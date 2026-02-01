КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)

01:53 01.02.2026

Совершенно точно: как КНДР модернизировала мощнейшую РСЗО в мире

Новые испытания KN-25 продемонстрировали минимальное отклонение от цели и способность ударить по ключевым базам США в регионе



Дмитрий Болтенков

1 февраля 2026



Северная Корея продолжает ускоренную модернизацию своего военного арсенала. Вслед за демонстрацией атомной подлодки, новых эсминцев и пуска гиперзвуковых ракет на 1 тыс. км Пхеньян испытал обновленную версию Реактивную Систему Залпового Огня (РСЗО) KN-25.



Калибр этой установки - 600 мм - превышает все китайские, российские и американские аналоги, делает ее самой мощной системой РСЗО в мире и фактически стирает грань между залповым огнем и запуском высокоточных баллистических ракет. А дальность действия - 358 км - позволяет нанести удар как по Сеулу, так и по всем ключевым объектам США в регионе.



Как эта разработка меняет расклад сил на Корейском полуострове, разбирались "Известия".



