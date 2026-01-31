Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников

00:05 01.02.2026

Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение"



Кирилл Стрельников

31.01.2026



Если бы отечественная блогосфера была способна экспортировать разорванные на груди рубашки, то Россия могла бы за пару дней играючи "сделать" годовой ВВП США - и Евросоюза в придачу.



Причина аномальной нервической радиоактивности - новость о том, что Россия якобы заключила с Украиной стотысячное "гуманитарное энергетическое перемирие", нам, естественно, невыгодное, после чего на сцену вышел Зеленский и в очередной раз отблагодарил за доброту и понимание, заявив, что "Украина не готова к компромиссам по Донбассу и ЗАЭС" и ничего "не отдаст без боя".



Соответственно, "Россию унизили" - и остается теперь только ехать всей страной с извинениями чинить канализацию в Киев.



Безусловно, тема "сливов", "грушов" и "яблоков" - золотая жила для хайпа, но вся подобная возня затихает, когда предлагается ознакомиться с первоисточниками.



Первоисточники же нам говорят, что информация на сто процентов верна, но есть несколько корректировок. Во-первых, не перемирие, а односторонняя пауза (то есть мы ни от кого ничего не ждем и ни на какую встречную добрую волю не надеемся). Во-вторых, с Украиной никто ни о чем не договаривался. По информации от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "к Путину обратился лично Трамп" и "Москва согласилась на его просьбу воздержаться от ударов по Украине с целью создания благоприятных условий для переговоров". В-третьих, никаких недель и месяцев - пауза окончится уже 1 февраля.



Концепцию превосходства стратегии над тактикой осилить могут не только лишь все, поэтому будет достаточно сказать, что Россия получает от данного эпизода личного взаимодействия лидеров двух сверхдержав гораздо больше, чем несколько разрушенных до кучи подстанций или ЛЭП. Детские надежды на то, что кто-то там на Банковой что-то оценит, в эти выгоды не входят.



Но ради эксперимента давайте проанализируем тезис заслуженных диванных экспертов по выносу энергосистем о том, что за три дня режим на Украине магическим образом все отремонтирует и разморозит - вплоть до последнего унитаза на военном заводе "Артем" в Киеве, что неминуемо отбросит результаты наших атак на недели (нет, давайте уж на месяцы и годы) назад.



Поскольку вся информация от российских профессиональных источников, безусловно, ангажирована и на корню скуплена Кремлем, обратимся к источникам западным и посмотрим, как дела обстоят на самом деле.



На самом же деле Международное энергетическое агентство (IEA) давно всем все разъяснило и объяснило: в частности, чтобы заказать и привезти на Украину такие простейшие расходники, как кабель, сейчас нужно "18 месяцев и более". С чем-то посложнее проблемы гораздо серьезнее и дольше - даже со всеми западными деньгами. Местные ресурсы признают, что украинские энергокомпании типа ДТЭК рыщут по всему Ближнему Востоку и Африке в поисках советского бэушного энергооборудования, которое совместимо с украинскими спецификациями. На конец прошлого года оценивалось, что гипотетические запасы подобного оборудования по всему миру уже на грани исчерпания.



Что касается чудесного мгновенного ремонта в стиле Копперфильда, то здесь уровень антиоптимизма еще гуще. Киевский Центр энергетических исследований на днях сообщил, что восстановление энергосети только в Киеве может занять "от трех до четырех лет".



Подкинул немного зрады и Институт Евросоюза по изучению вопросов безопасности (ISS Europe), согласно которому в период с 2023 по 2025 год украинские власти из 25 гигаватт "вынесенной" нами энергогенерации смогли с трудом вернуть в строй не более пяти гигаватт. Даже если усилием воли предположить, что такие темпы сохранятся, то, чтобы восстановить все, что было выведено из строя на данный момент, потребуется минимум десять лет. Однако с учетом нарастающего масштаба работы российских ВКС смотреть на календарь уже бесполезно: по информации Всемирного банка, только за один год объем разрушенных энергоактивов на Украине увеличился на 70 процентов, и мы еще даже не разогрелись.



Это к вопросу о том, как на Украине за три дня все, конечно, починят и заживут припеваючи до самой смерти.



Наиболее забавный момент состоит в том, что с научной точки зрения для гарантированного выноса энергетических и коммунальных систем даже желательно, чтобы их каждый раз размораживали. Не так давно наши любимцы из британского ресурса BBC с удивлением узнали, что "отсутствие отопления также означает деградацию инфраструктуры вроде труб водоснабжения, которые замерзают и лопаются, что делает систему неоперабельной". Но даже если трубы не лопаются с первого раза и их потом размораживают, что происходит не единожды, то из-за накапливающихся микроповреждений через пять-десять циклов всю систему можно смело менять. Если дадут.



Поэтому если что-то и разморозят за три дня (успеют немного, но все же), то и прекрасненько. На 1 февраля в Киеве обещают минус 25.



Впрочем, может возникнуть неудобный вопрос: а вот как так получилось, что в результате российских ударов с октября 2022 по февраль 2023 года на Украине было уничтожено 43 процента от всех высоковольтных энергосетей, а летом 2023-го Украина пафосно возобновила экспорт электроэнергии в ЕС. Может, чудо повторится опять?



На тот момент глава государственной энергетической компании Украины, некто Кудрицкий, приоткрыл завесу. Оказывается, на Украине готовили огромные запасы оборудования "годами" и даже проводили учения, как сохранять устойчивость системы после выбивания отдельных узлов и целых секторов.



Сейчас же учения как-то не спасают, а запасы вышли в ноль и даже минус.



Вчера советница секретаря СНБО Бабий сообщила: "Украинцы должны научиться и научить детей, внуков и правнуков жить в условиях, когда в любой момент может пропасть свет, тепло и вода. Это наша новая жизнь".



А как же отремонтировать все за три дня и опозорить глупую Россию?



Вирусная же тема.