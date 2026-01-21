 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Четверг, 29.01.2026
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
13:10  Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
00:05  ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:50  Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
13:53  Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
00:23  МК: что скрывается за кремлевским троллингом Европы
00:05  ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
Четверг, 22.01.2026
22:29  Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
20:18  В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.
17:07  Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
15:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026
01:03  Дания подавится, если получит от США $700 ярдов за Гренландию
00:05  ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января
Среда, 21.01.2026
21:48  Второй президент США, погибший в результате покушения, - П.В.Густерин
15:08  Казахстанская нефть: К трудностями на КТК добавилась авария на месторождении Тенгиз
14:03  В ООН объявили о наступлении "эры глобального водного банкротства"
Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
00:05 29.01.2026

ВСУ пытаются спасти фронт по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 28 января

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 28 января в разрезе СВО. Русские войска готовы к попытке ВСУ стабилизировать фронт на реке Гайчур и спасти восточный фланг Ореховского укрепрайона. В сети появилось уникальное видео из 2024 года, снятое бортовой аппаратурой украинского Су-25, где запечатлен момент его перехвата ВКС РФ.



У каждой аномалии есть причина

Русские войска группировки "Восток" севернее Гуляйполя добились значительных успехов. Главным промежуточным результатом стал слом неприятельской обороны в Терноватом, опиравшейся на элеватор "Гайчур-Агро", железнодорожную станцию и малую нефтебазу. Преждевременно говорить о том, что село полностью контролируется ВС РФ, однако противник не сможет долго цепляться за западные окраины населенного пункта. Одновременно идет методичное выбивание ВСУ из полевых фортификаций севернее и южнее Терноватого по фронту свыше 15 км.

Русская армия истощает украинские оперативные резервы в секторе, это неминуемо приведет к тому, что тот или иной участок также просядет наравне с Терноватым. Тогда ВС РФ получат возможность пробить неприятельскую оборону в двух и более точках. В свою очередь, противник не сможет парировать множественные прорывы на западном берегу реки Гайчур.

Сложившаяся обстановка хотя и крайне удачна для наших войск, но к оперативной картине есть один крайне важный вопрос. Известно, что прикрытие флангов Ореховского укрепрайона, особенно восточного, для ВСУ является строжайшим приоритетом. В случае потери Орехова под угрозой окажется областной центр – Запорожье. Данное обстоятельство привело к тому, что из всех направлений именно это является для Киева в наибольшей степени критическим. Но именно сюда, по подтвержденным сообщениям украинских солдат, отправляют пополнение не самого хорошего качества, поэтому в голову приходит мысль об аномалии. Почему при такой степени важности подкрепления столь небоеспособны? Возможно, непосредственно на передовую отправляются те, чья задача лишь выиграть время. А вот куда девается более боеспособное пополнение являлось вопросом лишь до недавнего времени. Ряд источников, приближенных к действующей армии, сообщили о том, что ВСУ находятся на завершающем этапе подготовки к масштабной контратаке. Предположительные исходные районы перехода в контрнаступление находятся в треугольнике сел Новониколаевка – Терсянка – Новоукраинка, второй район сосредоточения расположен восточнее, в пгт Покровское и его окрестностях. Редакция Readovka предполагала, что ВСУ попытаются контратаковать русские порядки из района пгт еще в начале января, однако по ряду причин неприятель решил выждать. Его мотив мог заключаться в необходимости завершить пополнение подразделений в частях, определенных для операции, а также в убежденности того, что наши передовые атакующие соединения измотаются в боях за украинскую оборонительную полосу по реке Гайчур. Угроза прорыва ВС РФ вглубь обороны ВСУ в направлении коммуникаций Ореховского укрепрайона вынуждает командование незалежной действовать. Атака неприятеля может начаться уже в ближайшее время.

Наше командование отлично осведомлено о намерениях ВСУ. В качестве обеспечения прикрытия передовых боевых порядков ВС РФ на западном берегу Гайчура подразделения русской армии активизировались со стороны Новоалександровки в направлении пгт Покровское. Это обеспечит большую дистанцию от переднего края для населенных пунктов, которые контролируются нашими войсками, и насытит группировку в секторе для встречи противника. Населенники в степи – единственная возможность цепляться за территорию. По этой причине неприятелю придется с боем преодолевать большую и хорошо простреливаемую дистанцию до точек закрепления. Это существенно снижает его шансы на успех.

Отлетался

В сети появилось красочное видео последних мгновений полета Су-25 Воздушных сил ВСУ. Камера, закрепленная на подкрыльевой гондоле, которая должна была снять стрельбу из блока НАР, показала, как выглядит классический успешный перехват воздушной цели.

Известно, что видео было снято в феврале 2024 года, а украинский штурмовик выполнял задачу в непосредственной близости от линии фронта. Дальнобойная ракета Р-37М класса "воздух-воздух", обладающая боевой частью весом 60 кг с осколочной "рубашкой", приземлила борт противника.

Вчера, 27 января, главным событием дня стало начало генерального штурма Красного Лимана.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769634300


