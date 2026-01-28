|Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
12:38 29.01.2026
Подписан Указ "О введении временного запрета (моратория) на проведение налогового контроля субъектов предпринимательства"
28.01.2026
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 января, подписал Указ "О введении временного запрета (моратория) на проведение налогового контроля субъектов предпринимательства".
Целью Указа является поддержка и стимулирование деятельности субъектов предпринимательства, обеспечение устойчивого развития экономики, улучшение инвестиционного климата, защита прав и законных интересов бизнеса, а также недопущение необоснованного и избыточного вмешательства государственных органов в деятельность субъектов предпринимательства.
Указом вводится мораторий на проведение налогового контроля субъектов предпринимательства, зарегистрированных в налоговых органах в установленном налоговым законодательством Кыргызской Республики порядке, до 31 декабря 2026 года, проводимого налоговыми органами, за исключением:
– выездных тематических, плановых и встречных проверок;
– проверки при ликвидации организации и/или прекращении деятельности индивидуального предпринимателя по заявлению субъекта предпринимательства;
– камеральной проверки;
– рейдового налогового контроля и налогового контроля соблюдения порядка применения контрольно-кассовых машин субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по общему налоговому режиму или упрощенной системе налогообложения налогоплательщиков на основе единого налога по ставкам 2, 3, 4, 6 и 8 процентов, а также субъектов предпринимательства, осуществляющих производство и/или реализацию ювелирных изделий и подакцизных групп товаров.
Незавершенные и приостановленные на дату вступления в силу настоящего Указа выездные проверки подлежат завершению в порядке, установленном налоговым законодательством Кыргызской Республики.
Государственной налоговой службе при Кабинете Министров Кыргызской Республики с целью недопущения снижения прогнозных показателей налоговых и неналоговых поступлений поставлена задача усилить аналитическую работу по выявлению риск ориентированных субъектов предпринимательства для обоснованного включения их в план проверок.
Вместе с тем, правоохранительным органам Кыргызской Республики поручается при отсутствии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, не допускать возбуждения уголовных дел, направленных на инициирование внеплановых налоговых проверок в отношении субъектов предпринимательства.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.