Суббота, 31.01.2026
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
13:10  Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
00:05  ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:50  Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
14:38  Кыргызстан. Абылаев Тимур Замирбекович назначен заместителем директора НИСИ
14:23  В Туркменистане прошло расширенное заседание Государственного совета безопасности
Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
04:52 31.01.2026

Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

Юрий Мавашев
востоковед, директор Центра изучения новой Турции
30 января 2026

Совет мира, о котором впервые стало известно осенью 2025 года, в меньшей степени – продукт кабинетной работы, согласованной с международными партнерами, и в большей – результат личного упорства американского лидера, которому не терпится войти в историю.

Отсюда, надо полагать, и подписание с помпой главами 19 государств устава организации на Международном экономическом форуме в Давосе, а также объявление главного инициатора председателем совета.

Трампу было очень важно сыграть роль Зевса, похищающего если не саму Европу, то ее повестку. Как точно заметило издание Politico, теперь Давос ассоциируется не с Гретой Тунберг или движением #MeToo – он превращен в форум MAGA. И во многом трансформация повестки Белому дому удалась.

Что же касается содержательной части, то с ней все куда сложнее – потому что Трамп демонстративно игнорирует главное. Длящийся с середины XX века ближневосточный конфликт сочетает в себе сразу три измерения – политического, межэтнического и религиозного. Несколько поколений палестинцев и израильтян выросли в условиях его развития и тления, воспитано в той или иной парадигме восприятия. Более того, конфликт уже настолько давно носит затяжной характер, что задает координаты и параметры международно-политического поведения государств и народов на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Если эта головоломка и подобна гордиеву узлу, то для ее разрешения узел придется именно развязать, а не разрубить мечом в стиле Александра Македонского.

Инициаторы же подают мировой общественности и конфликтующим сторонам Совет мира по Газе едва ли не как дипломатическую победу – долгосрочное, а главное, готовое решение палестино-израильского и, шире, арабо-израильского конфликта. Но 20-пунктный план Трампа по прекращению огня в Газе имеет сразу несколько изъянов.

Во-первых, нетрудно заметить, что за мнимым миротворчеством разрекламированной институции проступает организация, закрепляющая безраздельную власть в руках лишь одного политика – Трампа. Об этом можно судить на основании просочившегося в СМИ устава Совета. Достаточно сказать, что американский лидер вправе приглашать, исключать и продлевать членство суверенных государств, утверждать (читай – навязывать) повестку, налагать вето на решения исполкома, назначать себе преемника, устанавливать правила работы для любых структурных подразделений в рамках Совета. Наконец, Трамп обладает исключительным правом толкования и применения положений устава. Недавний случай с отзывом Трампом направленного ранее Канаде приглашения это подтверждает. Правда, из всего этого также неизбежно следует, что с завершением его президентских полномочий утратят былой вес и он сам, и его безраздельные полномочия в Совете.

Во-вторых, обращаясь к ключевому критерию успешности подобных инициатив – инклюзивности, отметим, что полноценное палестинское представительство при формировании Совета фактически отсутствует. Национальный комитет по управлению Газой (NCAG) возглавил Али Шаас, который не занимал должностей в секторе Газа и не управлял им, а образование вообще получил в Великобритании. Иными словами, критики с уверенностью могут утверждать, что идея объединить страны для решения конфликта направлена исключительно на навязывание воли коллективного Запада палестинскому народу. Не говоря о том, что условием членства становится взнос в один миллиард долларов, что превращает Совет скорее в престижный клуб преуспевающих государств.

Индия и Китай были приглашены, но по сей день не торопятся подтвердить участие в Совете. И даже если они решатся на это завтра, нельзя отрицать тот факт, что в авангарде процесса они явно не стояли. Хотя, к примеру, всецело поддержавший инициативу Трампа с Советом Израиль связывает с Индией стратегическое партнерство, которое в последние годы значительно эволюционировало от модели закупки оружия к комплексному сотрудничеству в области безопасности и технологий. Китай же пока остается вторым по величине торговым партнером Израиля. Тем не менее это не сблизило позиции Пекина и Нью-Дели, с одной стороны, и Западного Иерусалима и Вашингтона, с другой, до желания сотрудничать в Совете.

Трамп, очевидно, искренне убежден, что главная проблема палестино-израильского конфликта, как и в случае с другими международными неурядицами, в том, что в основе попыток его разрешить – не дипломатия торга, а разного рода химеры из серии "международное право". Торг же в его девелоперском сознании вполне уместен, когда на кону, как он выразился, "прекрасный участок земли", который он оценил как "специалист по недвижимости". Правда, здесь чертовски не хватает уточнения, для кого прекрасен этот клочок земли и на каких условиях. (Восточная Пруссия тоже когда-то была хороша для немцев, пока ее не вернул исторически населявшим ее славянам советский солдат).

Складывается вполне обоснованное впечатление, что Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии. Во всяком случае, именно такой вывод напрашивается из анализа документов и логики проекта. Вместо международного права и институтов (например, и прежде всего, ООН) – персонализированная воля и сделки. Причем речь идет о торговле чужим прошлым и будущим.

С продемонстрированным Трампом подходом Совет мира рискует постичь участь Соглашений Авраама о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. Из 22 стран, состоящих в Лиге арабских государств (ЛАГ), за пять лет отношения с Израилем нормализовали только четыре – ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан. Надо ли говорить, что у истоков той инициативы также стоял Трамп, который с привычной бравадой выдавал желаемое за действительное.

Очень вероятно, что Совет мира по Газе после истечения полномочий Трампа канет в Лету вместе со своим создателем. И уж точно при любом раскладе не станет заменой ООН, поскольку, в отличие от нее, не опирается на равное представительство и прозрачные, общепринятые правила игры. Палестино-израильский конфликт при этом будут пытаться разрешить следующие поколения более ответственных политиков.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769824320


