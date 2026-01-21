|Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
00:05 29.01.2026
ВСУ пытаются спасти фронт по реке Гайчур – итоговая сводка Readovka за 28 января
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 28 января в разрезе СВО. Русские войска готовы к попытке ВСУ стабилизировать фронт на реке Гайчур и спасти восточный фланг Ореховского укрепрайона. В сети появилось уникальное видео из 2024 года, снятое бортовой аппаратурой украинского Су-25, где запечатлен момент его перехвата ВКС РФ.
У каждой аномалии есть причина
Русские войска группировки "Восток" севернее Гуляйполя добились значительных успехов. Главным промежуточным результатом стал слом неприятельской обороны в Терноватом, опиравшейся на элеватор "Гайчур-Агро", железнодорожную станцию и малую нефтебазу. Преждевременно говорить о том, что село полностью контролируется ВС РФ, однако противник не сможет долго цепляться за западные окраины населенного пункта. Одновременно идет методичное выбивание ВСУ из полевых фортификаций севернее и южнее Терноватого по фронту свыше 15 км.
Русская армия истощает украинские оперативные резервы в секторе, это неминуемо приведет к тому, что тот или иной участок также просядет наравне с Терноватым. Тогда ВС РФ получат возможность пробить неприятельскую оборону в двух и более точках. В свою очередь, противник не сможет парировать множественные прорывы на западном берегу реки Гайчур.
Сложившаяся обстановка хотя и крайне удачна для наших войск, но к оперативной картине есть один крайне важный вопрос. Известно, что прикрытие флангов Ореховского укрепрайона, особенно восточного, для ВСУ является строжайшим приоритетом. В случае потери Орехова под угрозой окажется областной центр – Запорожье. Данное обстоятельство привело к тому, что из всех направлений именно это является для Киева в наибольшей степени критическим. Но именно сюда, по подтвержденным сообщениям украинских солдат, отправляют пополнение не самого хорошего качества, поэтому в голову приходит мысль об аномалии. Почему при такой степени важности подкрепления столь небоеспособны? Возможно, непосредственно на передовую отправляются те, чья задача лишь выиграть время. А вот куда девается более боеспособное пополнение являлось вопросом лишь до недавнего времени. Ряд источников, приближенных к действующей армии, сообщили о том, что ВСУ находятся на завершающем этапе подготовки к масштабной контратаке. Предположительные исходные районы перехода в контрнаступление находятся в треугольнике сел Новониколаевка – Терсянка – Новоукраинка, второй район сосредоточения расположен восточнее, в пгт Покровское и его окрестностях. Редакция Readovka предполагала, что ВСУ попытаются контратаковать русские порядки из района пгт еще в начале января, однако по ряду причин неприятель решил выждать. Его мотив мог заключаться в необходимости завершить пополнение подразделений в частях, определенных для операции, а также в убежденности того, что наши передовые атакующие соединения измотаются в боях за украинскую оборонительную полосу по реке Гайчур. Угроза прорыва ВС РФ вглубь обороны ВСУ в направлении коммуникаций Ореховского укрепрайона вынуждает командование незалежной действовать. Атака неприятеля может начаться уже в ближайшее время.
Наше командование отлично осведомлено о намерениях ВСУ. В качестве обеспечения прикрытия передовых боевых порядков ВС РФ на западном берегу Гайчура подразделения русской армии активизировались со стороны Новоалександровки в направлении пгт Покровское. Это обеспечит большую дистанцию от переднего края для населенных пунктов, которые контролируются нашими войсками, и насытит группировку в секторе для встречи противника. Населенники в степи – единственная возможность цепляться за территорию. По этой причине неприятелю придется с боем преодолевать большую и хорошо простреливаемую дистанцию до точек закрепления. Это существенно снижает его шансы на успех.
Отлетался
В сети появилось красочное видео последних мгновений полета Су-25 Воздушных сил ВСУ. Камера, закрепленная на подкрыльевой гондоле, которая должна была снять стрельбу из блока НАР, показала, как выглядит классический успешный перехват воздушной цели.
Известно, что видео было снято в феврале 2024 года, а украинский штурмовик выполнял задачу в непосредственной близости от линии фронта. Дальнобойная ракета Р-37М класса "воздух-воздух", обладающая боевой частью весом 60 кг с осколочной "рубашкой", приземлила борт противника.
Вчера, 27 января, главным событием дня стало начало генерального штурма Красного Лимана.