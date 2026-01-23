В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции

13:32 31.01.2026

Информацию об отмене запрета на продажу земли иностранцам опровергли в Казахстане

В интернете появились сообщения о якобы изменениях, внесенных в проект новой Конституции



АСТАНА, 31 янв - Sputnik. В социальных сетях распространилась информация о том, что в тексте проекта новой Конституции Казахстана отменен запрет на продажу земель иностранцам.



Центром по борьбе с дезинформацией отреагировал на новость и сообщил, что это ложь.



