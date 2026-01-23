 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 31.01.2026
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
13:10  Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
00:05  ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:50  Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
03:23 31.01.2026

Современное изобразительное искусство в кинематографе: фильм "Неприкасаемые (1+1)"

(с) Полянская Анна, 2017.

Поскольку я художник, меня всегда будоражат кинофильмы, в которых фигурируют произведения изобразительного искусства. Фильм, который в связи с этим привлек мое внимание, вышел в прокат в 2011 году с оригинальным названием "Intouchables" ("Неприкасаемые"), а в российском прокате получил наименование "1+1".

Сам фильм посвящен вовсе не живописи, его глубинный смысл отражает метаморфозы интеграции мигрантов в нынешней Франции, однако невозможно не заметить приятный акцент, сделанный на современных тенденциях в живописи и особенностях ее успешной реализации.

Как мы все можем наблюдать, в наши дни изобразительное искусство вышло за рамки соревнования в мастерстве, а представляет собой сплав из множества факторов, скрепленных удачей. Оно может являть собой контркультурный акт, а чаще просто новаторство и отчаянное желание удивить искушенного зрителя.

По моему мнению, многое из того, что порой напрашивается на такой бескомпромиссный отзыв как "мазня", довольно часто является иронией художника или виртуозным троллингом современников, обычно сочетающимся с намеренным попиранием общепринятых догм.

При грамотной подаче картины даже самую хаотичную мазню можно представить как "шедевр" мирового уровня, обнаружить в нем и стиль, и почерк художника, и концепцию, и внутренние связи и суперценные ассоциации с реальностью. В современном мире искусства продаются вовсе не краски на холсте, а смыслы, образованные при восприятии изображения в голове созерцателя. Поэтому, ценность картины во многом определяется эмоциями, которые она способна вызвать у зрителя.

"- У чувака пошла носом кровь и он просит тридцатку?!!"

Обожаю эту сцену из "Неприкасаемых. 1+1":

Выставочный зал в Центре Жоржа Помпиду в Париже. Идет подготовка к выставке. На одном из стендов висит весьма неоднозначная картина:

Перед картиной трое: работник выставки (девушка-стендист), богатый аристократ, навсегда прикованный к инвалидному креслу, и житель французского негритянского предместья, работающий у богача сиделкой, и между ними присходит такой диалог.

Стендист-Филиппу: Мы откроемся в среду. К вечеру ее продадут.
Дрисс-Филиппу: Вы уже час на нее пялитесь!! Не пора переключить канал?!!
Филипп: Эта картина излучает странное спокойствие, хотя в ней есть и жестокость.
Стендист: Она очень трогательная...
Дрисс: Красные пятна - это трогательно?!! И сколько она стоит?
Стендист: Кажется, 30 тысяч. Проверю, если хотите...
Дрисс-стендисту: Да уж, вы проверьте. По-моему, цена чуть завышена!
Дрисс-Филиппу: Вы купите эту дрянь за 30000?!! Это невозможно!
Филипп: Почему? Вполне возможно.
Дрисс: У чувака кровь пошла из носа и он просит тридцатку?!!
Филипп: Скажите, Дрисс, как Вы думаете, почему людей тянет к искусству?
Дрисс: Наверное, это прибыльно...
Филипп: Нет... Это единственный способ оставить след на земле.
Дрисс: Фигня это, Филлип! Я сейчас куплю красок на полтинник и наслежу на полную катушку! И еще синей добавлю - бесплатно!
Стендист: Простите, я немного ошиблась насчет цены.
Дрисс: Да уж!
Стендист: 41 тысяча 500 евро.
Филипп: Беру!

Вдохновленный тем, как легко можно зарабатывать огромные деньги, произвольно пачкая краской холсты, Дрисс принимает решение поучаствовать в столь выгодном бизнесе, создав собственную картину. Как он сам впоследствии будет описывать этот волнительный процесс: "Меня осенило, какое-то было вдохновение, вдруг сразу все нарисовалось, еще и музыка наложилась, как-то все срослось и на меня сошло какое-то озарение...".

Однако это будет потом, а сейчас, произвольно гуляя валиком по холсту, он сам определяет результат своих творческих мук не иначе как "Чушь какая-то".

К слову сказать, та картина, которая создается в кадре на наших глазах и картина, которую демонстрируют как конечный результат "творческого прорыва" Дрисса - это разные картины, если присмотреться к обеим повнимательнее (видно по расположению мазков и расположению брызг).

Другими словами, картина, которую "как бы рисовал Дрисс", написана не новичком, а настоящим современным художником.

"- Сколько на этом можно срубить?"

Окончив работу над полотном, Дрисс приступает к ее демонстрации в своем узком кругу - среди наемной домашней прислуги. Дрисс, конечно, догадывается, что по факту его коллеги - совсем не тот контингент, среди которого с большим успехом и за большие деньги распространяется современное искусство, поэтому пока он ограничивается статистическим сбором отзывов о картине.

Мнения о "шедевре" варьируются от многообещающего "здорово" до сдержанного "не скажу, что я повесила бы это у себя, но...". Впрочем, по выражениям лиц первых зрителей понятно, что произведение начинающего художника их особо не впечатляет.

И все же Дрисса, в основном, тревожит именно коммерческая сторона вопроса:

- Сколько на этом можно срубить? - Волнуется он.
- Посмотрим, - Филипп на этот раз крайне сдержан в прогнозах.
Но Дриссу неймется:
- "Посмотрим" - это много или мало?..

Сцена продажи представляет собой монолог искушенного в живописи коллекционера, который расхаживает перед "шедевром" Дрисса в полном замешательстве:
- Нет, тут есть стиль, да... Есть почерк... Но 11 тысяч - это как-то слишком для дебютанта! Нда... С другой стороны, я не куплю, а через год он будет стоить 30... Я спохвачусь, а ты скажешь - "Я говорил!", да?.. Да. Значит, выставляется в Лондоне?..
- А потом в Берлине, - деловито уточняет Филипп.
- И в Берлине тоже? Ух ты... Ну, даже не знаю. Как-то это серьезно - 11 тысяч...

Стоит ли говорить, что в итоге картина была продана - за одиннадцать тысяч евро! Оказалось, что именно столько далекий от искусства и совершенно не умеющий рисовать парень, только что вышедший из тюрьмы за разбойное нападение на ювелирную лавку, стоит на рынке искусств.

По крайней мере, напрашиваются два важных вывода, который может сделать для себя начинающий или не уверенный в своих силах художник:

1. Бесполезно спрашивать мнение о своих работах у людей, не нацеленных на приобретение предметов искусства.

2. Неважно - что, как и кем нарисовано, важно - кто занимается продажами, а именно: кому предлагает и что именно при этом говорит.

Потрясающий фильм!

(с) Полянская Анна, 2017.

Источник - Ярмарка Мастеров
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769818980


