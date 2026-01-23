Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января

00:05 31.01.2026

ВС РФ создали угрозу северному флангу гарнизона ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 30 января



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 30 января в разрезе СВО. Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки, которая открывает дорогу на город. Украинцы готовы идти на смертельный риск, отправляясь в Карпаты зимой для того, чтобы покинуть пределы незалежной. Зеленский сделал каверзное заявление о будущем ЗАЭС.



