Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет

02:17 30.01.2026 Растет слава ахалтекинских скакунов в мире



28.01.2026



В результате последовательных усилий Героя-Аркадага и Аркадаглы Героя Сердара ахалтекинская порода признана эталонной в мировом коннозаводстве, сегодня слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет. Одно из значимых событий, в том числе для национального коневодческого искусства, состоялось в первый месяц 2026 года, объявленного "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов". В данном событии отразилась суть девиза нынешнего года, оно стало свидетельством приумножения в мире славы ахалтекинских скакунов благодаря ярким, захватывающим выступлениям Группы нацио­нальных конных игр "Galkynyş" Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана.







Как известно, недавно в Монте-Карло (Княжество Монако) прошел 48-й Международный фестиваль циркового искусства. Участие в нем в качестве почетных гостей приняли представлявшие Туркменистан руководители Группы национальных конных игр "Galkynyş" Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана и Государственного цирка Туркменистана. На состоявшемся в рамках крупного творческого смотра торжестве делегатам нашей страны были переданы международные сертификаты Всемирной федерации цирка и Европейской цирковой ассоциации, врученные Группе "Galkynyş" за большой вклад в цирковое искусство. По случаю этого замечательного события в городе Аркадаг было организовано мероприятие.



В ходе торжества, развернувшегося на современном мосту, расположенном на пересечении проспектов Геоктепе и Акхан, прозвучали песни и мелодии в сопровождении танцевальных номеров. Собравшиеся с воодушевлением и в праздничном настроении присоединились к выступлениям, что стало отображением счастливой жизни граждан в современную эпоху.



Примечательно, что мероприятие стартовало именно с того места, откуда 27 января началась рабочая поездка Национального Лидера туркменского народа в город Аркадаг. Следует отметить, что тогда Герой-Аркадаг сделал акцент на организации в новом городе торжеств по случаю праздничных событий и знаменательных дат, а также обеспечении активного участия в них горожан, в том числе молодежи. Таким образом, исходя из рекомендаций Героя-Аркадага, нынешнее событие организовано на высоком уровне, в духе национальных празднеств и с широким участием представителей молодого поколения.



Участники мероприятия, спустившись с моста в южном направлении, собрались на проспекте Акхан, по которому стройными рядами проезжали члены Группы "Galkynyş" верхом на великолепных скакунах и фаэтоне.



Отмечать значимые события, в том числе международного уровня, приумножающие радость и гордость народа, стало в нашей стране доброй традицией. Одно из них, как упоминалось ранее, – вручение международных сертификатов Всемирной федерации цирка и Европейской цирковой ассоциации Группе национальных конных игр "Galkynyş" за большой вклад в цирковое искусство. Данное событие не только ознаменовало начало 2026 года, но и обогатило содержание его девиза "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов".



Стройное шествие членов Группы, мастерски управляющихся со скакунами, вызвало чувство гордости у участников за усилия Героя-­Аркадага и Аркадаглы Героя Сердара по повышению мировой славы ахалтекинцев, а также коневодов, сейисов и наездников.



Затем перед собравшимися проехал нарядно украшенный автомобильный кортеж: счастливые родители забрали младенца из роддома. Это трогательное событие приковало всеобщее внимание, наполнив сердца огромной радостью. Лица собравшихся озарила невольная улыбка, они с добрыми пожеланиями разделяли момент семейного счастья.



Далее участники мероприятия наблюдали за проезжающим по проспекту пышным свадебным кортежем, символизирующим создание новой семьи, – главного и значимого события в жизни каждого человека.



Длинные вереницы автомобилей разносили по округе атмосферу радости, счастья и торжества. Следует отметить, что сегодня стало искусством украшение свадебных кортежей, фаэтона в их составе, на котором едут молодожены, что значительно приумножает праздничность события. Подобный подход свидетельствует о том, насколько большое значение придается нашим народом торжествам, в том числе свадебным. Необходимо отметить также, что у туркмен заведено в момент проезда такого кортежа провожать их добрыми пожеланиями счастливой семейной жизни.



Затем собравшиеся направились к монументу "Taýçanak".



По пути следования участники мероприятия осматривали строящиеся вдоль проспекта новостройки, любовались красивыми видами на город Аркадаг, возведенный по инициативе и при непосредственном содействии Национального Лидера туркменского народа.



Через некоторое время собравшиеся подошли к монументу "Taýçanak", откуда члены Группы национальных конных игр "Galkynyş" верхом на конях и на фаэтоне направились к Государственному конному цирку имени Героглы города Аркадаг.



Члены Группы держали в руках заслуженные международные награды, которые не только являются символами высокого признания, но и служат стимулом для новых, еще больших достижений. Среди них примечательны международные сертификаты Всемирной федерации цирка и Европейской цирковой ассоциации, их вручение вновь приумножило славу ахалтекинских скакунов на мировой арене.



Путь всадников, начавших шествие от монумента "Taýçanak" по проспекту Ахалтеке атлары самого передового "смарт-сити" в новейшей истории, следовал к монументу "Akhan", откуда по проспектам Акхан и Аба Аннаева – к площади перед Государственным конным цирком имени Героглы.



Их встречали и провожали студенты с флагами в руках, а также счастливые жители нового, великолепного города. Царившая атмосфера радости и веселья стала свидетельством огромной гордости за признанное международными сертификатами большое достижение в начале 2026 года, в полной мере созвучное значению его девиза – "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов".



Следует отметить тот факт, что этот успех непосредственно связан с ахалтекинскими скакунами и в очередной раз подтверждает международное признание национального культурного наследия, преисполняя граждан чувством радости и гордости в году, объявленном "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов", а также искренней признательностью к Национальному Лидеру туркменского народа Герою-Аркадагу и Президенту Сердару Бердымухамедову за проявляемую в данной области деятельную заботу.



По пути следования шествия по случаю нынешнего знаменательного события звучали музыкально-песенные выступления, приумножавшие праздничную атмосферу.



…Участники конного шествия прибыли на площадь перед Государственным конным цирком имени Героглы, где их восторженно и радостно приветствовали собравшиеся.



Здесь членов Группы национальных конных игр "Galkynyş" встречали почетные старейшины, опытные коневоды и седовласые матери, которые поздравляли их с очередным достижением.



Государственный конный цирк имени Героглы стал украшением архитектурного ансамбля города. Его подковообразное здание оснащено специальным оборудованием и технологиями, отвечающими мировым стандартам. Цирк, вмещающий 1500 зрителей, стал одним из самых популярных по посещаемости жителями и гостями города мест.



В честь торжества здесь развернулись выступления деятелей культуры и мастеров искусства. Собравшиеся получили большое удовольствие от вдохновенно исполненных творческими коллективами песен и мелодий.



Участники торжества осмотрели организованную в фойе цирка выставку, на которой экспонировались раскрывающие великолепие ахалтекинских скакунов произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ковро­ткачества, ювелирного ремесла, а также фотоснимки. Каждое из них отличается оригинальностью исполнения, в том числе образы коней. Внимание собравшихся привлекли предметы конной амуниции. В экспозиции также были представлены завоеванные по сегодняшний день призы и другие награды Группы национальных конных игр "Galkynyş". В их числе – Гран-при и специальные награды, которых удостоилась Группа в 2025 году на 47-м Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло (Княжество Монако).



Особое место было отведено замечательным произведениям Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-­Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова, посвященным резвым скакунам, – "Ахалтекинец – наша гордость и слава", "Стремительная поступь скакуна" и "Конь – символ верности и счастья". Благодаря переводу на различные языки эти книги, ставшие доступными еще большему кругу читателей, сыграли значительную роль в повышении интереса к ахалтекинским скакунам во всем мире.



Затем в зрительном зале Государственного конного цирка имени Гер­оглы города Аркадаг развернулось главное торжество.



Вначале на сцену были приглашены члены Группы "Galkynyş".



Международные сертификаты, переданные на 48-м Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло (Княжество Монако), были установлены на специально подготовленном месте.



Далее слово было предоставлено участникам мероприятия. Как отмечалось, на состоявшемся недавно в Монте-Карло (Княжество Монако) 48-м Международном фестивале циркового искусства Группе нацио­нальных конных игр "Galkynyş" были переданы международные сертификаты Всемирной федерации цирка и Европейской цирковой ассоциации. Выступавшие от всей души поздравили Героя-Аркадага и Аркадаглы Героя Сердара с этим замечательным событием, вновь подтверждающим международное признание достижений Группы. Оно также в полной мере свидетельствует об успешной реализации под руководством Президента Сердара Бердымухамедова инициатив ­Героя-Аркадага по развитию конного спорта.



Как отмечалось, данное событие – вручение Всемирной федерацией цирка и Европейской цирковой ассоциацией международных сертификатов – обогатило содержание 2026 года, выраженное в девизе "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов".



Говоря об этом, выступавшие подчеркнули, что на девизе 2026 года заострил внимание и Президент Сердар Бердымухамедов в новогоднем Обращении к туркменистанцам. В нем глава государства отметил, что со скакунами ахалтекинской породы, являющимися нашей гордостью и достоянием, связаны чаяния и великие устремления туркменского народа.



В наше прекрасное время в нацио­нальной экономике осуществлены масштабные реформы, укреплен фундамент устойчивого развития страны. В славную веху преобразований и прогресса, происходящих со стремительностью скакуна и поражающих всеобщее воображение в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, – достижения любимой Родины золотыми буквами вписываются в новую отечественную историю.



В ходе торжества по цифровой системе выступил художественный директор и вице-президент Международного циркового фестиваля Урс Пилс.



Как подчеркнул вице-президент, в прошлом году Группа национальных конных игр "Galkynyş" успешно выступила на Международном цирковом фестивале, и ее выступление стало историческим событием. За этот огромный вклад г-н Урс Пилс сердечно поздравил Героя-Аркадага и Президента Туркменистана, а также весь туркменский народ с заслуженными международными сертификатами и пожелал членам Группы новых достижений в будущем. Отметил также, что успех коллектива стал возможен благодаря созданию необходимых условий и огромному вниманию, которое уделяется в Туркменистане развитию конного спорта и циркового искусства на государственном уровне, и в данной связи выразил глубокую признательность.



– Ваша Группа, наездники и кони действительно стали украшением нашего фестиваля благодаря своим впечатляющим выступлениям на высочайшем уровне. Мы никогда не забудем их триумф, продемонстрированное ими непревзойденное мастерство и то, как они достойно представили свою страну, приумножив ее авторитет. Для нас было большой честью принимать вас у себя, – сказал он.



В завершение г-н Урс Пилс выразил надежду вновь увидеть великолепных ахалтекинских коней на арене циркового фестиваля в будущем, высказав Национальному Лидеру туркменского народа Герою-Аркадагу и Президенту ­Аркадаглы Герою Сердару искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество.



В ходе торжества знаменательное событие, созвучное содержанию девиза 2026 года, а также выступления, посвященные скакунам, нашли отражение во вдохновляющем высказывании Героя-­Аркадага: "Мы создаем необыкновенную философию единства с конями. Она заключается в победе. Победа – это закалка и путь к совершенству. Вперед, скакун, ради победы! Восславь достоинство своего народа, скакун!".



Как отмечали выступавшие, ­Аркадаглы Герой Сердар проявляет безграничное почтение к ахалтекинским скакунам – крыльям и гордости туркменского народа, занимающим важное место в его жизни и покоряющим мир своей уникальной красотой. Подчеркивалось, что проводимая в новую историческую эпоху под руководством Президента Туркменистана масштабная работа в данном направлении, открытие в городе Аркадаг Международной академии коневодства имени Аба Аннаева, а также международные победы Группы национальных конных игр "Galkynyş" еще более приумножают авторитет отечественного искусства коневодства.



Туркменский народ создал множество материальных ценностей и внес огромный вклад в общечеловеческую культурную сокровищницу. Включение искусства ахалтекинского коневодства и традиций украшения коней в Список нематериального культурного наследия человечества ­ЮНЕСКО как одного из выдающихся направлений туркменского искусства еще более повысило престиж "небесных" скакунов – феномена национальной и мировой культуры.



Благодаря усилиям главы государства в Отчизне, устремленной к дальнейшему прогрессу, предпринимаются последовательные шаги по широкой популяризации ахалтекинских скакунов. Чистокровные "крылатые" кони нашего народа являются материальным и духовным богатством, приумножающим красоту замечательной современной эпохи. Их по праву называют "небесными" и "райскими" скакунами. Гордый образ ахалтекинца занимает центральное место в Государственном гербе Туркменистана. Являясь гордостью нации, наши кони славятся на весь мир.



В данном контексте выступавшие сделали особый акцент на мыслях, изложенных в новой книге Президента Сердара Бердымухамедова "Нейтралитет Туркменистана - светлый путь мира и доверия".



Как отмечает в своем новом произведении Аркадаглы Герой Сердар, ахалтекинский скакун и туркменский алабай являются не только национальным достоянием Туркменистана, но и культурным наследием всего мира. Туркмен­ский скакун стал великолепным воплощением стремительного порыва нашей дорогой Отчизны к новым высотам созидания и прогресса, символом преемственности национального наследия и ярким свидетельством созидательного таланта туркменского народа. Сегодня ахалтекинский скакун – это высший символ достижений нашей страны, воплощение сбывшихся надежд наших предков. Наш народ, создавший мудрое изречение "At – myrat", связывает свои светлые мечты и великие цели со скакунами. Признанный эталоном красоты и совершенства, ахалтекинский скакун стал главным символом стремительного развития Туркменистана в новую историческую эпоху.



Именно поэтому наш сплоченный народ, твердо веря, что 2026 год станет для общества и государства годом высоких рубежей и выдающихся исторических свершений, с чувством огромной ответственности вступил в этот год, получивший девиз, открывающий новую страницу в истории страны, благодаря усилиям ­Героя-Аркадага и ­Аркадаглы Героя Сердара уверенно идущей по пути благополучия и прогресса. Этот путь направлен на осуществление масштабных дел во имя процветания независимой нейтральной Отчизны, рост благосостояния народа, а также на внесение достойного вклада в дальнейшее всестороннее развитие Родины. Это является знаком того, что в 2026 году в Туркменистане также будут достигнуты замечательные успехи и покорены новые высоты прогресса. Выступавшие с гордостью отметили, что очередное международное достижение Группы национальных конных игр "Galkynyş" в первый месяц нынешнего года является доб­рым предвестником новых успехов и побед. В этом – символическое созвучие с девизом года "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов".



Торжество продолжилось выступлениями мастеров искусства, которые придали мероприятию, проводимому по случаю достижений Группы национальных конных игр "Galkynyş", праздничный колорит.



В песнях и литературно-музыкальных композициях вдохновенно воспевались эра Возрождения новой эпохи могущественного государства, великие свершения, осуществляемые в стране под мудрым руководством Героя-Аркадага и Аркадаглы Героя Сердара, а также красота и слава туркменских скакунов.



Затем на арене цирка в честь сегодняшнего торжества развернулось выступление Группы национальных конных игр "Galkynyş", подарившее зрителям незабываемые впечатления. Мастерство, продемонстрированное нашими наездниками, стало ярким подтверждением того, что в настоящее время отечественный конный спорт и цирковое искусство успешно развиваются и достигают новых высот.



Группе национальных конных игр "Galkynyş" отведена важная роль в развитии циркового искусства страны. Как известно, этот коллектив был создан в 2007 году по инициативе Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.



Отрадно отметить, что, выступая в различных странах мира, Группа "Galkynyş" была удостоена множества престижных международных наград в данной области, в том числе Гран-при на Всемирном фестивале циркового искусства "IDOL", прошедшем в 2013 году в Москве (Российская Федерация), XVI Международном цирковом фестивале в Латино (Италия) – в 2014 году, II Международном фестивале циркового искусства в Китайской Народной Республике – в 2015 году и на II Всемирных играх кочевников в городе Чолпон-Ата (Кыргызская Рес­публика) – в 2016 году. Кроме того, в 2018 году на I Международном фестивале циркового искусства "На Фонтанке", прошедшем в Санкт-Петербурге, Группа была удостоена золотой статуэтки "Золотой Гаэтано", а в прошлом году – Золотой награды и других специальных призов на 47-м Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло (Княжество Монако).



Выступления Группы "Galkynyş" неизменно вызывают огромный интерес публики, буквально приковывая к себе все внимание зрителей. В каждом движении наездников и скакунов ловкость, красота и изя­щество сливаются в единую гармонию, приумножая зрелищность представления.



Великолепие и грация коней и мастерство всадников, исполняющих сложнейшие трюки на скаку, приводят зрителей в восторг. Это свидетельствует о высочайшем уровне профессионализма, достигнутом членами Группы "Galkynyş" в своем деле. Номера, требующие колоссального мастерства, наполняют наши сердца чувством безграничной гордости за этот талантливый коллектив и за прославленных на весь мир "крылатых" ахалтекинцев. Захватывающие выступления джигитов сопровождались бурными продолжительными аплодисментами.



В завершение мероприятия его участники приняли Обращение к Президенту Сердару Бердымухамедову.



Воодушевляющим финальным аккордом торжества стало исполнение песни "Sagbol Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz!".



По окончании официальной части мероприятия в городе Аркадаг был дан праздничный садака, на котором были вознесены молитвы о благополучии Родины, сплоченности нашего народа и изобилии дастарханов. В адрес Героя-­Аркадага и Аркадаглы ­Героя Сердара звучали пожелания крепкого здоровья, долголетия и успехов в масштабной государственной деятельности во имя светлого будущего Отчизны. Источник - Туркменистан: Золотой век

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769728620





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 28 января 2026 года №1162

- Мажилис ратифицировал соглашение о строительстве "зеленых" электростанций

- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам привлечения иностранных инвестиций

- Комиссия по Конституционной реформе представила проект новой редакции Основного Закона

- Отчет МВФ об итогах миссии по Статье IV

- Роман Скляр провел встречу с управляющим директором Евразийского подразделения корпорации "Шеврон"

- По вопросам специальных экономических зон

- Казахстан усиливает межведомственную координацию по сотрудничеству с Афганистаном

- Более ста предприятий подали заявки на участие в МЭКС

