Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka

ВСУ пытаются спасти фронт по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 28 января



Редакция Readovka собрала самые важные события 28 января в разрезе СВО. Русские войска готовы к попытке ВСУ стабилизировать фронт на реке Гайчур и спасти восточный фланг Ореховского укрепрайона. В сети появилось уникальное видео из 2024 года, снятое бортовой аппаратурой украинского Су-25, где запечатлен момент его перехвата ВКС РФ.



