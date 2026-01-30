|Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
Возможен ли раскол в элите Исламской Республики
Альберт Калашян
Юлия Леонова
30 января 2026
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность точечных авиаударов по иранским военным и силовым структурам, пытаясь расшатать режим и подтолкнуть Тегеран к переговорам. В Белом доме изучают варианты, которые могли бы спровоцировать внутренний кризис, вплоть до "венесуэльского сценария" - перехода части силовиков на сторону оппозиции. Опрошенные "Известиями" эксперты, однако, считают, что повторение этого пути маловероятно. Внутри Исламской Республики тем временем могут активизироваться умеренные группы, готовые на ограниченные уступки под давлением внешней угрозы.
Вашингтон готовит удары по иранским силовикам
В администрации США обсуждают варианты действий, направленные на расшатывание позиций иранского руководства на фоне недавних массовых протестов, передает Reuters. Как утверждают источники агентства, Дональд Трамп заинтересован в создании условий для смены режима в Иране Он полагает, что точечные удары по командирам сил безопасности и ключевым институтам, ответственным за усмирение протестов, могут придать уверенности демонстрантам и спровоцировать новую волну выступлений.
В Белом доме рассчитывают, что подобные действия ослабят способность государства контролировать ситуацию внутри страны и могут привести к захвату протестующими административных и силовых зданий. Вместе с тем источники подчеркивают: президент США пока не принял окончательного решения.
Параллельно, по данным агентства, обсуждаются и более масштабные сценарии, предполагающие нанесение ударов с долгосрочным эффектом - в том числе по объектам баллистической ракетной программы Ирана и элементам ядерной инфраструктуры.
Трамп в последние дни усилил жесткую риторику в адрес Ирана. Он заявил о направлении в регион "огромной армады" и выразил надежду, что Тегеран согласится на "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер также дал понять, что США готовы к дальнейшим действиям, если иранская сторона не пойдет на уступки.
Как сообщает New York Times, президент США получил от Пентагона расширенный перечень возможных военных опций. Они включают удары по ядерным и ракетным объектам, а также операции, направленные на ослабление высшего политического и военного руководства Ирана. По данным издания, новые предложения выходят за рамки ранее рассматривавшихся сценариев и допускают в том числе рейды американских сил на территории Исламской Республики.
В Белом доме, отмечает издание, требуют от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерной программы и прекращению поддержки вооруженных формирований, которые в Вашингтоне считают источником нестабильности на Ближнем Востоке и угрозой безопасности Израиля. На фоне обсуждений возможных ударов США министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана вновь вернуться к переговорам с Вашингтоном по ядерной тематике. По его словам, Исламская Республика никогда не планировала создание ядерного оружия.
Обстановка в Тегеране
Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин считает, что воспроизведение "венесуэльского сценария" в Иране, включая операцию по захвату или устранению лидера страны, маловероятно, однако не из‑за отсутствия потенциальных "предателей" в элите или силовом блоке.
- Иранская система безопасности и вооруженных сил значительно сложнее и фрагментированнее, чем в Венесуэле. Она включает регулярную армию, Корпус стражей исламской революции, полицию, силы "Басидж", а также спецподразделения, действующие в том числе за рубежом, и структуры министерства разведки, которые нередко конкурируют между собой. В такой конфигурации говорить о полной монолитности силового блока нельзя, - пояснил "Известиям" эксперт.
По его мнению, в случае внешнего удара по Ирану внутри его истеблишмента могут появиться прагматически настроенные группы, готовые к ограниченным уступкам ради сохранения системы в целом. Речь может идти о попытке договориться с Вашингтоном без полного выполнения требований, которые сейчас выдвигает Дональд Трамп: обнуления ядерной программы, резкого сокращения ракетного потенциала и прекращения поддержки союзных вооруженных группировок в регионе.
Специалист уверен, что единства внутри иранской элиты сегодня нет, а накопившиеся социальные, экономические и управленческие проблемы лишь усиливают внутренние противоречия.
Востоковед Леонид Цуканов считает, что сценарий "венесуэльского типа" в Иране маловероятен после июньских событий 2025 года. По его словам, несмотря на соперничество между отдельными кланами и частями силового блока, страна сохраняет единство перед лицом внешней угрозы.
- К тому же в Тегеране прекрасно понимают, что трансформация режима под западные интересы ударит в том числе по устойчивости и престижу иранских силовых структур, лишит их части имеющихся рычагов влияния и авторитета. У Тегерана перед глазами уже есть иракский и ливийский сценарии, повторять которые они не желают, - сказал эксперт в беседе с "Известиями".
Что могут задействовать США
Вокруг Ирана сейчас сформирован мощнейший ударный кулак, свидетельствующий о готовности США и их союзников к проведению масштабной операции. Конфигурация сил указывает на подготовку к сценарию подавления систем ПВО и нанесения высокоточных ударов по стратегическим объектам, заметил военный эксперт Дмитрий Корнев.
- Ключевой элемент присутствия - авианосная ударная группа (АУГ) во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн". На его борту развернуто авиакрыло, включающее многоцелевые истребители F/A-18 и самолеты пятого поколения F-35C, а также средства РЭБ и разведки. Сопровождение авианосца - три эсминца класса Arleigh Burke, каждый из которых может нести десятки крылатых ракет Tomahawk, - сказал он "Известиям".
Помимо АУГ, в регионе сосредоточены дополнительные силы. В частности, морской компонент. Не менее пяти отдельных эсминцев типа Arleigh Burke и специализированные атомные подводные лодки, способные суммарно запустить более 100 ракет Tomahawk в одном залпе, подчеркнул эксперт.
- Авиационный компонент - на региональных базах развернуты эскадрильи F-15E Strike Eagle и переброшенные из США F-35A. Поддержку им обеспечивают коалиционные силы (Великобритания, европейские и арабские партнеры), берущие на себя функции дозаправки, разведки и обеспечения зон ПРО/ПВО, - утончил Дмитрий Корнев. - А также противоракетный. Особое внимание стоит уделить развертыванию, предположительно, уже третьей батареи комплекса THAAD в Израиле. Эта система предназначена для перехвата баллистических ракет на заатмосферных высотах, что считается прямым ответом на ракетный потенциал Тегерана.
В случае начала активной фазы конфликта к операции неизбежно присоединится Израиль. ЦАХАЛ обладает мощным авиационным компонентом (более 200 ударных самолетов, включая F-35 Adir) и уникальным опытом проведения операций непосредственно в иранском воздушном пространстве.
- Ключевой вопрос заключается в выборе целей. Мы можем увидеть два сценария. Первый - локальный. Удары исключительно по объектам ядерной программы и ракетным заводам. Второй - глобальный. Включение в список целей высшего военно-политического руководства Ирана. Текущая концентрация сил позволяет реализовать оба варианта. Если приказ "идти на восток" будет отдан, задействованный потенциал станет одним из самых масштабных в современной истории конфликтов на Ближнем Востоке, - резюмировал он.
В контексте нынешних обсуждений вспоминаются летние удары США. 22 июня 2025 года американские военно-воздушные и военно-морские силы провели операцию "Полуночный молот" против ряда иранских ядерных объектов, включая завод по обогащению урана в Фордо, объект в Натанзе и Исфаханский центр ядерных исследований. Эти удары были нанесены на фоне израильской военной операции против Ирана и последующего обмена ударами между двумя странами. Уже 23 июня Тегеран атаковал американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре, заявив, что это стало ответом на "вопиющую военную агрессию США".