ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января

00:05 30.01.2026

ВС РФ отрезают гарнизону Красного Лимана путь к отступлению – итоговая сводка Readovka за 29 января



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 29 января в разрезе СВО. Русские войска вместе со штурмом Красного Лимана перерезают маршруты отхода противника из города. На Украине констатировали расширение зоны охоты наших FPV-дронов на логистику ВСУ вплоть до предместий Павлограда. Редакция Readovka проанализировала выступление командующего СБС ВСУ Бровди.



