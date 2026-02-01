Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов

13:43 01.02.2026 Глобальный долг: каков он и к чему может привести?

США занимают основное место в глобальном долге



01.02.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



На прошлой неделе проходила ежегодная встреча Всемирного экономического форума в Давосе (19-23 января). Вроде бы политики, экономисты и журналисты разобрали "по косточкам" все выступления и заявления, которые делались на площадке форума. Конечно, в центре внимания оказалось выступление 47-го президента США Дональда Трампа. А ключевой темой неожиданно стал вопрос судьбы Гренландии и возможного будущего в отношениях между Старым и Новым Светом. И он даже затмил вопрос по Украине, который планировался как один из ключевых. Также неожиданным стал вопрос "Совета мира", инициированного Трампом.



Конечно, обсуждались и традиционные вопросы, такие как экология и климат, зеленая экономика, искусственный интеллект, торговля и инвестиции и др. Но все это, скорее, по инерции или "для галочки". А из тех вопросов, которые не "для галочки", можно, наверное, выделить еще ожидаемое схлопывание "пузырей" на фондовых рынках и угрозу вероятного уже в 2026 году мирового экономического кризиса.



Но я хотел бы также обратить внимание на сделанное накануне встречи (17 января) заявление президента и генерального директора ВЭФ Берге Бренде (пришел на смену Клаусу Швабу, который рулил Форумом с 1971 по 2025 г.). Новый глава ВЭФ в интервью газете Le Temps заявил: "Наиболее важной структурной экономической проблемой является глобальный долг, который является самым высоким с 1945 года". По его словам, проценты по долгу являются самой большой статьей бюджета в некоторых странах.



Многие наблюдатели тогда прокомментировали эти слова главы ВЭФ следующим образом: тема глобального долга станет ключевой на встрече в Давосе. Однако Трамп смешал карты. И тема глобального долга ушла даже не на второй, а третий план.



Приведенные выше слова Берге Бренде многих заинтриговали, поскольку глава ВЭФ не назвал цифры величины глобального долга – ни сегодняшнего, ни того, который был в 1945 году. Понятно, что, сравнивая сегодняшний долг и долг 1945 года, Берге Бренде имел в виду не абсолютную, а относительную величину. Т. е. долг в сравнении с валовым внутренним продуктом (ВВП). Примечательно, что в тех выступлениях на ВЭФ-2026, которые были выложены в интернете, также нигде не приводятся цифры глобального долга.



Отмечу, что в СМИ и даже в специальной литературе почему-то для описания и анализа долговых проблем мировой экономики и экономик отдельных стран используются почти исключительно цифры только государственного долга. Т. е. не дается полная картина, в которой бы учитывались долги не только государства, но и частного сектора.



Попробуем дать ответ на интригующий вопрос о величине глобального долга, учитывающего долги и государственные, и частные. Есть несколько источников информации по данному показателю: Международный валютный фонд, Всемирный банк, Институт международных финансов. Если первые две организации всем известны, то третья известна только узкому кругу специалистов. Институт международных финансов (Institute of International Finance – IIF) – международная частная организация. Создана была в 1983 году 38 банками ведущих стран Запада в ответ на кризис международной задолженности начала 1980-х годов. В настоящее время участниками IIF является более 400 банков, компаний, фондов из более чем 60 стран. Штаб-квартира IIF находится в Вашингтоне, филиалы – в Пекине, Сингапуре, Дубае и Брюсселе.



IIF, как правило, оценки глобального долга пересчитывает раз в полгода (иногда раз в квартал; правда, иногда первоначальная оценка потом может корректироваться). В 2013 году этот долг находился на уровне 200 трлн долларов. На начало 2023 года этот долг оценивался Институтом в 298 трлн долларов. А уже в первом квартале 2023 года он пробил планку в 300 трлн долларов.



На начало 2024 года – 311 трлн долларов. На начало 2025 года – уже 318 трлн долларов. А к середине прошлого года долг достиг рекордной величины 338 трлн долларов. Т. е. за 2023 год глобальный долг увеличился на 13 трлн долларов, за 2024 год – на 7 трлн долларов, а за первую половину прошлого года – на 20 триллионов. Стремительное ускорение динамики глобального долга в прошлом году.



Видимо, по этой причине глава ВЭФ Берге Бренде и выразил такую озабоченность глобальным долгом. Скорее всего, он располагал какими-то данными по глобальному долгу и за вторую половину 2025 года, но не стал их озвучивать. Вероятно, потому, что цифры еще "сырые". Кроме того, они могут быть шокирующе высокими.



По оценкам МВФ, ВВП всех стран мира в 2025 году составил 115 трлн долларов. Следовательно, относительную величину глобального долга на середину 2025 года можно оценить в 294% ВВП. Почти трехкратное превышение глобального долга по сравнению с мировым ВВП.



Из каких компонентов складывается общая величина глобального долга? Она представляет собой сумму долга государственного и долга негосударственного (частного). Частный долг, в свою очередь, складывается из долга сектора домашних хозяйств, сектора нефинансовых компаний и организаций и финансового сектора. Структуры глобального долга, рассчитанного Институтом за 2025 год, я обнаружить не смог.



А вот раскладка по глобальному долгу на начало 2024 года (трлн долларов; в скобках – доля в суммарной величине глобального долга, %):

- государственный сектор – 91,4 (29,0%)

- сектор домохозяйств – 59,1 (18,8%)

- нефинансовые компании и организации – 94,1 (29,9%)

- финансовый сектор – 70,4 (22,3%).



Точной раскладки глобального долга по странам Институт международных финансов не дает. Но отмечается, что около двух третей из 315 триллионов долга (на середину 2024 года) приходилось на развитые экономики, где наибольший вклад вносили Япония и США. В то же время развивающиеся страны накопили 105 триллионов долгов.



Также на регулярной основе данные по глобальному долгу дает МВФ. По данным Международного валютного фонда, в сентябре 2025 года общий мировой долг составил 251 трлн долларов, или 235% мирового ВВП. В том числе государственный долг – 99,2 триллиона долларов (93% мирового ВВП), а частный долг – 151,8 триллиона долларов (143%). В докладах МВФ отмечается, что в 2025 году наблюдалось замедление и даже некоторое сокращение частного долга при одновременном ускорении роста государственного долга.



В базе данных МВФ удалось найти распределение глобального долга на внешний и внутренний. Правда, данные пятилетней давности. Общая величина глобального долга на конец 2020 года составила 246 трлн долларов. Внешний глобальный долг (суммарные международные обязательства стран) равнялся 31% указанной суммы; соответственно, на долю внутреннего глобального долга пришлось 69%.



Имеется также географическая раскладка глобального долга (по странам). Самая большая величина долга на конец 2020 года пришлась на США – 95,53 трлн долларов. Это 39% всего глобального долга. Величина внешнего долга США на конец 2020 года оценивалась в 20,28 трлн долларов. Это 26,5% глобального внешнего долга.



Следует обратить внимание на то, что оценки глобального долга, делаемые МВФ, существенно ниже, чем оценки Института международных финансов. Объяснение очень простое: Институт включает, а МВФ не включает в суммарный показатель величину долга финансового сектора. А он, как видно из приведенных выше цифр, ненамного ниже, чем государственный долг, и больше, чем долг сектора домашних хозяйств. Что такое финансовый сектор? Прежде всего, банки, которые и являются бенефициарами нынешней долговой модели экономики. Да, у банков и других финансовых институтов есть долги, но я бы назвал эти долги "техническими", или "операционными". В конечном счете и государственный сектор, и сектор домашних хозяйств, и сектор нефинансовых компаний и организаций оказываются должниками именно организаций финансового сектора. Поэтому, как мне представляется, вполне оправданно, что в суммарный глобальный долг Международный валютный фонд не включает долг финансового сектора.



Но и без финансового сектора, как выше уже отмечено, глобальный долг, по оценкам МВФ, достиг 235% мирового ВВП. Т. е. этот долг в два с половиной раза больше цифры, обозначающей только государственный долг. А это очень серьезно. Видимо, эту цифру (или примерно эту) имел в виду глава ВЭФ Берге Бренде, когда 17 января выразил большую озабоченность по поводу нынешнего глобального долга, достигшего уровня 1945 года.



Правда, ни в одном источнике мне не удалось найти цифру относительной величины глобального долга в год окончания Второй мировой войны. Но можно предполагать, что глобальный долг был действительно высоким. Есть только отдельные фрагменты картины глобального долга, которая была восемь десятков лет назад. Так, в 1945 году государственный долг США составлял 251,4 млрд долларов, что соответствовало 112% ВВП страны.



Но вернемся к сегодняшнему глобальному долгу в 235% ВВП. Думаю, что и глава ВЭФ Берге Бренде не знает, что делать с таким долгом. Давайте представим, что по всем кредитам и займам процентная ставка составляет 5 процентов годовых. Думаю, что в среднем она существенно выше, пять процентов – консервативное допущение. Значит, чтобы обслуживать глобальный долг по нашему условному примеру необходима сумма, равная 11,75% ВВП. Реальные приросты мирового ВВП, по данным МВФ, в последние годы были где-то на уровне трех процентов в год. И на ближайшую перспективу темпы экономического развития выше не будут. Скорее, будут ниже.



Вариантов существования человечества при столь высоком уровне глобального долга не так много. Покрывать долги приходится за счет имущества, созданного предыдущими поколениями. Также за счет природных ресурсов, которые в большинстве стран, согласно конституциям, являлись национальным достоянием, а сейчас стали переходить под контроль мировых ростовщиков.



Также есть вариант покрытия старых долгов с помощью новых кредитов и займов. Большинство стран пользуются таким способом. В результате, как показывает статистика МВФ и Института международных финансов, пирамида глобального долга растет. Но у этого роста есть свой предел.



Глава ВЭФ в упомянутом интервью обратил внимание на то, что проценты по долгу являются самой большой статьей бюджета в некоторых странах. Правда, примеры не привел. А я их приведу. По итогам 2024 года в странах с уровнем доходов ниже среднего на обслуживание государственного долга приходилось в среднем 10,55% бюджетных расходов. По странам с уровнем доходов выше среднего этот показатель равнялся 8,54%. Рекордсменом по доле бюджетных расходов, идущих на уплату процентов по государственному долгу, оказалась Шри-Ланка – 49,44%. Практически половина бюджета! В группе лидеров также такие страны (%): Гана – 32,79; Замбия – 26,53; Бразилия – 24,14; Индия – 23,23 и т. д. А вот показатели по некоторым экономически развитым странам Запада (%): США – 12,91; Великобритания – 7,76; Италия – 7,64.



Примечательно, что в США в 2025 году бюджетные расходы на обслуживание государственного долга обошли по величине расходы на оборону. Американский государственный долг стремительно нарастает. Только за первый год пребывания 47-го президента США в Белом доме он увеличился на 2,2 трлн долларов и сегодня уже превышает 38,5 трлн долларов.



Конечно, США занимают основное место в глобальном долге. Доля США в мировом государственном долге, по данным МВФ, в конце 2025 года составила 34,5%. Доля США в мировом частном долге (без частного долга финансового сектора), по моим оценкам, составила 28,3%. И это при том, что доля США в мировом реальном ВВП (т. е. рассчитанном по паритету покупательной способности национальных валют к американскому доллару), по оценкам МВФ, в 2025 году составила 14,65%, т. е. степень обремененности США государственными и частными долгами крайне высокая.



Думаю, что 47-й президент США Дональд Трамп все это прекрасно чувствует. И понимает, что остановить наращивание американского государственного и частного долга "цивилизованными" методами уже никак не получится. А потому глава Белого дома становится все более агрессивным. Видимо, он вспомнил, что есть только один способ решить проблему неоплатных долгов – начать большую войну и, одержав победу над остальным миром, обнулить свои астрономические обязательства. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769942580





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Пакет важных законов одобрил Сенат

- Правительство открыто к конструктивному диалогу с инвесторами во всех сферах – Олжас Бектенов провел промежуточное заседание СИИ

- Состоялось очередное заседание Комиссии по конституционной реформе

- Кадровые перестановки

- Подведены итоги аудита ВАП в городе Алматы

- Лимиты водопользования, строительство водохранилищ, поддержка сельского предпринимательства: Канат Бозумбаев посетил область Жетісу

- В столице состоялось расширенное заседание Коллегии Министерства туризма и спорта

- Вынесен приговор по делу о создании и участии в организованной преступной группе, совершившей ряд тяжких и особо тяжких преступлений на территории Республики Казахстан

- Рабочий график главы государства

