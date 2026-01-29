 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
22:07 30.01.2026

Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков ответил на вопросы редакции информационно-аналитического издания "Союзники. ОДКБ"
29.01.2026

"Союзники. ОДКБ": С 1 января с.г. Вы приняли функции Генерального секретаря ОДКБ. С каким настроением Вы приступаете к этой работе?

Таалатбек Масадыков: С рабочим настроением.

В первую очередь хотел бы выразить благодарность лидерам государств – членов ОДКБ за оказанное доверие. Мне посчастливилось в течение двух предыдущих лет поработать в Секретариате ОДКБ. В качестве заместителя Генерального секретаря курировал вопросы военно-политической безопасности. Это был важный период с точки зрения системного погружения в проблематику и анализа имеющихся резервов для дальнейшего повышения эффективности Организации.

В центре наших усилий – эффективное выполнение главной миссии Организации, а это поддержание мира и стабильности в зоне ответственности, обеспечение условий для безопасного развития и процветания государств-членов ОДКБ. Все необходимые инструменты для этого у нас имеются.

Настроен на максимально эффективное использование накопленного опыта Организации и апробированных практик взаимодействия между государствами – членами в решении ключевых задач нашей общей безопасности. К числу таковых относим политические консультации, деятельность профильных рабочих групп, проведение совместных учений и операций постоянного действия и т.д.

В соответствии с установками нашего высшего органа – Совета коллективной безопасности (СКБ), продолжим последовательно укреплять роль ОДКБ как значимой военно-политической структуры на пространстве Большой Евразии для сохранения мира и стабильности.



"Союзники. ОДКБ": Какие конкретные задачи стоят перед Секретариатом на ближайшую перспективу?

Таалатбек Масадыков: Как известно, в 2026 году председательство в Организации перешло к Российской Федерации. Оно проходит под лейтмотивом "Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель – общая ответственность", который в полной мере отражает важнейшие принципы деятельности нашего союза – ответственность и готовность к взаимодействию с заинтересованными государствами и организациями для обеспечения региональной и глобальной безопасности.

В ближайшее время на утверждение Председателю СКБ, Президенту Российской Федерации В.В.Путину, будет предоставлен План мероприятий по реализации решений ноябрьской (2025 г.) сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и выполнению приоритетных направлений деятельности Организации в период российского председательства.

Предстоит большая работа по углублению внешнеполитической координации между государствами – членами нашей Организации, продвижению коллективных интересов и инициатив на международной арене.

Планируется продолжить совершенствование деятельности уставных органов ОДКБ; укрепление роли межпарламентского сотрудничества в обеспечении коллективной безопасности; развитие сил и средств системы коллективной безопасности с учетом прогноза изменений военно-политической обстановки в мире и в регионах коллективной безопасности ОДКБ; повышение координации усилий по противодействию угрозам международного терроризма и экстремизма, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия и прочих важных тем, таких как нелегальная миграция, биологическая безопасность, военная медицина и др.

Российское председательство предусматривает становление ОДКБ в качестве платформы для широкого обсуждения актуальных международных проблем в сфере безопасности и обороны. Запланировано проведение под эгидой Организации экспертного Международного форума обеспечения коллективной безопасности.

Нами также начата подготовительная работа к празднованию 25-летия Организации Договора о коллективной безопасности и 35-летия подписания Договора о коллективной безопасности в 2027 году.

"Союзники. ОДКБ": Мы все ежедневно с озабоченностью узнаем о тревожных событиях, происходящих в разных частях Евразии. Как в ОДКБ оценивают растущую геополитическую напряженность?

Таалатбек Масадыков: Евразия сегодня – это геополитический центр формирующегося многополярного мира. Происходящие здесь процессы оказывают непосредственное влияние на мировую политическую и военную обстановку, в том числе в зоне ответственности нашей Организации.

Причины происходящей в настоящее время разбалансированности системы международных отношений хорошо известны. Отдельные западные политики ведут дело к милитаризации экономики, заявляют о возможности укрепления собственной безопасности за счет новых систем, в том числе – обретения ядерного оружия или размещения на своей территории оружия массового поражения.

Соблазны взять на вооружение новые виды смертоносных систем становятся реальностью. Оборонные расходы бьют исторические рекорды. Происходит активизация военно-космической деятельности. Появляются новые виды смертоносных автономных систем. Интернет активно используется для оказания воздействия на внутриполитическую стабильность и нанесения ущерба экономическим, военным и иным интересам суверенных стран. Все активнее в военных целях используются искусственный интеллект и самообучающиеся системы.

Помимо усложняющихся военных аспектов безопасности, по мнению государств – членов нашей Организации, своевременных скоординированных действий требуют растущие угрозы в биологической, международной информационной и в других сферах.

К сожалению, в международном сообществе отсутствует единство позиций по этим неотложным проблемам. Тем более, пока не наблюдается успешных попыток формирования сдерживающих инструментов, хотя бы регламентирующих создание и использование новых опасных технологий. При этом сохраняется угроза международного терроризма и связанного с ним экстремизма, наркотрафика, трансграничного перемещения боевиков, нелегальных финансовых операций.

На этом опасном фоне происходит рост числа региональных конфликтов. Нашу особую тревогу и озабоченность вызывает приближение "зон нестабильности" непосредственно к границам государств – членов ОДКБ. В таких непростых условиях мы продолжаем укреплять свою роль важнейшей военно-политической структуры для сохранения стабильности во время таких тектонических процессов, происходящих на постсоветском пространстве и в Евразии в целом.

"Союзники. ОДКБ": В Организации накопился определенный опыт и возможности позитивного влияния на региональную безопасность. Можете рассказать об этом подробнее?

Таалатбек Масадыков: У нашей Организации хороший "послужной список". В зоне ответственности, т.е. в границах государств-членов ОДКБ, более чем за тридцать лет существования Договора нам удавалось предотвратить или смягчить ряд кризисов. Разумеется, продолжаем отдавать приоритет превентивным, политико-дипломатическим методам. При этом совершенствуем возможности, продолжаем предпринимать шаги по развитию системы кризисного реагирования ОДКБ.

В рамках пролонгированной в 2025 г. Стратегии коллективной безопасности наша Организация намерена продолжить наращивание боевого потенциала Войск (Коллективных сил) ОДКБ, в том числе путем их оснащения современными системами разведки, радиоэлектронной борьбы и беспилотными (роботизированными) средствами, средствами автоматизации управления войсками. Намерены развивать программы подготовки военных кадров для вооруженных сил государств – членов ОДКБ с учетом достижений военной науки, техники и передового опыта.

Принципиальной задачей для ОДКБ станет выполнение одобренной руководителями наших стран Целевой межгосударственной Программы по укреплению таджикско-афганской границы (ЦМП), решение по которой было принято лидерами государств в Астане в ноябре 2024 года.

В настоящий момент ОДКБ оказывает содействие в реализации первого этапа программы – уточнении и согласовании в государствах Организации перечней вооружения, военной техники и технических средств охраны границы, которые будут поставлены Пограничным войскам Таджикистана. Определяются поставщики и согласовываются контракты.



Традиционно проведем совместные военные учения: "Взаимодействие", "Поиск", "Эшелон", "Рубеж", где с учетом новейшего боевого опыта ежегодно отрабатываются отдельные аспекты подготовки войск. На территории Республики Беларусь в октябре с.г. состоится командно-штабное учение с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство – 2026". Будем также осуществлять координацию деятельности в сфере предотвращения биологических угроз с целью создания надежной системы обеспечения биологической безопасности ОДКБ. На территории Беларуси в октябре вновь состоится специальное учение ОДКБ "Барьер-2026", тем самым будет продолжена практика совместного выполнения задач по ликвидации биологических угроз в интересах коллективных миротворческих сил ОДКБ.

В сфере противодействия вызовам и угрозам будем последовательно наращивать потенциал и опыт работы, направленные на повышение эффективности борьбы с терроризмом и экстремизмом, противодействие незаконному обороту наркотиков; борьбу с незаконной миграцией, преступлениями в сфере информационных технологий. Продолжим проведение практических мероприятий в формате специальных операций под условными наименованиями "Наемник", "Канал", "Нелегал" и "ПРОКСИ".

Продолжим активную работу по информационно-аналитическому и прогнозному обеспечению работы ОДКБ, координации усилий гражданского научно-экспертного сообщества, расширению присутствия тематики нашей Организации в социальных сетях и укреплению ее имиджа.

"Союзники. ОДКБ": В последнее время не только в государствах – членах ОДКБ, но и в ряде других стран говорят о построении новой архитектуры евразийской безопасности. Какой вы видите роль ОДКБ и региональных организаций в этом процессе?

Таалатбек Масадыков: На протяжении нескольких десятилетий ОДКБ доказывает, что это эффективная "всепогодная" структура по обеспечению региональной стабильности и неотъемлемая часть системы глобальной безопасности. Одним из главных направлений деятельности ОДКБ в условиях формирования новой архитектуры евразийской безопасности является взаимодействие с другими международными организациями.

В настоящее время мы наблюдаем повышение возможностей региональных структур, развивающихся и средних государств играть ведущую роль в решении региональных проблем, опираясь на накопленный опыт и инструментарий системы ООН. В перспективе это позволит усилить влияние стран, знакомых с ситуацией на местах и наиболее заинтересованных в нахождении эффективных решений имеющихся проблем.

В этих условиях Организация Объединенных наций остается нашим ключевым партнером. ОДКБ и ООН развивают взаимодействие на всех уровнях, в т.ч. на таких приоритетных направлениях, как предотвращение и разрешение конфликтов, миротворчество, борьба с терроризмом и экстремизмом, международная информационная безопасность.

Рассчитываем, что в 2026 г. 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН одобрит очередную, принимаемую раз в два года, Резолюцию о "Сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности".

Секретариат ОДКБ продолжит укрепление всестороннего партнерства с ШОС и СНГ. Важным итогом 2025 года стало подписание генеральными секретарями трех организаций Дорожной карты по развитию сотрудничества ОДКБ, СНГ и ШОС на 2026-2028 гг.

Ее реализация, по нашему убеждению, заложит фундамент для более активных совместных действий в сфере обеспечения безопасности. В этом году запланировано проведение совместной конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам обеспечения безопасности в Центральной Азии и Афганистане.

В течение всего периода действия Дорожной карты предусмотрена совместная реализация многосторонних медиапроектов в целях повышения международного авторитета наших организаций.

В том, что касается взаимодействия с ОБСЕ, то здесь, в силу нынешней напряженности на континенте, перенесенной некоторыми западными страны в стены общеевропейской Организации, контакты не по нашей инициативе оказались поставлены на "паузу". Разумеется, при этом мы внимательно отслеживаем процессы, происходящие в ОБСЕ, готовы к возобновлению взаимодействия. Отсутствие сотрудничества всегда контрпродуктивно, тем более, что в Европе накопилось большое число вопросов, которые в сопоставимой мере затрагивают все находящиеся на континенте государства.

Очевидно, что растущее количество вызовов и угроз, стоящих перед нашей Организацией, перед всей Евразией, требует поиска новых партнеров и союзников.

Организация Договора о коллективной безопасности открыта к взаимодействию с теми странами и организациями, которые разделяют наши принципы и цели.

Благодарю за внимание.

Источник - ОДКБ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769800020


