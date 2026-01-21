|Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
22:25 29.01.2026
ООН, 29 января /Синьхуа/ -- Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун в среду предостерег от военной авантюры против Ирана, призвав все стороны соблюдать цели и принципы Устава ООН и выступать против вмешательства во внутренние дела других стран.
Нынешняя ситуация в Иране привлекла всеобщее внимание, заявил Фу Цун на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Среднем Востоке, включая палестинский вопрос. По его словам, по мере того как надвигается угроза войны, напряженность на Среднем Востоке растет.
"Применение силы не может решить проблемы. Любые военные авантюры лишь столкнут регион в пропасть непредсказуемости", -- сказал дипломат.
"Мы надеемся, что США и другие вовлеченные стороны прислушаются к призыву международного сообщества и стран региона, приложат усилия для содействия миру и стабильности на Среднем Востоке и будут избегать обострения напряженности и подливания масла в огонь", -- отметил Фу Цун.
Иран является независимым суверенным государством, и его дела должны решаться независимо самим иранским народом, заявил китайский посланник, отметив, что Китай надеется на стабильность в Иране и поддерживает его в обеспечении суверенитета, безопасности и территориальной целостности.
"Мы призываем все стороны соблюдать цели и принципы Устава ООН, выступать против вмешательства во внутренние дела других стран и отвергать угрозу силой или ее применения в международных отношениях", -- подчеркнул Фу Цун.
По словам китайского дипломата, Средний Восток принадлежит народам этого региона. Он не является ареной соперничества между крупными державами и не должен становиться жертвой геополитического противостояния не входящих в него стран.
Китай готов совместно с международным сообществом уважать выбор народов региона, серьезно относиться к законным озабоченностям стран региона и совместно играть конструктивную роль в содействии миру и стабильности на Среднем Востоке, сказал постпред Китая при ООН.
***
Минобороны КНР: Китай усилит стратегическую координацию с Россией
Пекин, 29 января /Синьхуа/ -- Китай будет укреплять стратегическую координацию с Россией и поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих их ключевые интересы и серьезные озабоченности, заявил в четверг официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь.