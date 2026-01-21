 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 29.01.2026
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
13:10  Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
00:05  ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:50  Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
13:53  Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
00:23  МК: что скрывается за кремлевским троллингом Европы
00:05  ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
Четверг, 22.01.2026
22:29  Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
20:18  В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.
17:07  Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
15:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026
01:03  Дания подавится, если получит от США $700 ярдов за Гренландию
00:05  ВС РФ усилили атакующую группировку на западном берегу Гайчура – итоговая сводка Readovka за 21 января
Среда, 21.01.2026
21:48  Второй президент США, погибший в результате покушения, - П.В.Густерин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
13:52 29.01.2026

География возвращается?

"История с географией" получила продолжение. Есть надежда, что этот урок вернут в школьную программу в относительно прежнем объеме. Ранее учителя географии обратились с открытым письмом, в котором раскритиковали обновленное изучение предмета. По новым методикам, школьников не учат работать с географическими и контурными картами, а время на изучение данной дисциплины катастрофически урезано. Кое-где, в старших классах его не преподают вообще.

На днях в Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны". В нем приняли участие депутаты, представители госорганов, неправительственные организации, а также – педагоги и независимые эксперты.

– География объединяет знания о своей стране с пониманием мировых процессов, – отметила в самом начале круглого стола его модератор, депутат от Народной партии Казахстана Ирина Смирнова.

Ее поддержал ее коллега, депутат от НПК Кенжегул Сейтжан.

– В условиях климатических, водных и продовольственных вызовов, именно школьное образование формирует ответственное поколение граждан, – считает мажилисмен. – География Казахстана – ключевой предмет, который дает понимание своей страны и ее места в мире.

Депутат Ажар Сагындыкова уточнила, что сохранение географии в школе, не вопрос вкуса или спора между методистами.

– География формирует понимание территории, а территория – это основа суверенитета, – отметила она. – Это политическое мышление, которое напрямую влияет на устойчивость государства.

Сейчас появилась надежда, что безжалостно оптимизированный школьный предмет будет восстановлен. Новый министр просвещения Жулдыз Сулейменова, считающая географию значимой дисциплиной, вплотную занялась проблемой. Однако пока что действует госстандарт, принятый еще в 2016 году и расставаться с ним многие чиновники от образования желанием не горят. Вице-президент Национальной академии образования им. Ы.Алтынсарина Жамиля Есанова сослалась на старый приказ 10-летнй давности, согласно которому в школах была внедрена обновленная программа. Причем с самыми благими целями – для сокращения учебной нагрузки старшеклассников. Во многих случаях, быть или не быть географии решают на местах директора школ.

– Сейчас осуществлен сбор данных со всей страны, – рассказала Жамиля Есанова. – Мы делаем анализ, в каких школах предмет "выпадает" в старших классах. На данный период принято решение, что количество учебных часов будут пересмотрено.

Тут же выяснилось, что на восстановление учебного предмета могут негативно отреагировать… учителя.

– Есть один нюанс, при возврате и восстановлении часов по предметам естественно-математического направления, может возникнуть необходимость вернуть шестидневку, – сообщила вице-президент. – Это может проявить социальное напряжение среди педагогов.

По итогам круглого стола выработана резолюция, которую планируется направить в компетентные госорганы.

– Мы продолжим работу по повышению статуса предмета "география", и, соответственно, по повышению качества знаний учащихся, – резюмировала Ирина Смирнова. – Мы должны его возродить!

Источник - Народная партия Казахстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769683920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 января 2026 года №1162
- Мажилис ратифицировал соглашение о строительстве "зеленых" электростанций
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам привлечения иностранных инвестиций
- Комиссия по Конституционной реформе представила проект новой редакции Основного Закона
- Отчет МВФ об итогах миссии по Статье IV
- Роман Скляр провел встречу с управляющим директором Евразийского подразделения корпорации "Шеврон"
- По вопросам специальных экономических зон
- Казахстан усиливает межведомственную координацию по сотрудничеству с Афганистаном
- Более ста предприятий подали заявки на участие в МЭКС
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  