никто, кроме украинских военных, не мог совершить это кощунство. Кроме того, известно, что через район села Богородичное эвакуируются с восточного берега Северского Донца неприятельские части. Таким образом, единственный вопрос – кто это сделал – заключается лишь в том, какое именно подразделение ВСУ несет за это ответственность.
Насельникам Святогорской лавры стоит быть максимально внимательными и осмотрительными и поразмыслить над тем, чтобы укрыть святыни от поругания, как это делали в годину гонений на православную веру. Чем сильнее будет ухудшаться оперативная ситуация для ВСУ в районе Святогорска, тем сильнее западный берег Северского Донца будет насыщаться украинскими войсками, которые будут выстраивать оборону по реке. Святая обитель также может привлечь интерес неприятельского командования, однако, помимо тактических выгод местности, окружающей обитель, монастырь также представляет ценность и для мародеров в форме. Их совесть – беспринципное командование, их божество – деньги.
Финансы запели романсы
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ более не в состоянии обеспечивать боеспособность ПВО Украины.
"Германия уже предоставила Украине значительную часть своих возможностей, включая более трети комплексов Patriot, и продолжает поставки систем IRIS-T", – сказал Писториус.
И это немудрено, ведь в небе наши БПЛА типа "Герань" откровенно господствуют. По этой причине переломить ситуацию в столь запущенном для Киева виде нет возможностей даже у его спонсоров. Каждая зенитная управляемая ракета, стоящая баснословные деньги, – это просто сжигание средств впустую. Появившиеся модели "Герани" с аппаратурой Starlink позволяют непосредственно охотиться на ЗРК, равно как и на другие нестационарные цели по примеру недавней атаки ВС РФ на аэродром под Кропивницким, где Воздушные силы ВСУ потеряли ряд винтокрылых машин. То есть все средства ПВО, что попадают на Украину, не просто бессмысленны, они превращаются в доступные для уничтожения цели. А немцы – люди практичные, такие показатели эффективности в соотношении с затратами не могли привести к иному результату. Да и активизация главной политической угрозы правящей коалиции во главе с ХДС со стороны "Альтернативы для Германии" требует от Берлина корректировать политику.
Также важно отметить, что в условиях форсированной подготовки к возможной конфронтации с Россией НАТО абсолютно естественно будет переходить на принцип накопления боеприпасов, зенитных ракет в том числе. Современный конфликт показал, что средства поражения массируются в производстве и применении, попутно удешевляясь, а средства обороны расходуются крайне быстро. Таким образом, запас средств ПВО с ракетами к ним – непреложное условие для армии любой страны, которая не хочет, чтобы спустя короткое время после начала конфликта ей "положили" военную промышленность и критическую инфраструктуру.
Стратегия непрямых действий
Украинский режим с недавнего времени резко активизировал контакты с белорусской оппозицией. В частности, во время визита в Литву Зеленский встретился со Светланой Тихановской под эгидой инициирования международного уголовного преследования президента РБ Лукашенко. А сегодня издание "Украинская Правда" сообщило о том, что эта встреча была актом противодействия усилиям президента США по выводу главы Белоруссии из международной изоляции.
Разумеется, Зеленский встретился с "самопровозглашенной президентшой" без страны не для того, чтобы с ней сотрясать воздух хотелками и грезами о международных трибуналах и прочей чепухе. Речь может идти о координации украинских спецслужб с радикалами в Белоруссии. Несмотря на то, что белорусский КГБ целиком и полностью контролирует ситуацию в стране, утверждать то, что спокойствию республики изнутри ничего не угрожает, просто невозможно. Провальная попытка цветной революции в стране после президентских выборов 2020 года показала, что местная оппозиция является вполне себе поддающейся внешним импульсам.
Однако отличие между событиями 2020 года и текущим моментом заключается не только в отсутствии повода для волнений. Белорусские оппозиционеры, даже самые неразумные, отлично поняли, какая участь ждет страну, если она встанет на украинские рельсы вместе с незалежной, – война, нищета, смерть и никаких альтернатив. Это существенная проблема для режиссеров цветных революций. Но, так или иначе, встреча Зеленского и Тихановской в Литве дает четкие основания полагать, что Белоруссия в скором времени может снова оказаться под воздействием старых, но постоянно совершенствуемых схем разжигания беспорядков.
Вчера, 26 января, главным событием дня стало увеличение наступательной активности ВС РФ на Харьковском направлении.