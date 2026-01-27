Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова

14:35 28.01.2026

Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе

Представители еврейского государства и Казахстана подписали меморандум о введении безвизового режима



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

27.01.2026



Визит главы МИД Израиля Гидеона Саара в Астану 27 января ознаменовал новый этап в отношениях двух государств после присоединения Казахстана к "Авраамовым соглашениям". Переговоры израильского министра с президентом Касым-Жомартом Токаевым и главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым выявили общность интересов: от высоких технологий до вопросов региональной безопасности. Экономический фундамент визита закрепил казахско-израильский бизнес-форум, собравший представителей около 100 ведущих компаний. Накануне Гидеон Саар посетил Азербайджан.



Символично, что визит израильского министра в Азербайджан и Казахстан совпал с датой памяти жертв Холокоста. Президент Казахстана по случаю дня памяти направил израильскому коллеге Ицхаку Герцогу телеграмму, в которой выразил твердую позицию своей страны против любой формы ксенофобии. Токаев напомнил о глубокой исторической связи: "Казахстан стал домом для многих евреев, эвакуированных в годы Холокоста, и сегодня еврейская община Казахстана является неотъемлемой частью нашего общества".



В ходе состоявшихся переговоров Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит главы израильской дипломатии служит убедительным подтверждением стремления Иерусалима к углублению всестороннего диалога с Казахстаном. Особый акцент был сделан на качественной активизации торгово-экономического и научно-технического партнерства. Токаев и Саар наметили конкретные векторы для реализации амбициозных проектов в наиболее перспективных отраслях: от внедрения систем искусственного интеллекта и инноваций в сельском хозяйстве до передовых технологий управления водными ресурсами.



На фоне уже сложившегося прочного альянса с Баку казахстанское направление остается для Израиля зоной перспективного роста. У двух стран есть значительные возможности для развития экономического партнерства. Его успех может послужить прецедентом для других центральноазиатских государств, поддерживающих дипломатические отношения с Израилем. Ключевым фактором стало присоединение Астаны к "Соглашениям Авраама".



Выступая на пресс-конференции в Астане, глава МИД Израиля особо отметил роль Казахстана: республика стала первым государством Центральной Азии, примкнувшим к "Соглашениям Авраама". Этот шаг, по мнению министра, служит четким сигналом для всего региона: двери к диалогу и масштабному сотрудничеству открыты.



Прагматизм встреч подкрепляется амбициозными планами. "Вода, инновации и продовольственная безопасность – вот три кита, на которых мы будем строить наше расширенное партнерство", – подчеркнул израильский министр иностранных дел. Пожалуй, самой долгожданной новостью для граждан стало подписание меморандума о намерениях отменить визовый режим, что сделает Израиль еще ближе для казахстанцев.



Экономический фундамент отношений уже сегодня выглядит солидно: за два десятилетия израильские инвестиции в Казахстан достигли 1,5 млрд долл., сообщил глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев. По его словам, товарооборот по итогам 2025 года достиг 162 млн долл. Однако стороны не намерены останавливаться. "У нас есть возможность наращивать этот потенциал", – подчеркнул глава МИД Казахстана. Он добавил, что в стенах казахстанского МИД параллельно развернулся деловой форум, направленный на привлечение инвестиций и создание совместных мероприятий. Вместе с Сааром в Астану прибыла группа бизнесменов в сфере кибербезопасности, медицины и агротеха.



Программа визита Гидеона Саара в Баку была не менее насыщенной и стратегически значимой. В ходе азербайджано-израильского бизнес-форума глава внешнеполитического ведомства Израиля подчеркнул решимость обоих государств вывести двустороннее партнерство на качественно новый уровень.



"Нашим приоритетом является не только наращивание взаимных инвестиций, но и углубление прямых контактов между людьми. Я полон уверенности, что мы успешно реализуем этот потенциал", – заявил министр. В своем выступлении Гидеон Саар особо отметил, что Израиль и Азербайджан выступают фундаментальными оплотами стабильности в своих регионах, опираясь на динамично развивающиеся национальные экономики.



Отдельным пунктом аналитики стала впечатляющая динамика торговых отношений: по словам министра, в 2025 году объем товарооборота между странами увеличился примерно на 50%, преодолев отметку в 360 млн долл. "Я убежден, что в краткосрочной и долгосрочной перспективе эти показатели продемонстрируют еще более стремительный рост, хотя уже текущие результаты выглядят весьма внушительно", – резюмировал глава МИД. Он также добавил, что исключительная роль Азербайджана в регионе обусловлена его уникальным и стратегически важным географическим положением.



Израиль планомерно расширяет свое дипломатическое присутствие в Центральной Азии и Каспийском регионе, о чем свидетельствуют данные израильского аналитического центра The Begin-Sadat Center for Strategic Studies (BESA). Согласно выводам исследователей, недавнее решение Казахстана примкнуть к "Соглашениям Авраама" открывает перед Тель-Авивом "значительное окно возможностей для укрепления дипломатических и экономических связей за пределами ближневосточного ареала".



Одним из фундаментальных векторов взаимодействия становится углубление диалога в сфере безопасности на фоне обострения глобальных противоречий. Эксперты BESA подчеркивают: "Для Казахстана критически важно нивелировать возможные негативные последствия внешних конфликтов, включая риски, сопряженные с потенциальной эскалацией вокруг Ирана".



Параллельно с этим вектором Израиль продолжает цементировать стратегическое партнерство с Азербайджаном. В отчете BESA указывается, что Баку обладает исключительной геополитической значимостью для еврейского государства, выполняя роль важнейшего транзитного коридора в Центральную Азию и выступая естественным фактором поддержания баланса сил в отношениях с Ираном. "Азербайджан утвердился в статусе ключевого регионального игрока, виртуозно сочетая экономическую динамику с выверенной военной и разведывательной стратегией", – констатируют аналитики.



Синергия взаимодействия с Казахстаном и Азербайджаном формирует уникальный "коридор влияния" Израиля, простирающийся от степей Центральной Азии до Каспийского бассейна. В этой связи BESA предлагает рассматривать данные регионы как монолитное пространство для реализации дипломатических инициатив. Одной из наиболее перспективных идей является институционализация формата "центральноазиатской шестерки" (пять стран региона плюс Азербайджан) в качестве консультативной площадки для системного сотрудничества с Израилем.



Завершившийся визит министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в Азербайджан и Казахстан наглядно демонстрирует решимость Тель-Авива в полной мере использовать открывшееся окно возможностей для расширения своего влияния на новом стратегическом направлении.