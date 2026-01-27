 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 01.02.2026
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
13:10  Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
00:05  ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:50  Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
02:17  Взгляд: Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви
01:12  Ближний Восток: США и Китай на пути к схватке за аравийские редкоземы?
Суббота, 24.01.2026
22:51  "Военный Осведомитель": Новая оборонная стратегия США - что внутри?
13:37  ФСК: Революция в водном законодательстве Киргизии: что принесет новый Водный кодекс?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
13:25 01.02.2026

"Переждать" Трампа может и не получиться
Сценарий, при котором президент США не уйдет от власти, больше не выглядит фантастическим

НГ, 27.01.2026

Редкий случай: в течение целого месяца поставщиком самых громких внешнеполитических новостей стал всего один человек – разумеется, Дональд Трамп. В январе он будто задался целью (а может, действительно задался?) сделать так, чтобы без упоминания его имени не обходился ни один выпуск теленовостей или передовица газет. Трамп то грозит захватить Гренландию и Канаду, то без угроз захватывает венесуэльского президента Николаса Мадуро, то ссорится с европейскими союзниками, то еще что-то делает, что поражает и пугает тех, кому его записывали в друзья или во враги.

В этом месяце, особенно после скандального (иначе не скажешь) форума в Давосе, сильные мира сего, похоже, окончательно смирились с тем, что нынешнего американского президента не впишешь в привычную для всего мира систему внешнеполитических координат. Нет очевидных и бесспорных ответов на нехитрые вопросы: Трамп – он вообще за кого и за что? Президент США – в одном лагере с европейскими демократиями, с ЕС, НАТО и Украиной? Даже не смешно. Трампа следует относить к потенциальным друзьям России и Китая? А как же быть с захватами российских танкеров, с той же венесуэльской операцией, с обвинениями в адрес Китая, чьи военные корабли он "заметил" у гренландских льдов? Трамп – свой собственный, думающий в соответствии с вышедшей в прошлом году Стратегией национальной безопасности об интересах Америки? Если да – то его понимание этих интересов сильно различается с тем, что есть у всех ведущих политических сил США, в том числе у тех, кого принято называть трампистами, движением MAGA. В последнее время Трамп как раз с ними активно ссорится. Вместо президента-изоляциониста, который занимается делами США, сторонники MAGA получили лидера, всецело занятого внешнеполитическими проектами. А в самой Америке Трамп покусился на святыню американских правых – вторую поправку к Конституции, гарантирующую свободное владение оружием. В Миннесоте иммиграционные полицейские застрелили местного жителя за пистолет в кармане, и президент их поддержал.

Вместо понимания Трампа те, кто с ним взаимодействует, казалось бы, выработали методику обращения с ним. Опытным путем установлено, что американскому президенту не следует противоречить, а надо ему безудержно льстить и следить за его делами, а не словами, потому что за его словом далеко не всегда следует дело. И наконец, ключевой вывод, который сделали в прошлом году европейские и американские политики: Трамп – ненадолго. С лета прошлого года, когда его рейтинги покатились вниз, стало, как казалось, ясно, что чудить он сможет только до выборов в Конгресс. То есть до ноября 2026 года. Если республиканцы потеряют большинство в обеих палатах Конгресса, повторится ситуация первого президентского срока Трампа. Он будет связан по рукам и ногам. Оставшийся до окончания каденции срок ему придется отбиваться от попыток объявить импичмент и думать о том, как сохранить контроль над Республиканской партией. Для нее президент "хромая утка" станет токсичным активом, от которого неплохо бы отмежеваться. Тут уж ему будет не до внешнеполитических новаций.

Однако Трамп так уверенно наживает себе врагов, так увлеченно пробует на прочность устоявшийся миропорядок, что невольно закрадываются сомнения: а точно ли он и в США намерен играть по правилам? Сценарий, при котором президент не признает результаты выборов в Конгресс, в американской прессе сейчас на полном серьезе обсуждается. Ведь Трамп, между прочим, до сих пор, несмотря ни на какие судебные решения, не считает, что проиграл президентские выборы 2020 года. Его отказ признать Джозефа Байдена легитимным главой государства, как известно, обернулся для США невиданным потрясением. Толпа трампистов попыталась взять штурмом здание Конгресса. С тех пор в Америке многое поменялось. Трамп стал президентом, контролирующим федеральные силовые структуры. Что будет, если он не признает выборы в Конгресс? Ответ и на этот вопрос, к ужасу американских противников Трампа, сейчас отсутствует.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769941500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Пакет важных законов одобрил Сенат
- Правительство открыто к конструктивному диалогу с инвесторами во всех сферах – Олжас Бектенов провел промежуточное заседание СИИ
- Состоялось очередное заседание Комиссии по конституционной реформе
- Кадровые перестановки
- Подведены итоги аудита ВАП в городе Алматы
- Лимиты водопользования, строительство водохранилищ, поддержка сельского предпринимательства: Канат Бозумбаев посетил область Жетісу
- В столице состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства туризма и спорта
- Вынесен приговор по делу о создании и участии в организованной преступной группе, совершившей ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Республики Казахстан
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  