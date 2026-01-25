 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Воскресенье, 01.02.2026
Архив
"Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
21:28 01.02.2026

"Единая Россия" и правящая партия Казахстана подписали документ о сотрудничестве

Исполнительный секретарь партии "Аманат" Даулет Карибек выразил уверенность в том, что это придаст дополнительный импульс взаимодействию

АСТАНА, 31 января. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" подписала соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с правящей партией Казахстана "Аманат" по итогам официального визита российской делегации в Астану, передает корреспондент ТАСС.



Российскую сторону представлял секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев, в то время как "Аманат" представлял исполнительный секретарь партии Даулет Карибек.

В своей речи казахстанский политик отметил, что "Аманат" заинтересован в том, чтобы межпартийное сотрудничество вносило вклад в развитие отношений между двумя странами. "Мы придаем большое значение обмену опытом в сфере партийного строительства, работы с молодежью и развития партийных институтов. […] Уверен, что обновленное соглашение придаст дополнительный импульс сотрудничеству. Открывается новая страница в истории сотрудничества наших партий", - сказал Карибек.

В свою очередь глава российской делегации отметил, что подписание соглашения имеет большое значение не только для обеих партий, но и для стран. "Народы России и Казахстана связаны веками дружбы и общей исторической судьбой. Сегодня мы - ближайшие союзники на евразийском пространстве. Рассчитываем, что межпартийное взаимодействие будет соответствовать высокому уровню взаимного доверия наших лидеров - Владимира Владимировича Путина и Касым-Жомарта Кемелевича Токаева", - сказал Якушев.

По итогам встречи стороны подписали соглашение и обменялись подарками.



***

В переводе слово "аманат" означает "завет предков" и "наказ будущим поколениям".

Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769970480


