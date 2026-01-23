 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 31.01.2026
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
13:10  Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
00:05  ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:50  Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
13:53  Юный Моцарт: школьница из Таджикистана Джаннат Хусейнзода дирижирует и пишет музыку
03:57  Затея Трампа с "Советом мира" унижает Китай, - Юрий Тавровский
02:56  НГ: Союз Узбекистана и Таджикистана дает трещину
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
00:05 31.01.2026

ВС РФ создали угрозу северному флангу гарнизона ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 30 января

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 30 января в разрезе СВО. Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки, которая открывает дорогу на город. Украинцы готовы идти на смертельный риск, отправляясь в Карпаты зимой для того, чтобы покинуть пределы незалежной. Зеленский сделал каверзное заявление о будущем ЗАЭС.



Удачный наскок

Десантники 98-й гвардейской ВДД резкой атакой со стороны села Ступочки ворвались в Новодмитровку и смогли за нее зацепиться. Маневр ВС РФ создал для украинского гарнизона Константиновки критическую угрозу. Теперь русская армия может проникнуть в городскую черту с севера, обойдя линию обороны ВСУ, выстроенную фронтом на восток и юго-восток.

В связи с этим неприятель будет вынужден снять силы с других участков. Потенциальными "донорами" могут стать подразделения ВСУ с южной и юго-восточной частей города. Вместе с тем, для противника есть риск того, что участок-донор может превратиться в новый кризисный участок обороны Константиновки. Но альтернатив у него нет. Командованию ВСУ придется выбирать, чем жертвовать ради попытки избежать еще более плохого сценария.

В юго-восточной части города наши войска также усилили давление на противника севернее железнодорожной станции Константиновка. Кроме того, ВС РФ начали штурм большого промышленного района со стороны микрорайона Старая Сантуриновка.

Промзона Константиновки разделяет ее на две части. Поэтому ее атака может нарушить локтевой контакт между силами гарнизона ВСУ, действующими в северной и южной частях города. Может возникнуть вопрос о рискованности такого удара. Ведь по опыту Часова Яра, Красногоровки и других "фестунгов" ВСУ использовали промзону как главный узел обороны. Но с рывком наших десантников на Новодмитровку, ВСУ вынуждены направить основное свое внимание именно на север города и его предместья, чтобы не допустить развития оперативного кризиса.

Когда терять уже нечего

Румынские спасатели обнаружили в Карпатах двух украинцев, которые пешком пересекли государственную границу в надежде избежать мобилизации.

Как уточнил украинский журналист Виталий Глагола, в горах беглецы из "демократического рая" провели несколько суток и из-за переохлаждения были на грани смерти. Но им крупно повезло, так как их нашли живыми. Накануне другому украинцу повезло меньше: он также решил совершить горный переход и заблудился из-за метели. Мужчина был найден, но уже украинскими спасателями. Поэтому, весьма вероятно, после стационара он попадет в военкомат.

Эта история показывает: простые украинцы настолько отчаялись, что готовы зимой идти без подготовки в горы, чтобы избежать мобилизации.

Проговорился?

Зеленский сделал крайне интересное заявление.

"Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант – это формула "стоим, где стоим". Такие сложные вопросы решаются на уровне лидеров", – сказал он.

Касательно оставшейся под контролем ВСУ части ДНР все ясно, Зеленский и ранее заявлял об отказе отдавать приказ украинским войскам оставить западные районы нового субъекта России. Но вот слова о том, что Запорожская АЭС не будет сдана без боя, являются крайне странными. ВС РФ контролируют станцию и Энергодар в целом еще с начала марта 2022 года. То есть, как Зеленский может говорить о сдаче этой территории без боя, если она уже давно сдана? Стоит предположить, что он попросту проговорился и озвучил то, что Киев, возможно, рассматривает силовую попытку возвращения под свой контроль Энергодара или хотя бы ЗАЭС.

Летом и осенью 2022 года подразделения ГУР при помощи моторных лодок пытались пересечь Днепр и десантироваться в непосредственной близости от ЗАЭС для ее штурма. Однако все попытки заканчивались попаданием десанта противника в "тир". Сейчас ситуация кардинально другая из-за последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС в июне 2023, что привело к уходу воды из Каховского водохранилища. Теперь там заросли камыша и территория, потенциально пригодная для более дерзких попыток что-то предпринять. Города Марганец и Никополь, находящиеся на правом берегу Днепра напротив Энергодара и окрестных населенных пунктов, являются идеальными помощниками ВСУ в сокрытии сил, накапливаемых для возможной атаки.

Вчера, 29 января, главным событием дня стали наступательные бои ВС РФ с целью отрезать дорогу к отступлению ВСУ из Красного Лимана.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769807100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Пакет важных законов одобрил Сенат
- Правительство открыто к конструктивному диалогу с инвесторами во всех сферах – Олжас Бектенов провел промежуточное заседание СИИ
- Состоялось очередное заседание Комиссии по конституционной реформе
- Кадровые перестановки
- Подведены итоги аудита ВАП в городе Алматы
- Лимиты водопользования, строительство водохранилищ, поддержка сельского предпринимательства: Канат Бозумбаев посетил область Жетісу
- В столице состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства туризма и спорта
- Вынесен приговор по делу о создании и участии в организованной преступной группе, совершившей ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Республики Казахстан
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  