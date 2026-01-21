 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 29.01.2026
Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:46 29.01.2026

Казахстан выиграл международный арбитраж по Карачаганаку - СМИ

Сумму компенсации Казахстану пока не определили, но ее оценивают в 2-4 млрд долларов

АСТАНА, 27 янв - Sputnik. Международный арбитраж, рассмотревший спор между правительством Казахстана и крупнейшими нефтяными компаниями, работающими по договору о разделе продукции на Карачаганаке, встал на сторону республики, передает Bloomberg.

"Суд еще не определил конкретную сумму, которую должны будут выплатить партнеры по месторождению, возглавляемые компаниями Eni SpA и Shell Plc, но внешние юридические консультанты предполагают, что она может составить от 2 до 4 млрд долларов", - говорится в сообщении.

По данным издания, арбитражное решение "подтвердило позицию правительства о том, что компании возместили неутвержденные перерасходы и другие расходы, которые не должны были быть возмещены" по СРП месторождения.

Минэнерго Казахстана ужесточит требования к операторам Кашагана и Карачаганака

Компании-партнеры по Карачаганку могут обжаловать решение суда.

"Это решение является частичной победой для Казахстана, который требовал от операторов Карачаганакского месторождения более 6 миллиардов долларов", - отмечается в сообщении.

Минэнерго Казахстана отказалось комментировать итоги арбитража, сославшись на конфиденциальный режим.



"Все материалы указанного арбитража, включая сведения о фактических обстоятельствах подпадают под действие режима конфиденциальности Окончательного соглашения о разделе продукции а также арбитражного соглашения между сторонами спора и являются обязательными для всех участников процесса", - говорится в сообщении ведомства.

Это, отметили в министерстве, не позволяет "раскрывать информацию, предоставлять разъяснения, комментарии либо иным образом обсуждать обстоятельства рассматриваемого дела до снятия ограничений компетентным лицом".

Казахстан потребовал от Shell и Eni вернуть контроль над заводом на Карачаганаке

Правительство республики в 2023 году подало в суд на компании, разрабатывающие Карачаганакское месторождение, из-за вычетов из бюджета.

В 2025 году международные компании предложили урегулировать спор путем строительства завода по переработке природного газа с месторождения для внутреннего потребления.

Источник - Sputnik
