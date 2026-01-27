Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток

01:47 28.01.2026 Критически рассмотрена деятельность органов правопорядка, определены новые задачи по обеспечению общественной безопасности

27.01.2026



Под председательством Президента Шавката Мирзиеева состоялось видеоселекторное совещание по формированию безопасной среды и созданию образцовой практики эффективного обеспечения общественной безопасности в городе Ташкенте.



Глава нашего государства отметил, что Ташкент еще более укрепил свою роль экономического, социального и культурного центра страны, иными словами, уровень экономического развития столицы заметно вырос.



Вместе с тем было подчеркнуто: там, где улучшается качество жизни и растут доходы, активизируются преступные структуры, стремящиеся к "легким деньгам", а новые способы и формы преступлений зачастую появляются прежде всего именно в таких местах.







Отмечено, что система обеспечения правопорядка в столице не успевает за происходящими изменениями. Подвергнута критике работа руководителей столичных правоохранительных органов, которые не становятся примером для регионов, хотя в Ташкенте имеются необходимые ресурсы, силы и средства, а также научный потенциал. При этом ряд руководителей, несмотря на эти возможности, по-прежнему не выходит за рамки устаревших подходов.



Подчеркнуто, что ключевым звеном профилактики правонарушений является профилактика на уровне махалли. Однако из-за ненадлежащей организации работы профилактических служб в Ташкенте накопились системные проблемы.



Так, среди 208 районов страны Чиланзар занимает первое место по семейному насилию, грабежам и хулиганству, а Юнусабад – по разбою. В прошлом году больше всего убийств было зафиксировано в Яшнабаде и Мирабаде, случаев причинения телесных повреждений – в Алмазаре, а грабежей – в Шайхантахуре.



В этой связи начальнику ГУВД города Ташкента Р.Султонхужаеву и исполняющему обязанности прокурора города Ташкента А.Урмонову объявлен выговор, установлен шестимесячный испытательный срок.



Отдельно отмечено, что взаимодействие Национальной гвардии, органов внутренних дел и служб по чрезвычайным ситуациям при обеспечении общественной безопасности на крупных рынках и в местах массового пребывания людей остается недостаточным.



Раскритиковано отсутствие ощутимых результатов по цифровизации системы со стороны заместителя министра внутренних дел, отвечающего за информационные технологии. Также указано на слабую работу подразделения МВД по борьбе с киберпреступностью.



Президент подверг критике недостаточную решимость ответственных лиц в противодействии наркопреступности и организованным группировкам, подчеркнув необходимость доводить работу по выявлению наркоканалов до конечных источников и спонсоров.



Отмечены и факты промедления в пресечении деятельности лиц, выехавших за рубеж, создавших там организованные преступные группы и совершающих преступления в отношении граждан Узбекистана.



Подчеркнуто, что борьба с теневой экономикой и налоговое администрирование в столице ведутся неудовлетворительно. Указано на рост случаев незаконного возмещения НДС через создание искусственной переплаты и получение компенсаций из бюджета. В связи с этим с должности освобожден первый заместитель председателя Налогового комитета М.Мирзаев.



Глава государства сообщил о выявленных многомиллиардных хищениях в АО "Узбекнефтегаз" и Агентстве по управлению государственными активами. В качестве примера приведен факт, когда должностные лица агентства выставили на закрытый аукцион земельный участок рыночной стоимостью не менее 250 миллиардов сумов и реализовали его за 120 миллиардов сумов. В связи с этим директор агентства А.Ортиков был освобожден от должности.



Отмечено, что в государственных органах внедряется система комплаенса и внутреннего антикоррупционного контроля.



За короткий срок выявлены крайне тревожные факты: нарушения по бюджетным поступлениям, хищения и финансовые недостатки на сумму 53 триллиона сумов, а также задолженность по внешнеторговым операциям свыше 8 миллиардов долларов. По коррупционным схемам установлен ущерб в 4,2 триллиона сумов, взыскано 1,3 триллиона, 55 человек заключены под стражу.



Сообщено также, что в системе МВД при государственных закупках выявлено хищение бюджетных средств на сумму 186 миллиардов сумов; в отношении заместителя министра Б.Абдуллаева и начальника департамента Р.Турсунова возбуждено уголовное дело.



Подчеркнуто, что настало время критически пересмотреть деятельность ответственных лиц по обеспечению безопасности в государственных органах и организациях.



Отмечено, что компетентные структуры должны взять под жесткий контроль четыре направления – организованную преступность, наркопреступность, киберпреступность и теневую экономику.



По этим направлениям будет создана принципиально новая система, которая в первую очередь будет запущена в Ташкенте. В частности, внедряется "столичный образец" по формированию безопасной среды.



Президент разъяснил новые подходы на примере Чиланзарского района.



Управление силами и средствами общественной безопасности здесь будет организовано по-новому. Патрульно-постовая служба, дорожно-патрульная служба, службы охраны и профилактики перейдут на круглосуточный трехсменный режим. Будет внедрена система прибытия патрульных групп на место происшествия в течение 5 минут с момента поступления сообщения.



Пять заместителей начальников районных отделов внутренних дел будут непосредственно организовывать ночную службу в махаллях. В ночное время они получат полномочия руководителей, смогут принимать самостоятельные решения и будут нести полную ответственность за результат.



Сотрудникам органов внутренних дел и Национальной гвардии будет выплачиваться компенсация за каждый час ночной службы в размере 5 процентов от базовой расчетной величины.



На основе передового опыта в местах массового пребывания людей будет организовано патрульное наблюдение с применением дронов.



Отмечено также, что сотрудники органов внутренних дел Чиланзарского района будут принимать обращения граждан независимо от сферы и территории, а обращение к сотруднику на улице будет приравнено к сообщению в "102".



Во всех 55 махаллях двери служебных помещений профилактических инспекторов будут оснащены кнопками связи для оперативного обращения; жители смогут круглосуточно связываться с инспектором через мобильную связь и планшет.



Глава государства отдельно остановился на борьбе с наркопреступностью.



Указано, что 95 процентов синтетических наркотиков распространяются через интернет, расчеты ведутся в криптовалюте, а нарколаборатории открываются внутри страны. Отмечено также, что в законодательстве не в полной мере определены обязанности государственных органов в данной сфере.



Подвергнута критике деятельность Агентства по контролю за наркотиками и огнестрельным оружием, ограничивавшегося анализом и международным сотрудничеством. В дальнейшем ответственность агентства будет усилена: ему предоставят полномочия координировать работу профильных ведомств, осуществлять контроль и давать оценку эффективности.



Поручено выстроить целостную систему противодействия трансграничной и виртуальной организованной преступности. В МВД будет создана отдельная служба по борьбе с организованной преступностью.



Отмечено, что в составе задержанных в прошлом году организованных преступных групп в столице было 259 молодых людей и спортсменов "сложной" категории – ситуация названа крайне тревожной.



Указано на рост случаев уличного хулиганства с участием спортсменов, а также организацию подпольных боев за деньги. Поручено обеспечить контроль в данном направлении и создать систему профессионального обучения и трудоустройства молодых людей, занимающихся боевыми единоборствами.



Подчеркнуто, что различные радикальные и экстремистские идеи через информационные технологии пытаются воздействовать на сознание молодежи, и решить эту проблему лишь запретами и наказаниями невозможно.



В дальнейшем в каждом районе столицы на постоянной основе будет организована деятельность "групп возвращения".



Отмечено, что киберпреступность растет, число ее видов увеличилось с 18 до 62. Особую обеспокоенность вызывают кража персональных данных, имитация голоса и внешности с помощью искусственного интеллекта, распространение вредоносных файлов, а также вывод похищенных средств за рубеж в криптовалюте.



Подчеркнуто, что для оперативного раскрытия и пресечения таких преступлений сотрудникам правоохранительных органов необходимо в совершенстве владеть кибертехнологиями и инструментами искусственного интеллекта.



В этой связи в МВД будет создан отдельный департамент по киберпреступности, за который лично будет отвечать министр. В Министерстве юстиции откроется отдельное управление по киберпреступности и цифровому праву.



Подчеркнута необходимость обеспечить кадровую стабильность, поддерживать и поощрять квалифицированных и преданных делу сотрудников.



В связи с этим объявлены дополнительные меры по поддержке профилактических инспекторов и повышению их авторитета в обществе. С 1 июля текущего года работникам профилактики в столице будет выплачиваться ежемесячная надбавка до 5 миллионов сумов за стаж именно в этой сфере. С 1 февраля период обучения в юридическом вузе будет засчитываться в стаж тем, кто после окончания вуза поступил на службу в систему органов внутренних дел. Компенсация аренды жилья для сотрудников, прибывших из регионов и работающих в столице, увеличится с 1,8 до 3,1 миллиона сумов в месяц. 30 процентов строящегося жилья для сотрудников органов внутренних дел будет выделяться исключительно профилактическим инспекторам.



Поручено представить проект указа о переводе подразделений органов внутренних дел, непосредственно работающих с населением и отвечающих за общественную безопасность и борьбу с преступностью, на новую систему.



Для этих подразделений будут внедрены единые стандарты прохождения службы, культуры общения, оперативного реагирования, применения силы и оружия – с тем, чтобы они стали подлинно сервисной структурой.



Отмечена необходимость укрепления и системы юстиции. В качестве первого шага Министерством юстиции будет внедрен механизм "правового аудита" деятельности правоохранительных органов. Будет разработан законопроект "О правоохранительной деятельности", в котором будут закреплены четкая роль органов юстиции, новые задачи и полномочия.



Глава нашего государства подчеркнул, что в других обсужденных направлениях также требуется совершенствование действующих нормативно-правовых актов и принятие новых документов.



В отношении должностных лиц, допустивших серьезные нарушения, определены меры ответственности, поставлены задачи по обеспечению верховенства закона.



На совещании заслушаны отчеты руководителей органов правопорядка. Источник - President.uz

Источник - President.uz





