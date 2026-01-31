|"Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
02:58 31.01.2026
31.01.2026 | Марат НУРГОЖАЕВ
Похоже, Вашингтон, получив сильное головокружение от "ошеломляющего успеха" по силовому захвату главы Венесуэлы Николаса Мадуро в целях последующей эксплуатации богатых природных ресурсов страны, нацелился теперь, даже не прикрывая свои действия традиционной риторикой о защите демократии и соблюдения норм международного права, на другой лакомый геополитический плацдарм.
Речь идет о Туркменистане, который так и манит далекую Америку своим стратегическим положением. Во-первых, граница с Ираном, воспринимаемым Вашингтоном как враг, здесь является самой протяженной и составляет 1148 км; во-вторых, в США хотели бы возобновить нахождение на территории аэропорта Ашхабада логистического центра американской армии, действовавшего в военных интересах западной коалиции в операции в Афганистане. Ну и, наконец, основное внимание Вашингтона направлено на имперский проект по строительству Транскаспийского газопровода, который должен связать Туркменистан с Азербайджаном для поставок туркменского газа на европейский рынок в обход России.
Как известно, в ноябре 2025 года во время саммита С5+1 в Вашингтоне по итогам личной встречи президентов Дональда Трампа и Сердара Бердымухамедова американский Госдеп, не стесняясь, громко объявил, что обе стороны признали взаимную выгоду от диверсификации рынков сбыта туркменского газа (в том числе через Транскаспийский газопровод после делимитации Каспия). Более того, была выражена готовность участвовать в развитии новых транспортно-логистических коридоров, в том числе связывающих Центральную Азию с Кавказом, и участии Туркменистана в инициативе Д. Трампа Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) на территории Армении, что, мол, откроет невероятные дополнительные возможности для трансфера технологий и сырья.
Отметим, что путем TRIPP, инициированного при вмешательстве Д. Трампа в августе 2025 года в рамках мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, лидер США имеет грандиозные намерения усилить американское присутствие в регионе и установить здесь тотальный контроль в пику России под популистскими лозунгами превращения "стратегически важного транспортно-инфраструктурного маршрута в инструмент мира и процветания на основе экономической интеграции".
И это, уже не говоря о том, что Ашхабад с его четвертыми в мире запасами природного газа, сильно привлекает Вашингтон своим разнообразным минерально-сырьевым потенциалом, поскольку в стране обнаружены значительные залежи промышленных минералов, а также отмечена перспектива месторождений ряда критически важных компонентов.
Трамп жестко обозначил, что "ключевым пунктом на повестке являются критические минералы", и объявил о расширении партнерства для создания альтернативных цепочек поставок. В результате туркменский президент согласился рассмотреть предоставление льгот и исключений американским компаниям в секторе критических минералов.
Однако, несмотря на такую, казалось бы, скорую сговорчивость Ашхабада, Вашингтон, похоже, терзают сомнения в отношении достигнутых договоренностей. Тем более что туркменское руководство неоднократно подчеркивало и продолжает явно показывать свою приверженность к многовекторной политике, особенно в части продуктивного многолетнего взаимодействия с Москвой на равноправной взаимовыгодной дружеской основе.
Именно поэтому с подачи американских структур в "закрытом" Туркменистане, совсем не склонном к разного рода социологическим опросам, чреватым "помутнением" сознания местного населения в целях свержения действующей власти, прозападные оппозиционные СМИ такой опрос провели. "Правозащитная" организация под названием "Туркменская инициатива по правам человека", находящаяся в Австрии под контролем Госдепа США и живущая за счет небезызвестных запрещенных в России американских NED*, фонда "Открытое общество Сороса"* и Норвежского Хельсинкского комитета* взялась хоть как-то отработать вложенные в нее "зеленые".
Эта прозападная контора по проведению "цветных революций" через свой медиаресурс "Хроника Туркменистана" 14 января опробовала на местных жителях тему повторения венесуэльского сценария в Ашхабаде с возможностью похищения Вашингтоном президентской семьи. Процитируем дословно этот так называемый анонимный опрос простых граждан: "Если Трамп внезапно насильно вывезет из Туркменистана Бердымухамедовых и выскажет претензии на управление туркменским газом, я скорее ...1) буду этому рад, 2) буду против, 3) не знаю, хочу только посмотреть на результат опроса".
Правда, провокационное голосование не возымело нужного вау-эффекта для подготовки в стране протестов по иранскому и венесуэльскому сценариям, поскольку в нем поучаствовало всего 388 человек, а просмотры составили лишь 1,89 к в телеграм-канале.
В данном контексте стоит согласиться с мнением авторитетных экспертов, полагающих, что за опросом стоят оппозиционные беглецы-братья Тухбатуллины, под руководством которых функционирует названная некоммерческая организация, а само нелепое действо являет собой шикарную иллюстрацию того, что на самом деле из себя представляет гражданский активизм, состоящий на западном довольствии.
Напомним, что сбежавшие с родины председатель Туркменской инициативы по правам человека, которая занимается мониторингом прав меньшинств, свободы объединений, свободы слова, проблем, связанных с детским трудом, и системы образования в Туркменистане, и по совместительству – редактор оппозиционного сайта "Хроники Туркменистана" Фарид Тухбатуллин и его брат проживают "в изгнании" в Австрии, где не нашли ничего лучшего, как почем зря охаивать свой народ и национальное правительство, пытаясь изо всех сил получить новую порцию финансов.
Например, три года назад Фарид дал подробное интервью не кому-нибудь, а американскому изданию The Diplomat, в котором маргинальный "политик" привлекал негативное внимание представителей коллективного Запада к Туркменистану. По его словам, именно Россия и Китай, оказывая большое влияние на Ашхабад, обеспечивают стабильность правящего режима, а Турция пока безуспешно пытается подключить его к Организации тюркских государств в качестве полноправного члена.
Когда же репортеры The Diplomat, стараясь уточнить у беглого оппозиционера, не кажется ли ему странным тот факт, что в западных СМИ показывают репортажи о Туркменистане, где основное внимание уделяется только абсурдным вещам в отношении фактического лидера страны Гурбангулы Бердымухамедова, Фарид не стал скрывать, что он со своим братом и иными приспешниками намеренно создают образ "сумасшедшего диктатора", который страной скачет на лошади, стреляет из пистолета, водит грузовик, занимается спортом, поет песни, пишет несколько десятков книг в год. Иначе, мол, "попытки донести до международного сообщества информацию о тотальном нарушении прав и свобод граждан этой страны и привлечь внимание к этим проблемам нереалистичны".
До сих пор братья Тухбатуллины отрабатывают свой австрийский хлеб, руководствуясь аналогичной бездарной риторикой, нацеленной на свержение существующего строя в Туркменистане. В частности, в прошлом году они успели "засветиться" в цикле программ о бывших республиках СССР, запущенном казахстанским ресурсом Orda.kz, где Фарид вновь бросился с пеной у рта дискредитировать власть, вещая о том, что "на коленке составили закон о должности "Лидер нации", где у государства есть обязанности перед лидером, но никаких обязанностей лидера перед государством не прописано. И теперь у него снова кортеж, как у президента" и т. п.
Но и на сей раз словесные "реверансы" в сторону Бердымухамедовых так и остались незамеченными в Туркменистане. И это, в свою очередь, обнажает бесперспективность усилий Запада и его сателлитов при помощи центральноазиатской оппозиции поднять население на массовые беспорядки.
К слову, аналогичные попытки предпринимаются и в отношении соседнего Казахстана. 12 января националист Серикжан Билаш, проживающий в США и пользующийся поддержкой Госдепа, организовал в соцсетях флешмоб, в ходе которого со своими соратниками призывал Вашингтон к агрессии против Астаны для захвата президента Касым-Жомарта Токаева, пытаясь провернуть венесуэльский вариант. Безуспешно!
Сдается, что руководству центральноазиатских государств все-таки стоит обратить пристальное внимание на подобные финансируемые коллективным Западом шумные пиар-действия и предпринять соответствующие ответные меры. Иначе могут повториться печально известные кровавые события в Казахстане января 2022 года.