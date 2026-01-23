|В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
13:32 31.01.2026
Информацию об отмене запрета на продажу земли иностранцам опровергли в Казахстане
В интернете появились сообщения о якобы изменениях, внесенных в проект новой Конституции
АСТАНА, 31 янв - Sputnik. В социальных сетях распространилась информация о том, что в тексте проекта новой Конституции Казахстана отменен запрет на продажу земель иностранцам.
Центром по борьбе с дезинформацией отреагировал на новость и сообщил, что это ложь.
"Согласно статье 6 пункту 3 действующей Конституции Республики Казахстан, формулировка в отношении "земли и ее недр, вод, растительного и животного мира, а также других природных ресурсов" является идентичной проекту новой Конституции Республики Казахстан и не претерпела каких-либо изменений", - говорится в сообщении.
К тому же, Комиссия по конституционной реформе подтвердила, что эти положения должны оставаться неизменными.
"Более того, если ранее положения, касающиеся вопросов целостности и унитарности государства, содержались в заключительных и переходных положениях, то в проекте новой Конституции они закреплены в начальных главах, в основах конституционного строя, что существенно усиливает правовые гарантии территориальной целостности и неизменности базовых принципов государства", - отметили в Центре.
Также Центр напомнил, что содержит статья 2 проекта новой Конституции Казахстана от 31 января 2026 года:
- п. 2. Суверенитет Республики Казахстан распространяется на всю ее территорию. Государство обеспечивает целостность, неприкосновенность, неотчуждаемость своей территории.
- п.6. Суверенитет, Независимость, унитарность, территориальная целостность, форма правления Республики Казахстан неизменны.
"Таким образом, заявления об отмене запрета на продажу земель иностранцам не имеют под собой правовых оснований и вводят граждан в заблуждение", - подчеркнули в центре.
Умышленное искажение фактов и распространение манипулятивной информации может иметь юридические последствия, напомнили в Центре по борьбе с дезинформацией. Казахстанцев призвали не верить такой информации и не распространять ложные сведения.
Ранее Комиссия опубликовала текст проекта новой Конституции Казахстана.