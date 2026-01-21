В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"

13:52 29.01.2026

География возвращается?



"История с географией" получила продолжение. Есть надежда, что этот урок вернут в школьную программу в относительно прежнем объеме. Ранее учителя географии обратились с открытым письмом, в котором раскритиковали обновленное изучение предмета. По новым методикам, школьников не учат работать с географическими и контурными картами, а время на изучение данной дисциплины катастрофически урезано. Кое-где, в старших классах его не преподают вообще.



На днях в Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны". В нем приняли участие депутаты, представители госорганов, неправительственные организации, а также – педагоги и независимые эксперты.



– География объединяет знания о своей стране с пониманием мировых процессов, – отметила в самом начале круглого стола его модератор, депутат от Народной партии Казахстана Ирина Смирнова.



Ее поддержал ее коллега, депутат от НПК Кенжегул Сейтжан.



– В условиях климатических, водных и продовольственных вызовов, именно школьное образование формирует ответственное поколение граждан, – считает мажилисмен. – География Казахстана – ключевой предмет, который дает понимание своей страны и ее места в мире.



Депутат Ажар Сагындыкова уточнила, что сохранение географии в школе, не вопрос вкуса или спора между методистами.



– География формирует понимание территории, а территория – это основа суверенитета, – отметила она. – Это политическое мышление, которое напрямую влияет на устойчивость государства.



Сейчас появилась надежда, что безжалостно оптимизированный школьный предмет будет восстановлен. Новый министр просвещения Жулдыз Сулейменова, считающая географию значимой дисциплиной, вплотную занялась проблемой. Однако пока что действует госстандарт, принятый еще в 2016 году и расставаться с ним многие чиновники от образования желанием не горят. Вице-президент Национальной академии образования им. Ы.Алтынсарина Жамиля Есанова сослалась на старый приказ 10-летнй давности, согласно которому в школах была внедрена обновленная программа. Причем с самыми благими целями – для сокращения учебной нагрузки старшеклассников. Во многих случаях, быть или не быть географии решают на местах директора школ.



– Сейчас осуществлен сбор данных со всей страны, – рассказала Жамиля Есанова. – Мы делаем анализ, в каких школах предмет "выпадает" в старших классах. На данный период принято решение, что количество учебных часов будут пересмотрено.



Тут же выяснилось, что на восстановление учебного предмета могут негативно отреагировать… учителя.



– Есть один нюанс, при возврате и восстановлении часов по предметам естественно-математического направления, может возникнуть необходимость вернуть шестидневку, – сообщила вице-президент. – Это может проявить социальное напряжение среди педагогов.



По итогам круглого стола выработана резолюция, которую планируется направить в компетентные госорганы.



– Мы продолжим работу по повышению статуса предмета "география", и, соответственно, по повышению качества знаний учащихся, – резюмировала Ирина Смирнова. – Мы должны его возродить!