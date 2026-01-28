ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки

16:38 28.01.2026

Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки

Ставка на покровительство США может оказаться опрометчивой



28.01.2026 | Алексей БЕЛОВ



Прежде чем поговорить на предложенную тему, хотел бы ознакомить вас с тремя новостями, никак не связанными между собою на первый взгляд. Но только на первый…



Итак, на днях посол Аргентины во Франции Иан Селецки отказался выступать на пресс-конференции на фоне карты, на которой Мальвинские (Фолклендские) острова были отмечены как часть Британии.



"Я вынужден сообщить о небольшой проблеме, которая на самом деле является большой проблемой для моей страны. Я только что заметил, что сижу напротив карты, на которой Мальвинские (Фолклендские) острова изображены как часть Великобритании. Это представляет собой серьезную проблему на разных уровнях, в том числе с точки зрения права, поскольку я, как представитель аргентинского государства, не могу свободно выступать перед этой картой", – заявил посол, сравнив себя с коллегой с Украины, которому предложили бы выступать возле карты, где Крым и иные уже освобожденные нами территории маркировались бы как российские.



Итог: организаторам пресс-конференции пришлось спорный кусок карты попросту заклеить.



Новость вторая. Крупнейший производитель стали на Украине ArcelorMittal решил закрыть одно из своих подразделений в этой стране, по причине высоких цен на электроэнергию и, главное, изменения в экологической политике ЕС, фактически преградившей путь на европейский рынок для значительной части украинской металлургической продукции.



Стоит напомнить, что в свое время Юлия Тимошенко, будучи премьер-министром Украины, настояла на продаже Криворожстали структурам ArcelorMittal, мотивируя это в большей степени переориентацией работы предприятия с российского рынка на рынок Европы и Запада.



И, наконец, новость третья. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в минувший понедельник заявил, что страна готова к стратегическому взаимодействию с США, дело за малым – дождаться положительного решения Вашингтона.



"Решение за ними (американской стороной). К сожалению, контекст грузино-американских отношений, созданный администрацией президента Байдена, тяжелый. Посмотрим, как на этом фоне будут развиваться наши отношения. Мы терпеливо ждем и заявляем о своей готовности к стратегическому партнерству с США", – подчеркнул Кобахидзе.



Несмотря на кажущуюся разрозненность представленных инфоповодов, каждый из них является примером колониальной и неоколониальной политики западных стран по отношению к государствам так называемого третьего мира. Политики, в контексте которой, никто из соискателей западной "любви" не может быть уверенным в том, что однажды он из друга, партнера или даже союзника не превратится в раба или просто расходный материал.



Собственно говоря, с Украиной именно так и вышло. Она – расходник в необъявленной войне Запада против России. Но речь сегодня не о незавидной судьбе Незалежной.



Состоявшееся на минувшей неделе подписание 24 странами устава вновь созданного "Совета мира", оставляет вопрос: хорошо ли подумали их руководители, соглашаясь присоединиться к этому детищу Трампа на правах неофициальных вассалов США?



Не союзников, нет, и даже не младших партнеров, а именно вассалов, мнение которых Штаты по большому счету не интересует, а их присутствие в "Совете мира" необходимо лишь для придания геополитического веса откровенно волюнтаристской политике Вашингтона, проводимой без оглядки на международное право.



Или как сказал по этому поводу пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, политикой, которая "не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире".



"Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку, по-русски [говоря]. Он говорит, что это решение через силу. По-нашему это решение "нагибать через колено". И те, кто нагибается, они будут дальше нагибаться. И главное этого не делать нам", – добавил Песков.



Что касается России, то в нашем отношении к подобным политическим методам сомневаться не приходится. Но так мы, в отличие от многих, и не ищем дружбы с США, по крайней мере, не любой ценой. Взаимного уважения будет вполне достаточно. Да, и особый, хоть и не всегда любезный, подход к России со стороны Вашингтона обусловливается наличием у нас ядреного оружия, арсенал которого, по признанию самих американцев, превышает их собственный.



А что, скажите на милость, делать Албании, Аргентине, Армении, Азербайджану, Бахрейну, Болгарии, Египту, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстану, Монголии, Марокко, Пакистану, Парагваю, Катару, Саудовской Аравии, Турции, Объединенным Арабским Эмиратам, Узбекистану, Вьетнаму и некоторым другим вошедшим в "Совет мира" странам, не имеющим никаких реальных рычагов давления на США, на тот случай, если у них возникнет желание поживиться за счет вновь обретенных "партнеров".



Да, еще вчера это казалось невозможным. Скажу больше, многие "малые страны" искали американского покровительства, стремились вступить в НАТО, рассматривая это именно как гарантию от посягательств на их суверенитет со стороны в первую очередь самого Вашингтона.



Сегодня же пример Гренландии перевернул все с ног на голову, в мгновение ока превратив европейских союзников США в безропотных и, к сожалению, бессильных вассалов.



И если сегодня Штаты так обходятся с теми, кто является частью так называемого коллективного Запада, каковы шансы, что у новых "друзей" Америки, мечтающих о цивилизованном партнерстве с США, все не выйдет еще хуже? Как по мне, они не просто минимальны, они ничтожны.



И в этой связи мне хотелось бы обратить ваше внимание на мнение китайского историка Цзян Сюэциня, который, используя теорию игр, сумел в свое время предсказать возвращение Трампа в Белый дом и недавний ракетный удар американцев по Ирану.



По его словам, в мире уже существует структура, в которой каждая страна, и даже ощутившая на себе немилость заокеанского сюзерена Европа, могла бы получить шанс на достойное и справедливое отношение к себе с учетом своих интересов. И называется эта структура вовсе не "Совет мира".



"Америка изменила свое отношение, она больше не ориентируется на консенсус, ей больше не важен мультилатерализм. И теперь, если такие "средние державы", как Канада, хотят выжить, им действительно необходимо менять международный порядок, основанный на правилах. Я думаю, что это те условия, в которых Европа могла бы сблизиться с БРИКС, потому что сама идея БРИКС – это форма сотрудничества, где все равны и нет доминирующей державы".



При этом, по мнению Цзян Сюэциня, есть одна проблема, которая заключается в том, что американская империя не собирается просто так исчезнуть и позволить БРИКС или новой мультилатеральной (многосторонней) системе развиться.



"В стратегии национальной безопасности это прямо сказано: Америка не откажется от своей империи, но изменит тактику управления ею. Никакого больше мультилатерализма, никакого либерального порядка – только жесткая ориентация на собственные национальные интересы. США отныне будут воспринимать своих союзников как вассалов. Все эти американские казначейские облигации, которые держат Европа, Япония, Южная Корея, по сути, принадлежат Америке. Именно США контролируют ресурсы и богатство своих союзников. Это фактически вассализация американской империи", – подчеркнул китайский ученый.



Мне бы очень хотелось, чтобы эти слова, как и приведенные выше примеры, послужили предостережением всем тем, кто все еще рассчитывает построить равноправные и взаимовыгодные отношения с США. Поймите, наконец, этого не будет.



Живущая по праву сильного империя, предпочитающая действовать медом "через колено", и сама понимает лишь язык силы, которая одна только и способна вызвать у нее уважение. И изменить этого, увы, ничто не может. По крайней мере, в обозримом будущем.