Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС

19:26 29.01.2026 В Суде ЕАЭС в Минске проходят слушания по делу № Р-7/25. Ряд СМИ поспешил выпустить громкие заголовки о "судебном иске Кыргызстана против России". Многие издания, погнавшись за охватами, интерпретировали обращение Кыргызстана как иск с требованием наказать Россию. На деле же карточка дела Р-7/25 четко определяет тип производства: "О разъяснении".



Кыргызстан не "судится" с РФ в классическом смысле, а просит Суд как высшего арбитра дать консультативное заключение по статьям 96–98 Договора о Союзе. Основной вопрос: обязаны ли страны ЕАЭС предоставлять полисы ОМС неработающим членам семей мигрантов на тех же условиях, что и своим гражданам?



Карточка дела Р-7/25

https://courteurasian.org/court_cases/eaeu/r-7-25-tsentr-sudebnogo-predstavitelstva-pri-ministerstve-yustitsii-kyrgyzskoy-respubliki-o-razyasne/



Тип дела: О разъяснении

Предмет спора: О разъяснении положений Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года

Сфера права: Трудовая миграция

Заявитель: Центр судебного представительства при Министерстве юстиции Кыргызской Республики

№ в номенклатуре дел Суда: Р-7/25

Стадия рассмотрения: В производстве

Судья-докладчик (Большая коллегия Суда): Забара А.А.



Календарь дела

05.11.2025 – Заседание Большой коллегии Суда Евразийского экономического союза по вопросу приемлемости заявления Центра судебного представительства при Министерстве юстиции Кыргызской Республики о разъяснении положений Договора о ЕАЭС – 5 ноября 2025 года, 10:00.

26.11.2025 – Заседание Большой коллегии Суда Евразийского экономического союза по вопросу приемлемости заявления Центра судебного представительства при Министерстве юстиции Кыргызской Республики о разъяснении положений Договора о ЕАЭС – 26 ноября 2025 года, 10:00.

20.01.2026 – Заседание Большой коллегии Суда Евразийского экономического союза по делу по заявлению Центра судебного представительства при Министерстве юстиции Кыргызской Республики о разъяснении положений Договора о ЕАЭС – 20 января 2026 года, 10:00.



***



Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС из-за полисов ОМС для семей мигрантов



БИШКЕК, 27 янв – РИА Новости. Киргизия подала иск к России в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за проблем с выдачей полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) членам семей трудовых мигрантов, сообщил во вторник председатель Фонда обязательного медицинского страхования республики Азамат Муканов.



"Российская сторона отказывается выдавать полисы обязательного медицинского страхования членам семей трудовых мигрантов. Кыргызская сторона обратилась в суд ЕАЭС по этому вопросу", - рассказал Муканов на заседании комитета парламента Киргизии по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.



По его словам, Киргизия полагает, что нарушаются соглашения, принятые в рамках ЕАЭС. Одно заседание суда уже состоялось, решение ожидается примерно через две недели, отметил глава фонда.



В ходе заседания комитета киргизские депутаты призвали активизировать переговоры с российской стороной по упрощению получения полиса ОМС для семей мигрантов.



***



Юристы: Суд ЕАЭС отклонит претензии Киргизии на полисы для семей мигрантов

https://rg.ru/

Владислав Куликов

28.01.2026



Договор о Евразийском экономическом союзе не обязывает Россию бесплатно предоставлять медицинские полисы трудовым мигрантам и их семьям. Поэтому соответствующие претензии должны быть (и скорее всего - будут) отклонены Судом Евразийского экономического союза. Об этом твердо заявили "РГ" опрошенные юристы.



Накануне появилась информация, что власти Киргизии обратились в суд с запросом о разъяснении положений Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Действительно, соответствующее обращение было принято к рассмотрению еще 26 ноября прошлого года.



Как сказано в материалах дела, заявитель просит Суд дать консультативное заключение по двум вопросам.



Первый вопрос: "Верно ли понимание пункта 3 статьи 98 Договора, что государства - члены Евразийского экономического союза должны обеспечить членам семей трудящихся доступ к обязательному медицинскому страхованию в равной мере, что и собственным гражданам?"



Второй вопрос: "При предоставлении медицинской помощи на основании пункта 4 статьи 98 Договора и Приложения № 30 к Договору, в рамках национального законодательства государств - членов Союза должны ли учитываться положения пункта 3 статьи 98 Договора о предоставлении доступа членам семей трудящихся к обязательному медицинскому страхованию?"







Новость вызвала большой резонанс. Одни удивлялись и спрашивали, неужели Россия и вправду взяла обязательства бесплатно выдавать медицинские полисы родным мигрантов? Другие резонно заявляли, что если такие обязательства взяты, их надо выполнять. Менять юридически зафиксированные международные договоренности в угоду конъюнктуре - неправильный путь. Он способен завести куда-то не туда.



Однако всем сторонам лучше отбросить эмоции (включать горячее сердце в ситуациях, где нужна холодная голова, тоже неправильный путь, способный еще дальше завести куда-то не туда).



Юристы, которые по просьбе "РГ" изучили нормы Договора о ЕАЭС, в один голос заявили: ответ на оба вопроса один. "Нет". Заявитель продемонстрировал неверное понимание договора. У России нет обязательств выдавать бесплатно медицинские полисы трудовым мигрантам и членам их семей. И именно такие разъяснения стоит ожидать от Суда ЕАЭС. Но само обращение в суд и будущие разъяснения, безусловно, полезны: они помогают выстраивать единое понимание и общую систему ценностей, на основе которой и должно развиваться взаимодействие, подчеркивают юристы.



Что же касается норм, о которых идет речь в заявлении, то в пункте 3, о котором говорится в первом вопросе, сказано: "Трудящиеся одного государства-члена, претендующие на занятие медицинской или фармацевтической деятельностью в другом государстве-члене, проходят установленную законодательством государства трудоустройства процедуру признания документов об образовании и могут быть допущены соответственно к медицинской или фармацевтической деятельности в соответствии с законодательством государства трудоустройства".



Обязывает ли этот пункт предоставлять бесплатные медицинские полисы мигрантам? Нет: в нем речь о взаимном признании дипломов. При этом уточняется, что дипломы медиков не признаются автоматически, для допуска мигрантов-врачей к работе им необходимо проходить специальную процедуру, подтверждающую их квалификацию.



А вот цитата из статьи 98, о которой говорится во втором вопросе: "Социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства". Как видим, здесь речь идет о социальном страховании, которое мы действительно обязаны предоставлять мигрантам на тех же условиях, что и для граждан России. Но социальное страхование далеко не то же самое, что медицинское.



"Юридическая техника Договора четко разделяет "Социальное обеспечение" и "Медицинскую помощь". Условия оказания медицинской помощи вынесены в отдельный документ - Приложение № 30 к Договору о ЕАЭС", пояснила "РГ" член Ассоциации юристов России, управляющий партнер Легес Бюро Мария Спиридонова.



Что такое социальное страхование? Это, допустим, оплата больничных, компенсация за травмы на производстве и т. п. Оплачивают ли у нас больничные неработающим женам? Допустим, жена-домохозяйка, когда готовила ужин работающему мужу, обожглась, оплатят ли ей производственную травму? Если нет (а "нет" здесь единственно верный ответ), то точно такие же правила действуют и в отношении мигрантов. Но травму трудового мигранта на производстве необходимо, безусловно, как-то компенсировать. Для граждан государств ЕАЭС, в том числе Киргизии, здесь действуют точно такие же правила, что и для граждан России.



Мария Спиридонова подчеркивает: в данной норме перечисляются страховые выплаты, а не натуральная медицинская помощь в виде услуг врачей. "Россия платит больничные мигрантам? Да. Значит, статья 96 исполняется", - говорит член АЮР.



Что же касается медицинской помощи, то, как пояснила "РГ" адвокат Татьяна Тягаева, медицинские гарантии для членов семей трудящихся государств-членов ограничены экстренной медицинской помощью, а распространение на них режима обязательного медицинского страхования возможно лишь в случае заключения отдельного международного соглашения, но не через расширительное толкование действующего договора.



"Согласно Приложению № 30 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, конкретизирующему медицинские обязательства государств-членов, государство трудоустройства обязано предоставлять трудящимся и членам их семей бесплатную скорую медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах на тех же условиях, что и гражданам, - говорит Татьяна Тягаева. - После устранения угрозы жизни дальнейшее лечение оплачивается пациентом самостоятельно либо за счет иных источников, не запрещенных законодательством. Это означает, что участие членов семей трудящихся в системе обязательного медицинского страхования, обеспечивающей более широкий объем медицинской помощи, не предусмотрено договором в качестве обязательства государств-членов".



Проще говоря, правила гуманные и цивилизованные: в экстренных случаях человеку помогут бесплатно. Человеческая жизнь для нас высшая ценность, и этот принцип действует вне зависимости от национальности и гражданства. Любая жизнь ценна.



Но обычное лечение - уже за свой счет. Россия не обязана открывать двери своих больниц и поликлиник для всех. При этом, как добавляет Мария Спиридонова, российское законодательство действительно включило самих трудящихся мигрантов ЕАЭС в систему ОМС, так как за них платят взносы. "Но неработающие члены семьи взносы не платят, и Договор ЕАЭС (Приложение 30) не обязывает Россию их лечить бесплатно", - подчеркивает Мария Спиридонова.



Кстати, включение трудящихся мигрантов в систему обязательного медицинского страхования продиктовано доброй волей России и стремлением действительно создать единое цивилизованное пространство. Однако такое пространство можно построить только при взаимном уважении друг к другу. Материальные факторы здесь не самое главное. Поэтому, как полагают эксперты, если будет принято решение пересмотреть некоторые условия и ввести более рациональные подходы (например, повысить стоимость обычного медицинского обслуживания для трудящихся мигрантов, так как социальные гарантии требуют материального обеспечения), это, наоборот, могло бы пойти на пользу взаимному сотрудничеству. Так как по-настоящему ценится лишь то, что дорого дается.



Есть еще тонкий юридический момент: в данном деле Суд ЕАЭС будет выполнять исключительно разъяснительные функции. "В рассматриваемом случае обращение Кыргызстана подано по линии пункта 46 Статута, то есть оформлено как запрос на разъяснение, - рассказывает адвокат Татьяна Тягаева. - В рамках этого механизма суд не рассматривает спора, не устанавливает нарушений и не выносит обязательных для исполнения актов, а предоставляет консультативное заключение, что прямо закреплено в пункте 47 Статута. Такое заключение не влечет изменения национального законодательства государств-членов и не подлежит обжалованию, поскольку не является решением по спору. Его функция заключается в обеспечении единообразного толкования и применения Договора ЕАЭС".



Таким образом, при любом исходе заявители получат на руки подробные разъяснения. Никто не обяжет немедленно, скажем, Россию выдать медицинские полисы мигрантам или, скажем, мигрантов сдать обычные полисы и оплачивать лечение по другим правилам. Но правовые позиции Суда ЕАЭС будут использованы всеми сторонами для дальнейшего развития и укрепления единого цивилизационного пространства Евразийского экономического союза. Источник - РГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769703960





