Четверг, 29.01.2026
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
13:10  Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
00:05  ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:50  Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
13:53  Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
00:23  МК: что скрывается за кремлевским троллингом Европы
00:05  ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
Четверг, 22.01.2026
22:29  Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
20:18  В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.
17:07  Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
15:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026
01:03  Дания подавится, если получит от США $700 ярдов за Гренландию
00:05  ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января
Среда, 21.01.2026
21:48  Второй президент США, погибший в результате покушения, - П.В.Густерин
15:08  Казахстанская нефть: К трудностями на КТК добавилась авария на месторождении Тенгиз
14:03  В ООН объявили о наступлении "эры глобального водного банкротства"
Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
03:35 29.01.2026

Золотое ускорение Трампа

Александр Яковенко
бывший посол РФ в Великобритании
28.01.2026

Уже не одно десятилетие экономисты предсказывают закат доллара. Но трудно было представить, что только в течение одного года - первого года второго президентского мандата Дональда Трампа - цена золота вырастет на 90%, то есть почти в два раза, и превысит 5250 долларов за тройскую унцию. Параллельно рекорды бьет и серебро - свыше ста долларов. В чем дело?

С момента односторонней отмены Вашингтоном золотого стандарта, ставшего существенной частью Бреттон-Вудской системы, прошло 54 года. Все это время Америка так или иначе жила в долг, превратив привилегированный статус своей валюты в средство извлечения геополитический ренты, то есть жизни за счет всего остального мира. Последний сбалансированный федеральный бюджет был сверстан 24 года назад, и безнадежно нарастает дефицит торгового баланса, который Трамп пытается поправить с помощью тарифов - их средний уровень вырос до 19%. Но подобное задействование условно административного ресурса чревато издержками внутри страны в части роста инфляции, которая как при Байдене, так и сейчас (это доказал Л. Саммерс) никак не может быть ниже восьми процентов при официальных трех.

За 40 лет глобализации и параллельной финансиализации своей экономики США лишились производственной базы, необходимой в том числе для ВПК, включая судостроение. В тяжелый и затяжной кризис 1970-х перед Америкой стоял непростой выбор, как жить дальше. Решили то, что решили, постепенно демонтировав Закон Гласса - Стиголла, а с ним и предав забвению уроки Великой депрессии, которая показала, что неосторожная монетарная политика и фондовые рынки как таковые являются слабыми местами англосаксонского капитализма.

Оказалось, что последние 40 лет Америка жила исключительно в интересах своего финансового сектора, как, впрочем, и прежде, начиная с создания ФРС в 1913 году, просто тогда это было в более умеренных масштабах. Теперь же американская мечта попросту перестала быть инклюзивной, в том числе для среднего класса и белой Америки в целом. Ресурсы традиционного макрорегулирования оказались исчерпаны уже в связи с глобальным кризисом 2008-2009 годов, когда был запущен процесс бесконтрольного печатания денег в рамках политики "количественного смягчения".

Дальше - больше. Рост ставки ФРС (от нуля) привел к дырам в балансах американских банков: кому нужны трежерис с нулевым процентом? И как снежный ком нарастал пузырь на фондовых рынках, где капитализация превысила 500%, с отсутствием привычной коррекции хотя бы раз в 20 лет - ситуация беспрецедентная за последний век. Текущим резервом роста служит десятка IT-компаний с их ставкой на искусственный интеллект. Но ИИ на нынешнем этапе своего развития реальной пользы компаниям не дает. Так что и этот ресурс на грани исчерпания.

Трамп попытался за счет напористой внешней политики (не только тотальной тарифной агрессии, в том числе против традиционных союзников) создать искусственную основу для поддержания статус-кво, то есть доверия к Америке и доллару. Нужен контроль над ресурсами - а это территории. Отсюда требования о присоединении Гренландии и Канады. В случае с Венесуэлой оказалось достаточным установить контроль над ее нефтяной торговлей: Китай и другие могут продолжать получать свою нефть, но за доллары и по цене, которую установят в Вашингтоне.

Но пока что все это сшито на живую нитку: нет веры в то, что время на стороне Трампа, который буквально разрывается между сроками реиндустриализации (пока за счет союзников, которые не испытывают по этому поводу энтузиазма) и сохранением сильного доллара. Промежуточные выборы не за горами, что дополнительно ослабляет позиции Трампа, сумевшего настроить против себя всех союзников, как бы он ни был прав в своей критике на их счет. Ситуация в самой Америке такова, что краше нет иного исхода, как полномасштабная гражданская война, которая, по сути, идет уже 40 лет (если иметь в виду и "культурные войны"), и когда две Америки жестко противостоят друг другу со своими несовместимыми видениями американской идентичности. Ни много ни мало стоит вопрос о том, кому "принадлежит Америка" и можно ли ее полураспад обратить вспять, к чему стремится Трамп. Никто не знает, как это противоречие разрешится на деле и каково будущее Америки, стоящей как минимум перед перспективой раздельного существования между республиканскими и демократическими штатами.

Мерой падения доверия к США и стал ускоренный рост цены на золото - традиционную меру стоимости, которую на протяжении ста лет американцам удавалось замещать своим производственно-технологическим потенциалом и суверенным долгом. Конечно, Америка никуда не денется, но доллар - это другое дело. Надо понимать, что и все геополитические конструкции, включая союзы, завязанные на доллар, подлежат сносу - МВФ, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития (список можно продолжать до бесконечности и на любой вкус).

Все говорит о том, что на всех парах приближается крах американоцентричной глобальной валютно-финансовой системы, на смену которой придут в том числе валютные зоны. Этот беспрецедентный "черный передел" в глобальной экономике не всех застанет врасплох. Система электронных трансграничных расчетов есть у Китая (CIPS на основе юаня), на очереди - аналог SWIFT у объединения БРИКС. И наконец, налицо рост доли золота в ЗВР ведущих государств мира, включая Россию. И вряд ли Америке Трампа удастся разрушить остальных (как это произошло с Европой) до того, как все рухнет в США. Как правило, падение веры, в данном случае в Америку, опережает физический крах.

В ветхозаветные времена существовали "юбилеи", когда раз в 50 лет прощались все накопившиеся в системе долги, включая те, за которые люди шли в рабство - они обретали свободу. По этим меркам, может быть, действительно пришла пора для мира выйти из долларовой кабалы, тем более что "бумажному золоту" уже стукнуло 50.

Конечно, это произойдет не в одночасье. Роль доллара по-прежнему велика. Но самые смелые прогнозы говорят, что золото уже в этом году перешагнет рубеж 6000 долларов за тройскую унцию. А это лишь термометр доверия к американской финансовой системе и ее производным.

Для России это тоже сигнал. Мы - золотодобывающая страна.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769646900


