Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января

00:05 28.01.2026

Начался генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 27 января в разрезе СВО. Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана. Гарнизон ВСУ отступает из города и переправляется через Северский Донец. Православная святыня в оккупированной ВСУ части ДНР была разграблена. Министр обороны ФРГ Писториус объявил, что поддержка украинской ПВО не может продолжаться. Редакция Readovka рассмотрела встречу Зеленского и Тихановской в Литве как признак подготовки Киева к воздействию на правительство Белоруссии через оппозицию.



