Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана

22:25 29.01.2026

ООН, 29 января /Синьхуа/ -- Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун в среду предостерег от военной авантюры против Ирана, призвав все стороны соблюдать цели и принципы Устава ООН и выступать против вмешательства во внутренние дела других стран.



Нынешняя ситуация в Иране привлекла всеобщее внимание, заявил Фу Цун на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Среднем Востоке, включая палестинский вопрос. По его словам, по мере того как надвигается угроза войны, напряженность на Среднем Востоке растет.



