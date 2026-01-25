"Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками

21:28 01.02.2026

"Единая Россия" и правящая партия Казахстана подписали документ о сотрудничестве



Исполнительный секретарь партии "Аманат" Даулет Карибек выразил уверенность в том, что это придаст дополнительный импульс взаимодействию



АСТАНА, 31 января. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с правящей партией Казахстана "Аманат" по итогам официального визита российской делегации в Астану, передает корреспондент ТАСС.



