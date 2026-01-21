Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов

00:46 29.01.2026

Казахстан выиграл международный арбитраж по Карачаганаку - СМИ



Сумму компенсации Казахстану пока не определили, но ее оценивают в 2-4 млрд долларов



АСТАНА, 27 янв - Sputnik. Международный арбитраж, рассмотревший спор между правительством Казахстана и крупнейшими нефтяными компаниями, работающими по договору о разделе продукции на Карачаганаке, встал на сторону республики, передает Bloomberg.



"Суд еще не определил конкретную сумму, которую должны будут выплатить партнеры по месторождению, возглавляемые компаниями Eni SpA и Shell Plc, но внешние юридические консультанты предполагают, что она может составить от 2 до 4 млрд долларов", - говорится в сообщении.



По данным издания, арбитражное решение "подтвердило позицию правительства о том, что компании возместили неутвержденные перерасходы и другие расходы, которые не должны были быть возмещены" по СРП месторождения.



Компании-партнеры по Карачаганку могут обжаловать решение суда.



"Это решение является частичной победой для Казахстана, который требовал от операторов Карачаганакского месторождения более 6 миллиардов долларов", - отмечается в сообщении.



Минэнерго Казахстана отказалось комментировать итоги арбитража, сославшись на конфиденциальный режим.



