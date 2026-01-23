|Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
00:05 31.01.2026
ВС РФ создали угрозу северному флангу гарнизона ВСУ в Константиновке – итоговая сводка Readovka за 30 января
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 30 января в разрезе СВО. Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки, которая открывает дорогу на город. Украинцы готовы идти на смертельный риск, отправляясь в Карпаты зимой для того, чтобы покинуть пределы незалежной. Зеленский сделал каверзное заявление о будущем ЗАЭС.
Удачный наскок
Десантники 98-й гвардейской ВДД резкой атакой со стороны села Ступочки ворвались в Новодмитровку и смогли за нее зацепиться. Маневр ВС РФ создал для украинского гарнизона Константиновки критическую угрозу. Теперь русская армия может проникнуть в городскую черту с севера, обойдя линию обороны ВСУ, выстроенную фронтом на восток и юго-восток.
В связи с этим неприятель будет вынужден снять силы с других участков. Потенциальными "донорами" могут стать подразделения ВСУ с южной и юго-восточной частей города. Вместе с тем, для противника есть риск того, что участок-донор может превратиться в новый кризисный участок обороны Константиновки. Но альтернатив у него нет. Командованию ВСУ придется выбирать, чем жертвовать ради попытки избежать еще более плохого сценария.
В юго-восточной части города наши войска также усилили давление на противника севернее железнодорожной станции Константиновка. Кроме того, ВС РФ начали штурм большого промышленного района со стороны микрорайона Старая Сантуриновка.
Промзона Константиновки разделяет ее на две части. Поэтому ее атака может нарушить локтевой контакт между силами гарнизона ВСУ, действующими в северной и южной частях города. Может возникнуть вопрос о рискованности такого удара. Ведь по опыту Часова Яра, Красногоровки и других "фестунгов" ВСУ использовали промзону как главный узел обороны. Но с рывком наших десантников на Новодмитровку, ВСУ вынуждены направить основное свое внимание именно на север города и его предместья, чтобы не допустить развития оперативного кризиса.
Когда терять уже нечего
Румынские спасатели обнаружили в Карпатах двух украинцев, которые пешком пересекли государственную границу в надежде избежать мобилизации.
Как уточнил украинский журналист Виталий Глагола, в горах беглецы из "демократического рая" провели несколько суток и из-за переохлаждения были на грани смерти. Но им крупно повезло, так как их нашли живыми. Накануне другому украинцу повезло меньше: он также решил совершить горный переход и заблудился из-за метели. Мужчина был найден, но уже украинскими спасателями. Поэтому, весьма вероятно, после стационара он попадет в военкомат.
Эта история показывает: простые украинцы настолько отчаялись, что готовы зимой идти без подготовки в горы, чтобы избежать мобилизации.
Проговорился?
Зеленский сделал крайне интересное заявление.
"Украина не готова к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности, мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя. Наименее проблемный вариант – это формула "стоим, где стоим". Такие сложные вопросы решаются на уровне лидеров", – сказал он.
Касательно оставшейся под контролем ВСУ части ДНР все ясно, Зеленский и ранее заявлял об отказе отдавать приказ украинским войскам оставить западные районы нового субъекта России. Но вот слова о том, что Запорожская АЭС не будет сдана без боя, являются крайне странными. ВС РФ контролируют станцию и Энергодар в целом еще с начала марта 2022 года. То есть, как Зеленский может говорить о сдаче этой территории без боя, если она уже давно сдана? Стоит предположить, что он попросту проговорился и озвучил то, что Киев, возможно, рассматривает силовую попытку возвращения под свой контроль Энергодара или хотя бы ЗАЭС.
Летом и осенью 2022 года подразделения ГУР при помощи моторных лодок пытались пересечь Днепр и десантироваться в непосредственной близости от ЗАЭС для ее штурма. Однако все попытки заканчивались попаданием десанта противника в "тир". Сейчас ситуация кардинально другая из-за последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС в июне 2023, что привело к уходу воды из Каховского водохранилища. Теперь там заросли камыша и территория, потенциально пригодная для более дерзких попыток что-то предпринять. Города Марганец и Никополь, находящиеся на правом берегу Днепра напротив Энергодара и окрестных населенных пунктов, являются идеальными помощниками ВСУ в сокрытии сил, накапливаемых для возможной атаки.
Вчера, 29 января, главным событием дня стали наступательные бои ВС РФ с целью отрезать дорогу к отступлению ВСУ из Красного Лимана.