|В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
18:00 31.01.2026
САДА - ПРАЗДНИК, СОЧЕТАЮЩИЙ КОСМОС, ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Душанбе отметили его с особым торжеством
ДУШАНБЕ, 31.01.2026 /НИАТ "Ховар"/. В этом году исполняется восемь лет со дня массового празднования Сада в Таджикистане. Этот праздник предков принято отмечать с особой торжественностью. Об этом сегодня в Парке культуры и отдыха имени Абулькасима Фирдавси города Душанбе во время открытия праздника Сада и выставки сельскохозяйственных культур выступил Помощник Президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью Анвар Сафарзода. Об этом сообщает корреспондент НИАТ "Ховар".
Во время официального открытия этого праздника было подчеркнуто, что Сада является одним из славных праздников предков, символом культуры и покровителем далекой истории таджиков, праздником объединения с космосом и летоисчислением, севооборотом и сельским хозяйством.
По его словам, в дни праздника Сада земледельцы приобретают качественные семена сельскохозяйственных культур и необходимые удобрения, подготавливают орудия труда и землю для весеннего сева. Они очищают сточные воды и дренажные канавы, производят полив, орошают засоленные земли и вносят удобрения.
Кроме того, они совершают обрезку ветвей и формирование деревьев, проводят мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями. В этот период земледельцы также проводят мероприятия с целью повышения продуктивности скота, птицы, пчел и рыбы, зоогигиенного состояния мест содержания, защиты растений и растительности от болезней и т. д.
В этот день по традиции праздника Сада земледельцы разостлали праздничный дастархан, где в соответствии с традициями предков гостям и жителям были представлены в основном зерновые (пшеница, фасоль, горох, чечевица, маш, просо и др.), а также блюда - мошкичири, фасоль и горох, кашк, далда, каллапоча, ширбириндж, ширкаду, ширравган, курутоб, фатирмаска, дугджуши, умоч, шурпа и др.
Поскольку Сада – это праздник земледельцев, то также считается профессиональным праздникомученых этой отрасли. С целью достойной встречи этого праздника, развития сельскохозяйственной отрасли и обеспечения продовольственной безопасности страны сотрудники Академии сельскохозяйственных наук Таджикистана представили земледельцам свои рекомендации.
На месте празднования Сада, наряду с выставкой растений и сельскохозяйственных культур, народных ремесел и другой продукции, представляющих этот праздник, по инициативе Комитета по развитию туризма при Правительстве Республики участникам праздничных торжеств также был представлен уголок туристических возможностей страны.
Фируза ДАВЛАТЗОДА
***
Поздравительное послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона по случаю праздника Сада
31 января 2026 года, город Душанбе
Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю всех вас в связи с наступлением одного из древних праздников арийских народов – Сада.
Праздник Сада наряду с другими национальными празднествами является духовным наследием наших славных предков, который был возрожден благодаря независимости.
Следует отметить, что, несмотря на созданные на протяжении веков искусственные преграды для празднования Сада, таджикская нация сохранила его как жизненную ценность в своей памяти.
Потому что в сущности Сада лежат гуманистические идеи, этот древний обряд, как и другие наши национальные праздники, символизирует вечную связь человека с природой и космосом, является символом радости и веселья, процветания, чистоты и свободы, мира, постоянства тепла и света.
В древности, и особенно в эпоху Саманидов, когда праздник Сада отмечался с особым величием, эти традиции и обычаи были широко распространены.
Название праздника Сада обычно связывают с числом сто, то есть пятьдесят дней и пятьдесят ночей до Навруза, но, по мнению некоторых ученых, Сада происходит от авестийского слова "санд", означающего возникновение, озарение и проявление, что имеет отношение к свету и теплу.
Источником света и тепла является огонь, так как само происхождение Сада связано с открытием огня царем династии Пешдадидов Хушангом, легенду о котором отразил в поэме "Шахнаме" Абулкосим Фирдавси:
"От Хушанга нам в наследство досталась Сада.
Пусть и другие цари будут такими всегда.
Мир благоустраивая, его радовать,
Тогда мир добром будет их поминать".
По истечении времени на этот памятник Хушанга из династии Пешдадидов оказали негативное влияние различные исторические факторы, сделали безликими традиции и обычаи этого древнего праздника, но они сохранились до наших дней не только в памяти нашего народа, но и в таких традициях и обычаях, как Хут и другие обряды.
Вторичное возрождение этой древней традиции в годы независимости дало ей новую жизнь и свежий колорит как часть исторической памяти народа.
В этом году исполняется 8 лет со дня первого официального празднования Сада, сегодня оно приобрело особый статус общенационального праздника в нашем обществе, став одним из столпов национальной идентичности и уведомления о прошлой истории предков.
Иными словами, теперь праздник Сада приобрел массовый характер и еще больше укрепляет нашу арийскую идентичность.
Наряду с этим празднование Сада в 2023 году было внесено в список нематериального наследия человечества авторитетной организацией ЮНЕСКО, что является поводом для гордости таджикской нации и всех арийских народов.
Сада, прежде всего, - праздник дехкан и тесно связан с сельским хозяйством.
Его празднование в зимнее сорокадневье извещает о том, что зима и господство холода подходят к концу, а природа возвещает о приближении весны и начале сельскохозяйственных работ.
То есть Сада – это поворот природы к Наврузу и подготовка к весеннему севу.
В этот период дехканин начинает подготовку к сельскохозяйственным работам.
В связи с этим нам необходимо использовать каждый благоприятный день и расширять подготовительные работы, так как обильный урожай и благословение дастархана народа зависят от труда земледельцев страны.
Как мы все наблюдаем, проблема снабжения продовольствием населения планеты и отдельных регионов мира обостряется день ото дня, а цены становятся нестабильными из-за растущего спроса на продовольствие.
Исходя из этого, мы должны эффективно использовать все наши ресурсы и возможности для обеспечения продовольственной безопасности страны.
Чистота и опрятность окружающей среды, умов и сердец считаются одним из важных аспектов национальных праздников таджиков, в том числе Сада.
Поэтому каждому из нас необходимо в этот благословенный период сделать природу нашей раеподобной страны еще красивее и прекраснее, сохранить чистыми и опрятными наши улицы и скверы, дома и места проживания.
Важнее всего, чтобы в этом неспокойном мире мы не допускали обиды и враждебности в наши сердца, ценили мир и спокойствие.
Нынешний год для нашей страны является годом великого исторического события – 35-летия Государственной независимости.
В честь этого священного и великого национального праздника мы объявили 2026 год "Годом расширения благоустройства и созидания, укрепления национального самосознания и самопознания".
В связи с этим мы должны упорно трудиться во имя дальнейшего развития и прогресса нашей любимой страны и сделать нашу страну еще более процветающей и красивой.
С надеждой на дальнейшее развитие и процветание нашего любимого Таджикистана еще раз искренне поздравляю весь славный народ страны с праздником Сада и желаю каждой семье страны мира, счастья и благоденствия.
С праздником Сада, дорогие соотечественники!