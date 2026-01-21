|ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
00:05 30.01.2026
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 29 января в разрезе СВО. Русские войска вместе со штурмом Красного Лимана перерезают маршруты отхода противника из города. На Украине констатировали расширение зоны охоты наших FPV-дронов на логистику ВСУ вплоть до предместий Павлограда. Редакция Readovka проанализировала выступление командующего СБС ВСУ Бровди.
Эвакуация сорвана
Генеральный штурм Красного Лимана серьезно осложнил положение противника во всем секторе боев. Украинский гарнизон откатывается из частного сектора на северо-западе города, концентрируясь для обороны по обоим берегам озера Лиман, в районе Дробышево. Русские штурмовики также постепенно продавливают оборону неприятеля в лесах к югу от поселка. Из-за постоянно расширяющейся зоны ведения боев командованию незалежной приходится постоянно искать силы для насыщения района пехотой. Это спутало Банковой карты, так как практически одновременно с эвакуацией ВСУ на западный берег Северского Донца ВС РФ начали штурм города. Неприятель не может высвобождать свои части для вывода в оперативный тыл, поскольку если оборона в черте Красного Лимана просядет, то его гарнизон рискует повторить судьбу оборонявших Покровск. В случае же с боями в лесах южнее Дробышево разворачивается еще более угрожающая для неприятеля ситуация. Из-за постоянного расширения площади боев в лесах ВСУ в принципе не могут стабилизировать линию фронта. Возвести укрепления украинской армии помешало изобилие малых водоемов. По этой причине данная территория становится зоной маневренных пехотных боев с постоянной их подпиткой при дефиците человеческих ресурсов. Таким образом создается угроза просачивания наших штурмовиков вглубь обороны ВСУ. При самом для себя негативном сценарии украинский гарнизон рискует потерять переправу на западный берег Северского Донца.
Угроза, аналогичная ситуации у Дробышево, актуальна для незалежной и с другой стороны лесного массива, в районе Дибровы. ВС РФ образовывают клещи вокруг Красного Лимана, кромки которых устремились в самую проблемную для обороны территорию. Таким образом справедливо будет заметить, что ВСУ опоздали с отходом за Северский Донец. Теперь поэтапный отвод сил за водную преграду может вылиться для противника в лавинообразный обвал фронта. Скованность боем на всех участках от Дробышево до Дибровы исключает возможность эвакуации подразделений противника за Северский Донец.
"Муравейнику" пора нервничать
Украинская журналистка Юлия Кириенко заявила, что область охоты наших операторов FPV-дронов расширилась до предместий Павлограда. Русские БПЛА атаковали транспорт ВСУ в 7 км от города.
"Скорее всего, это опять дрон-матка, который "принес" несколько FPV. Это первое такое поражение на этом пути, так близко к Павлограду. Мы системно проигрываем россиянам… Таких ударов по логистике в тылу и глубоком тылу все больше", – написала она в своем Telegram-канале.
Одна из главных логистических баз и промышленных центров неприятеля (городской химкомбинат изготовляет взрывчатку и артиллерийские пороха) перестает быть безопасным местом. Это может привести к тому, что украинские войска в центральном секторе фронта все чаще будут недополучать критически важные грузы.
Замануха для простаков или нечто большее?
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадяр") выступил на площадке оборонного кластер Brave 1 с крайне примечательной речью. Основной упор в ней был сделан на то, что подчиненный ему род войск будет переходить на массовое внедрение решений, позволяющих убрать с передовой личный состав операторов дронов как воздушных, так и наземных.
"Наши операторы полным составом выйдут с передовой", – бравировал Бровди.
На данный момент это попытка заманить добровольцев в СБС ВСУ, личный состав которых резонно опасается оказаться в морге не в меньшей степени, чем штурмовая пехота. Ведь русские дроноводы и бойцы других подразделений целенаправленно охотятся за людьми "Мадяра". Более того, выступление Бровди – это реверанс в сторону нового министра обороны незалежной Федорова, который заявил, что процесс ведения БД будет автоматизироваться и роботизироваться в интересах сбережения личного состава. В общем смысле командующий СБС сделал шаги, необходимые для привлечения дополнительных средств из военного бюджета. Но сам факт того, что неприятель нацелился на повышение выживаемости специфического личного состава – это тревожный звоночек, достойный ответ которому могут дать уже наши специалисты.
Вчера, 28 января, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях севернее Гуляйполя.