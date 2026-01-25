Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества

19:04 01.02.2026

Визит премьер-министра Великобритании в Китай принес весомые результаты -- МИД КНР



Пекин, 30 января /Синьхуа/ -- Официальный визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Китай принес весомые результаты, продемонстрировав ширину и глубину сотрудничества между двумя странами, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.



Как напомнил Го Цзякунь на регулярном брифинге для журналистов, данная поездка стала первым визитом премьер-министра Великобритании в Китай за последние 8 лет, К. Стармер также стал первым руководителем страны из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН, которого Китай принял в 2026 году.



Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр К. Стармер в четверг провели встречу, в ходе которой договорились развивать долгосрочные и стабильные отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, конвертировать многообещающий потенциал сотрудничества в значимые достижения, открывать новые горизонты в китайско-британских отношениях и сотрудничестве, отметил официальный представитель.



Премьер Госсовета КНР Ли Цян и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, продолжил Го Цзякунь, также, соответственно, провели переговоры и встречи с премьер-министром К. Стармером, в ходе которых они углубленно обменялись мнениями по продвижению практического китайско-британского сотрудничества в различных областях и по возобновлению контактов между законодательными органами двух стран.



По словам официального представителя, стороны договорились установить китайско-британское партнерство высокого уровня по климату и природе, возобновить двусторонний диалог высокого уровня по безопасности и провести в нынешнем году новые раунды институциональных диалогов, таких как стратегический и финансово-экономический диалоги, а также заседание китайско-британской объединенной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Китай также принял решение снизить пошлины на импортный виски из Великобритании с 10 до 5 проц., добавил Го Цзякунь.



Стороны согласились развивать культурно-гуманитарные контакты и облегчать людские обмены для углубления взаимопонимания и укрепления взаимодоверия, а также дали принципиальное согласие на возобновление нормальных обменов между своими законодательными органами, указал Го Цзякунь, добавив, что Китай приглашает британских парламентариев чаще посещать КНР, если они этого желают, и активно рассмотрит возможность введения в одностороннем порядке безвизового режима для британцев.



Во время визита премьеры двух стран присутствовали при подписании 12 документов о межправительственном сотрудничестве в таких областях, как экономика и торговля, сельское хозяйство и продовольствие, культура и регулирование рынка, а также приняли участие в заседании Китайско-британского делового совета 2026 года.



По его словам, стороны также проведут первые заседания китайско-британской рабочей группы по финансовым вопросам и китайско-британского страхового форума.



Как отметил Го Цзякунь, особенно примечательно, что К. Стармер возглавил делегацию из более чем 60 важных представителей делового и культурного секторов Великобритании в ходе нынешнего визита в Китай.



"Мы обратили внимание, что многие британские интернет-пользователи рассматривают Китай в качестве надежного друга и партнера", -- указал официальный представитель, добавив, что Китай готов совместно с Великобританией воплощать в жизнь важный консенсус, достигнутый лидерами двух стран, и совместно развивать долгосрочные и стабильные отношения всеобъемлющего стратегического партнерства.