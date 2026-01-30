Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский

Лилия ИГЛИКОВА

Обратный ход британской истории – временщики во власти и "аспекты дирижирования спецслужбистского государства". Мы наблюдаем две параллельные системы: одна публичная, существующая для поддержания видимости наличия государственности, которая проходит через жестокий кризис и все меньше является легитимным источником власти, и с другой стороны - какая-то система, которая продлевает существование Бритиании…"



Спикер: Олег Яновский, преподаватель кафедры политической теории МГИМО



