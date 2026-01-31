"Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев

02:58 31.01.2026

"Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион

31.01.2026 | Марат НУРГОЖАЕВ



Похоже, Вашингтон, получив сильное головокружение от "ошеломляющего успеха" по силовому захвату главы Венесуэлы Николаса Мадуро в целях последующей эксплуатации богатых природных ресурсов страны, нацелился теперь, даже не прикрывая свои действия традиционной риторикой о защите демократии и соблюдения норм международного права, на другой лакомый геополитический плацдарм.



Речь идет о Туркменистане, который так и манит далекую Америку своим стратегическим положением. Во-первых, граница с Ираном, воспринимаемым Вашингтоном как враг, здесь является самой протяженной и составляет 1148 км; во-вторых, в США хотели бы возобновить нахождение на территории аэропорта Ашхабада логистического центра американской армии, действовавшего в военных интересах западной коалиции в операции в Афганистане. Ну и, наконец, основное внимание Вашингтона направлено на имперский проект по строительству Транскаспийского газопровода, который должен связать Туркменистан с Азербайджаном для поставок туркменского газа на европейский рынок в обход России.



Как известно, в ноябре 2025 года во время саммита С5+1 в Вашингтоне по итогам личной встречи президентов Дональда Трампа и Сердара Бердымухамедова американский Госдеп, не стесняясь, громко объявил, что обе стороны признали взаимную выгоду от диверсификации рынков сбыта туркменского газа (в том числе через Транскаспийский газопровод после делимитации Каспия). Более того, была выражена готовность участвовать в развитии новых транспортно-логистических коридоров, в том числе связывающих Центральную Азию с Кавказом, и участии Туркменистана в инициативе Д. Трампа Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) на территории Армении, что, мол, откроет невероятные дополнительные возможности для трансфера технологий и сырья.



Отметим, что путем TRIPP, инициированного при вмешательстве Д. Трампа в августе 2025 года в рамках мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, лидер США имеет грандиозные намерения усилить американское присутствие в регионе и установить здесь тотальный контроль в пику России под популистскими лозунгами превращения "стратегически важного транспортно-инфраструктурного маршрута в инструмент мира и процветания на основе экономической интеграции".



