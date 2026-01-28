Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году

12:38 29.01.2026

Подписан Указ "О введении временного запрета (моратория) на проведение налогового контроля субъектов предпринимательства"

28.01.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 января, подписал Указ "О введении временного запрета (моратория) на проведение налогового контроля субъектов предпринимательства".



