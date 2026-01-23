В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)

18:00 31.01.2026

САДА - ПРАЗДНИК, СОЧЕТАЮЩИЙ КОСМОС, ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. В Душанбе отметили его с особым торжеством



ДУШАНБЕ, 31.01.2026 /НИАТ "Ховар"/. В этом году исполняется восемь лет со дня массового празднования Сада в Таджикистане. Этот праздник предков принято отмечать с особой торжественностью. Об этом сегодня в Парке культуры и отдыха имени Абулькасима Фирдавси города Душанбе во время открытия праздника Сада и выставки сельскохозяйственных культур выступил Помощник Президента Республики Таджикистан по вопросам социального развития и связям с общественностью Анвар Сафарзода. Об этом сообщает корреспондент НИАТ "Ховар".



Во время официального открытия этого праздника было подчеркнуто, что Сада является одним из славных праздников предков, символом культуры и покровителем далекой истории таджиков, праздником объединения с космосом и летоисчислением, севооборотом и сельским хозяйством.



