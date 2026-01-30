Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана

17:33 30.01.2026

Экспортные ставки: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана

Возможен ли раскол в элите Исламской Республики



Альберт Калашян

Юлия Леонова

30 января 2026



Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность точечных авиаударов по иранским военным и силовым структурам, пытаясь расшатать режим и подтолкнуть Тегеран к переговорам. В Белом доме изучают варианты, которые могли бы спровоцировать внутренний кризис, вплоть до "венесуэльского сценария" - перехода части силовиков на сторону оппозиции. Опрошенные "Известиями" эксперты, однако, считают, что повторение этого пути маловероятно. Внутри Исламской Республики тем временем могут активизироваться умеренные группы, готовые на ограниченные уступки под давлением внешней угрозы.



Вашингтон готовит удары по иранским силовикам



В администрации США обсуждают варианты действий, направленные на расшатывание позиций иранского руководства на фоне недавних массовых протестов, передает Reuters. Как утверждают источники агентства, Дональд Трамп заинтересован в создании условий для смены режима в Иране Он полагает, что точечные удары по командирам сил безопасности и ключевым институтам, ответственным за усмирение протестов, могут придать уверенности демонстрантам и спровоцировать новую волну выступлений.



