|Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:46 29.01.2026
Казахстан выиграл международный арбитраж по Карачаганаку - СМИ
Сумму компенсации Казахстану пока не определили, но ее оценивают в 2-4 млрд долларов
АСТАНА, 27 янв - Sputnik. Международный арбитраж, рассмотревший спор между правительством Казахстана и крупнейшими нефтяными компаниями, работающими по договору о разделе продукции на Карачаганаке, встал на сторону республики, передает Bloomberg.
"Суд еще не определил конкретную сумму, которую должны будут выплатить партнеры по месторождению, возглавляемые компаниями Eni SpA и Shell Plc, но внешние юридические консультанты предполагают, что она может составить от 2 до 4 млрд долларов", - говорится в сообщении.
По данным издания, арбитражное решение "подтвердило позицию правительства о том, что компании возместили неутвержденные перерасходы и другие расходы, которые не должны были быть возмещены" по СРП месторождения.
Компании-партнеры по Карачаганку могут обжаловать решение суда.
"Это решение является частичной победой для Казахстана, который требовал от операторов Карачаганакского месторождения более 6 миллиардов долларов", - отмечается в сообщении.
Минэнерго Казахстана отказалось комментировать итоги арбитража, сославшись на конфиденциальный режим.
"Все материалы указанного арбитража, включая сведения о фактических обстоятельствах подпадают под действие режима конфиденциальности Окончательного соглашения о разделе продукции а также арбитражного соглашения между сторонами спора и являются обязательными для всех участников процесса", - говорится в сообщении ведомства.
Это, отметили в министерстве, не позволяет "раскрывать информацию, предоставлять разъяснения, комментарии либо иным образом обсуждать обстоятельства рассматриваемого дела до снятия ограничений компетентным лицом".
Правительство республики в 2023 году подало в суд на компании, разрабатывающие Карачаганакское месторождение, из-за вычетов из бюджета.
В 2025 году международные компании предложили урегулировать спор путем строительства завода по переработке природного газа с месторождения для внутреннего потребления.