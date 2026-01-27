Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода

00:50 28.01.2026

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



О назначении Сафарзода А. Помощником Президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :

Назначить Сафарзода Анвара Помощником Президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

27 января 2026 года

№1134



