|Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:50 28.01.2026
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Сафарзода А. Помощником Президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю :
Назначить Сафарзода Анвара Помощником Президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
27 января 2026 года
№1134