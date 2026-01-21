 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Пятница, 30.01.2026
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
13:10  Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
00:05  ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:50  Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
13:53  Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
01:59  Индийский Центробанк предлагает связать цифровые валюты стран БРИКС
00:23  МК: что скрывается за кремлевским троллингом Европы
00:05  ВС РФ активизировались на севере Харьковской области – итоговая сводка Readovka за 22 января
Четверг, 22.01.2026
22:29  Трамп в Давосе подписал устав "Совета мира". Лидеры каких стран приехали на церемонию и подписали документ (список)
20:18  В Казахстане построят четыре новых фармзавода за $400 млн.
17:07  Президент Туркменистана сменил главу Государственной пограничной службы
15:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 21.01.2026
ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
00:05 30.01.2026

ВС РФ отрезают гарнизону Красного Лимана путь к отступлению – итоговая сводка Readovka за 29 января

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 29 января в разрезе СВО. Русские войска вместе со штурмом Красного Лимана перерезают маршруты отхода противника из города. На Украине констатировали расширение зоны охоты наших FPV-дронов на логистику ВСУ вплоть до предместий Павлограда. Редакция Readovka проанализировала выступление командующего СБС ВСУ Бровди.



Эвакуация сорвана

Генеральный штурм Красного Лимана серьезно осложнил положение противника во всем секторе боев. Украинский гарнизон откатывается из частного сектора на северо-западе города, концентрируясь для обороны по обоим берегам озера Лиман, в районе Дробышево. Русские штурмовики также постепенно продавливают оборону неприятеля в лесах к югу от поселка. Из-за постоянно расширяющейся зоны ведения боев командованию незалежной приходится постоянно искать силы для насыщения района пехотой. Это спутало Банковой карты, так как практически одновременно с эвакуацией ВСУ на западный берег Северского Донца ВС РФ начали штурм города. Неприятель не может высвобождать свои части для вывода в оперативный тыл, поскольку если оборона в черте Красного Лимана просядет, то его гарнизон рискует повторить судьбу оборонявших Покровск. В случае же с боями в лесах южнее Дробышево разворачивается еще более угрожающая для неприятеля ситуация. Из-за постоянного расширения площади боев в лесах ВСУ в принципе не могут стабилизировать линию фронта. Возвести укрепления украинской армии помешало изобилие малых водоемов. По этой причине данная территория становится зоной маневренных пехотных боев с постоянной их подпиткой при дефиците человеческих ресурсов. Таким образом создается угроза просачивания наших штурмовиков вглубь обороны ВСУ. При самом для себя негативном сценарии украинский гарнизон рискует потерять переправу на западный берег Северского Донца.

Угроза, аналогичная ситуации у Дробышево, актуальна для незалежной и с другой стороны лесного массива, в районе Дибровы. ВС РФ образовывают клещи вокруг Красного Лимана, кромки которых устремились в самую проблемную для обороны территорию. Таким образом справедливо будет заметить, что ВСУ опоздали с отходом за Северский Донец. Теперь поэтапный отвод сил за водную преграду может вылиться для противника в лавинообразный обвал фронта. Скованность боем на всех участках от Дробышево до Дибровы исключает возможность эвакуации подразделений противника за Северский Донец.

"Муравейнику" пора нервничать

Украинская журналистка Юлия Кириенко заявила, что область охоты наших операторов FPV-дронов расширилась до предместий Павлограда. Русские БПЛА атаковали транспорт ВСУ в 7 км от города.

"Скорее всего, это опять дрон-матка, который "принес" несколько FPV. Это первое такое поражение на этом пути, так близко к Павлограду. Мы системно проигрываем россиянам… Таких ударов по логистике в тылу и глубоком тылу все больше", – написала она в своем Telegram-канале.

Одна из главных логистических баз и промышленных центров неприятеля (городской химкомбинат изготовляет взрывчатку и артиллерийские пороха) перестает быть безопасным местом. Это может привести к тому, что украинские войска в центральном секторе фронта все чаще будут недополучать критически важные грузы.

Замануха для простаков или нечто большее?

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадяр") выступил на площадке оборонного кластер Brave 1 с крайне примечательной речью. Основной упор в ней был сделан на то, что подчиненный ему род войск будет переходить на массовое внедрение решений, позволяющих убрать с передовой личный состав операторов дронов как воздушных, так и наземных.

"Наши операторы полным составом выйдут с передовой", – бравировал Бровди.

На данный момент это попытка заманить добровольцев в СБС ВСУ, личный состав которых резонно опасается оказаться в морге не в меньшей степени, чем штурмовая пехота. Ведь русские дроноводы и бойцы других подразделений целенаправленно охотятся за людьми "Мадяра". Более того, выступление Бровди – это реверанс в сторону нового министра обороны незалежной Федорова, который заявил, что процесс ведения БД будет автоматизироваться и роботизироваться в интересах сбережения личного состава. В общем смысле командующий СБС сделал шаги, необходимые для привлечения дополнительных средств из военного бюджета. Но сам факт того, что неприятель нацелился на повышение выживаемости специфического личного состава – это тревожный звоночек, достойный ответ которому могут дать уже наши специалисты.

Вчера, 28 января, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях севернее Гуляйполя.

Источник - Readovka
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 января 2026 года №1162
- Мажилис ратифицировал соглашение о строительстве "зеленых" электростанций
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам привлечения иностранных инвестиций
- Комиссия по Конституционной реформе представила проект новой редакции Основного Закона
- Отчет МВФ об итогах миссии по Статье IV
- Роман Скляр провел встречу с управляющим директором Евразийского подразделения корпорации "Шеврон"
- По вопросам специальных экономических зон
- Казахстан усиливает межведомственную координацию по сотрудничеству с Афганистаном
- Более ста предприятий подали заявки на участие в МЭКС
