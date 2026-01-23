 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
13:10  Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
00:05  ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:50  Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
03:45  Монголия присоединилась к Совету мира, как ответственная и миролюбивая страна
02:55  Председатель Нацбанка Казахстана о сохранении 18% базовой ставки и девальвации тенге до 1500 за $1
00:05  Русские войска вышли на рубежи атаки южной части Константиновки – итоговая сводка Readovka за 23 января
Пятница, 23.01.2026
19:23  Эксперты объяснили, почему вложения Запада в Среднюю Азию себя не оправдают
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
18:00 31.01.2026

САДА - ПРАЗДНИК, СОЧЕТАЮЩИЙ КОСМОС, ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Душанбе отметили его с особым торжеством

ДУШАНБЕ, 31.01.2026 /НИАТ "Ховар"/. В этом году исполняется восемь лет со дня массового празднования Сада в Таджикистане. Этот праздник предков принято отмечать с особой торжественностью. Об этом сегодня в Парке культуры и отдыха имени Абулькасима Фирдавси города Душанбе во время открытия праздника Сада и выставки сельскохозяйственных культур выступил Помощник Президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью Анвар Сафарзода. Об этом сообщает корреспондент НИАТ "Ховар".

Во время официального открытия этого праздника было подчеркнуто, что Сада является одним из славных праздников предков, символом культуры и покровителем далекой истории таджиков, праздником объединения с космосом и летоисчислением, севооборотом и сельским хозяйством.



По его словам, в дни праздника Сада земледельцы приобретают качественные семена сельскохозяйственных культур и необходимые удобрения, подготавливают орудия труда и землю для весеннего сева. Они очищают сточные воды и дренажные канавы, производят полив, орошают засоленные земли и вносят удобрения.

Кроме того, они совершают обрезку ветвей и формирование деревьев, проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями. В этот период земледельцы также проводят мероприятия с целью повышения продуктивности скота, птицы, пчел и рыбы, зоогигиенного состояния мест содержания, защиты растений и растительности от болезней и т. д.

В этот день по традиции праздника Сада земледельцы разостлали праздничный дастархан, где в соответствии с традициями предков гостям и жителям были представлены в основном зерновые (пшеница, фасоль, горох, чечевица, маш, просо и др.), а также блюда - мошкичири, фасоль и горох, кашк, далда, каллапоча, ширбириндж, ширкаду, ширравган, курутоб, фатирмаска, дугджуши, умоч, шурпа и др.

Поскольку Сада – это праздник земледельцев, то также считается профессиональным праздникомученых этой отрасли. С целью достойной встречи этого праздника, развития сельскохозяйственной отрасли и обеспечения продовольственной безопасности страны сотрудники Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана представили земледельцам свои рекомендации.

На месте празднования Сада, наряду с выставкой растений и сельскохозяйственных культур, народных ремесел и другой продукции, представляющих этот праздник, по инициативе Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики участникам праздничных торжеств также был представлен уголок туристических возможностей страны.

Фируза ДАВЛАТЗОДА



***

Поздравительное послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона по случаю праздника Сада

31 января 2026 года, город Душанбе

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю всех вас в связи с наступлением одного из древних праздников арийских народов – Сада.

Праздник Сада наряду с другими национальными празднествами является духовным наследием наших славных предков, который был возрожден благодаря независимости.

Следует отметить, что, несмотря на созданные на протяжении веков искусственные преграды для празднования Сада, таджикская нация сохранила его как жизненную ценность в своей памяти.

Потому что в сущности Сада лежат гуманистические идеи, этот древний обряд, как и другие наши национальные праздники, символизирует вечную связь человека с природой и космосом, является символом радости и веселья, процветания, чистоты и свободы, мира, постоянства тепла и света.

В древности, и особенно в эпоху Саманидов, когда праздник Сада отмечался с особым величием, эти традиции и обычаи были широко распространены.

Название праздника Сада обычно связывают с числом сто, то есть пятьдесят дней и пятьдесят ночей до Навруза, но, по мнению некоторых ученых, Сада происходит от авестийского слова "санд", означающего возникновение, озарение и проявление, что имеет отношение к свету и теплу.

Источником света и тепла является огонь, так как само происхождение Сада связано с открытием огня царем династии Пешдадидов Хушангом, легенду о котором отразил в поэме "Шахнаме" Абулкосим Фирдавси:

"От Хушанга нам в наследство досталась Сада.
Пусть и другие цари будут такими всегда.
Мир благоустраивая, его радовать,
Тогда мир добром будет их поминать".

По истечении времени на этот памятник Хушанга из династии Пешдадидов оказали негативное влияние различные исторические факторы, сделали безликими традиции и обычаи этого древнего праздника, но они сохранились до наших дней не только в памяти нашего народа, но и в таких традициях и обычаях, как Хут и другие обряды.

Вторичное возрождение этой древней традиции в годы независимости дало ей новую жизнь и свежий колорит как часть исторической памяти народа.

В этом году исполняется 8 лет со дня первого официального празднования Сада, сегодня оно приобрело особый статус общенационального праздника в нашем обществе, став одним из столпов национальной идентичности и уведомления о прошлой истории предков.

Иными словами, теперь праздник Сада приобрел массовый характер и еще больше укрепляет нашу арийскую идентичность.

Наряду с этим празднование Сада в 2023 году было внесено в список нематериального наследия человечества авторитетной организацией ЮНЕСКО, что является поводом для гордости таджикской нации и всех арийских народов.

Сада, прежде всего, - праздник дехкан и тесно связан с сельским хозяйством.

Его празднование в зимнее сорокадневье извещает о том, что зима и господство холода подходят к концу, а природа возвещает о приближении весны и начале сельскохозяйственных работ.

То есть Сада – это поворот природы к Наврузу и подготовка к весеннему севу.

В этот период дехканин начинает подготовку к сельскохозяйственным работам.

В связи с этим нам необходимо использовать каждый благоприятный день и расширять подготовительные работы, так как обильный урожай и благословение дастархана народа зависят от труда земледельцев страны.

Как мы все наблюдаем, проблема снабжения продовольствием населения планеты и отдельных регионов мира обостряется день ото дня, а цены становятся нестабильными из-за растущего спроса на продовольствие.

Исходя из этого, мы должны эффективно использовать все наши ресурсы и возможности для обеспечения продовольственной безопасности страны.

Чистота и опрятность окружающей среды, умов и сердец считаются одним из важных аспектов национальных праздников таджиков, в том числе Сада.

Поэтому каждому из нас необходимо в этот благословенный период сделать природу нашей раеподобной страны еще красивее и прекраснее, сохранить чистыми и опрятными наши улицы и скверы, дома и места проживания.

Важнее всего, чтобы в этом неспокойном мире мы не допускали обиды и враждебности в наши сердца, ценили мир и спокойствие.

Нынешний год для нашей страны является годом великого исторического события – 35-летия Государственной независимости.

В честь этого священного и великого национального праздника мы объявили 2026 год "Годом расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания".

В связи с этим мы должны упорно трудиться во имя дальнейшего развития и прогресса нашей любимой страны и сделать нашу страну еще более процветающей и красивой.

С надеждой на дальнейшее развитие и процветание нашего любимого Таджикистана еще раз искренне поздравляю весь славный народ страны с праздником Сада и желаю каждой семье страны мира, счастья и благоденствия.

С праздником Сада, дорогие соотечественники!

Источник - Ховар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769871600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Пакет важных законов одобрил Сенат
- Правительство открыто к конструктивному диалогу с инвесторами во всех сферах – Олжас Бектенов провел промежуточное заседание СИИ
- Состоялось очередное заседание Комиссии по конституционной реформе
- Кадровые перестановки
- Подведены итоги аудита ВАП в городе Алматы
- Лимиты водопользования, строительство водохранилищ, поддержка сельского предпринимательства: Канат Бозумбаев посетил область Жетісу
- В столице состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства туризма и спорта
- Вынесен приговор по делу о создании и участии в организованной преступной группе, совершившей ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Республики Казахстан
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  