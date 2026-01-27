НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться

13:25 01.02.2026

Сценарий, при котором президент США не уйдет от власти, больше не выглядит фантастическим



НГ, 27.01.2026



Редкий случай: в течение целого месяца поставщиком самых громких внешнеполитических новостей стал всего один человек – разумеется, Дональд Трамп. В январе он будто задался целью (а может, действительно задался?) сделать так, чтобы без упоминания его имени не обходился ни один выпуск теленовостей или передовица газет. Трамп то грозит захватить Гренландию и Канаду, то без угроз захватывает венесуэльского президента Николаса Мадуро, то ссорится с европейскими союзниками, то еще что-то делает, что поражает и пугает тех, кому его записывали в друзья или во враги.



В этом месяце, особенно после скандального (иначе не скажешь) форума в Давосе, сильные мира сего, похоже, окончательно смирились с тем, что нынешнего американского президента не впишешь в привычную для всего мира систему внешнеполитических координат. Нет очевидных и бесспорных ответов на нехитрые вопросы: Трамп – он вообще за кого и за что? Президент США – в одном лагере с европейскими демократиями, с ЕС, НАТО и Украиной? Даже не смешно. Трампа следует относить к потенциальным друзьям России и Китая? А как же быть с захватами российских танкеров, с той же венесуэльской операцией, с обвинениями в адрес Китая, чьи военные корабли он "заметил" у гренландских льдов? Трамп – свой собственный, думающий в соответствии с вышедшей в прошлом году Стратегией национальной безопасности об интересах Америки? Если да – то его понимание этих интересов сильно различается с тем, что есть у всех ведущих политических сил США, в том числе у тех, кого принято называть трампистами, движением MAGA. В последнее время Трамп как раз с ними активно ссорится. Вместо президента-изоляциониста, который занимается делами США, сторонники MAGA получили лидера, всецело занятого внешнеполитическими проектами. А в самой Америке Трамп покусился на святыню американских правых – вторую поправку к Конституции, гарантирующую свободное владение оружием. В Миннесоте иммиграционные полицейские застрелили местного жителя за пистолет в кармане, и президент их поддержал.



Вместо понимания Трампа те, кто с ним взаимодействует, казалось бы, выработали методику обращения с ним. Опытным путем установлено, что американскому президенту не следует противоречить, а надо ему безудержно льстить и следить за его делами, а не словами, потому что за его словом далеко не всегда следует дело. И наконец, ключевой вывод, который сделали в прошлом году европейские и американские политики: Трамп – ненадолго. С лета прошлого года, когда его рейтинги покатились вниз, стало, как казалось, ясно, что чудить он сможет только до выборов в Конгресс. То есть до ноября 2026 года. Если республиканцы потеряют большинство в обеих палатах Конгресса, повторится ситуация первого президентского срока Трампа. Он будет связан по рукам и ногам. Оставшийся до окончания каденции срок ему придется отбиваться от попыток объявить импичмент и думать о том, как сохранить контроль над Республиканской партией. Для нее президент "хромая утка" станет токсичным активом, от которого неплохо бы отмежеваться. Тут уж ему будет не до внешнеполитических новаций.



Однако Трамп так уверенно наживает себе врагов, так увлеченно пробует на прочность устоявшийся миропорядок, что невольно закрадываются сомнения: а точно ли он и в США намерен играть по правилам? Сценарий, при котором президент не признает результаты выборов в Конгресс, в американской прессе сейчас на полном серьезе обсуждается. Ведь Трамп, между прочим, до сих пор, несмотря ни на какие судебные решения, не считает, что проиграл президентские выборы 2020 года. Его отказ признать Джозефа Байдена легитимным главой государства, как известно, обернулся для США невиданным потрясением. Толпа трампистов попыталась взять штурмом здание Конгресса. С тех пор в Америке многое поменялось. Трамп стал президентом, контролирующим федеральные силовые структуры. Что будет, если он не признает выборы в Конгресс? Ответ и на этот вопрос, к ужасу американских противников Трампа, сейчас отсутствует.