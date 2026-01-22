Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане

04:09 30.01.2026

По количеству заявок в импортных перевозках традиционно лидирует российское направление, но в плане динамики больший прирост показали Казахстан, Китай и Кыргызстан.



ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. В Узбекистане в 2025 году заметно выросло число автомобильных грузоперевозок, сообщает международная "Биржа грузоперевозок ATI.SU".



"По итогам 2025 года заметно увеличилось количество заявок на доставку грузов автомобильным транспортом как внутри Узбекистана, так и на международных направлениях", - говорится в сообщении.



Ключевые тренды автомобильных грузоперевозок прошлого года:

- снижение маржинальности грузоперевозок по российскому направлению, вызванное ужесточением таможенного и пограничного контроля на российско-казахстанской границе;

- восстановление импортных автоперевозок после стагнации 2024 года при лидерстве России по количеству заявок и более высокой динамике со стороны Казахстана, Китая и Кыргызстана;

- резкий рост перевозок в Кыргызстан (+117% в импорте и +300% в экспорте) в связи с увеличением реэкспортных и реимпортных операций после внедрения страной электронных разрешений e-permit.



"В импортных перевозках после зафиксированной в 2024 году стагнации снова отмечен рост. По количеству заявок традиционно лидирует российское направление (+17% за год), но в плане динамики больший прирост показали Казахстан (+45%), Китай (+54%) и Кыргызстан (+117%)", - говорится в сообщении.



Как и годом ранее существенно увеличилось количество заявок на перевозки внутри Узбекистана (+79%), причем этот прогресс оставался стабильным на протяжении года. Основными драйверами спроса на транспортные услуги стали промышленное производство (+6,8% за год) и розница (+11,2% за год).



"Год обошелся без больших неожиданностей - мы наблюдали планомерный рост спроса на грузоперевозки, который соответствует реальной ситуации на рынке. Резкий рост спроса на перевозки в Кыргызстан во многом стал следствием внедрения электронных разрешений e-permit, что существенно упростило жизнь участникам отрасли. Кроме того, КР, будучи членом ЕАЭС, стала удобным транзитным звеном в связке „Россия – Кыргызстан – Узбекистан": часть российских и узбекских товаров движется через его территорию, поскольку отработанные таможенные процедуры внутри ЕАЭС и сложившаяся практика реэкспортных операций делают такую многошаговую логистику экономически оправданной", - пояснил директор представительства "Биржи грузоперевозок ATI.SU" в Узбекистане Фарид Вахидов.