Понедельник, 02.02.2026
01:19  Известия: Оппозиция Молдавии инициирует референдум о выходе из СНГ
00:05  Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 01.02.2026
21:28  "Единая Россия" и казахстанская партия "Аманат" подписали документ о сотрудничестве и обменялись подарками
19:04  Синьхуа: Визит премьера Британии в Китай продемонстрировал ширину и глубину сотрудничества
13:43  Глобальный долг: каков он и к чему может привести? - Валентин Катасонов
13:25  НГ: "Переждать" Трампа может и не получиться
01:53  КНДР испытала мощнейшую в мире модернизированную РСЗО KN-25 (видео)
00:05  Энергетическое перемирие: как России пережить на коленях "адское унижение", - Кирилл Стрельников
Суббота, 31.01.2026
18:00  В Душанбе песнями и танцами встретили праздник Сада (видео)
13:32  В Казахстане опровергли фейк об отмене запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции
04:52  Взгляд: Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим
03:23  Современное изобразительное искусство: мазня или шедевр (на примере фильма 1+1)
02:58  "Большая игра": с помощью беглых "правозащитников" Запад шатает ЦА-регион, - Марат Нургожаев
00:05  Русские войска провели внезапную атаку к северу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 30 января
Пятница, 30.01.2026
22:07  У нашей Организации хороший послужной список. Интервью Генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова
20:47  Казахстан укрепляет позиции в Кувейте в сфере мясопереработки
17:33  Известия: США рассчитывают на венесуэльский сценарий для Ирана
13:23  Британия: "величие проявляется больше в амбициях", - Олег Яновский
04:09  Что происходило в сфере автомобильных грузоперевозок в Узбекистане
02:17  Слава туркменских скакунов на международной арене неуклонно растет
00:05  ВС РФ сжимают клещи вокруг Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 29 января
Четверг, 29.01.2026
22:25  Постпред Китая при ООН предостерег от военной авантюры против Ирана
19:26  Дело №Р-7/25: разъяснения о трудовой миграции. Как Киргизия подала иск к России в суд ЕАЭС
13:52  В Мажилисе состоялся круглый стол на тему "География Казахстана в школах: фундамент для устойчивого будущего страны"
12:38  Садыр Жапаров ввел мораторий на налоговые проверки бизнеса в 2026 году
03:35  Золотое ускорение Трампа, - Александр Яковенко
00:46  Казахстан отсудил у операторов месторождения Карачаганак несколько млрд. долларов
00:05  Самые важные события 28 января в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka
Среда, 28.01.2026
23:35  Взгляд: Как США копают под Китай через Иран
16:38  ФСК: Партнерство "через колено". Предостережение потенциальным "друзьям" Америки
14:35  Израиль расширяет влияние в Каспийском регионе, - Виктория Панфилова
01:47  Ташкент. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиеев озвучил конкретные причины кадровых чисток
00:50  Помощником президента Таджикистана по связям с общественностью назначен Анвар Сафарзода
00:05  Русские войска начали генеральный штурм Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 27 января
Вторник, 27.01.2026
23:45  Шавкат Мирзиеев принял гендиректора "Росатома". В чем уникальность проекта интегрированной АЭС в Узбекистане
20:08  Бабло сильней эволюции. Решение загадки отказа от многоженства найдено
19:42  Война с фейками: Николай Валуев прокомментировал видео о "кнуте и прянике"
16:29  Санкции и реальность: что говорят цифры о будущем евразийских экономик, - Азиз Абдраимов
15:02  Международный туристический поезд "Шелковый путь" впервые соединит Казахстан, Узбекистан и Таджикистан
14:32  НГ: Китайские разведчики становятся жертвами разборок между талибами
13:10  Блейз Метревели – гремучая смесь русофобии, - П.В. Густерин
03:53  Золото – лакмусовая бумажка международной напряженности, - Валентин Катасонов
02:10  Минобороны России запустило мультимедийный проект "Пепел Холокоста: трагедия, которую невозможно забыть"
00:05  ВС РФ наступают по обоим берегам Северского Донца к юго-западу от Волчанска – итоговая сводка Readovka за 26 января
Понедельник, 26.01.2026
21:26  Таджикистан, вы в курсе, что Россия с вами? Почему Москва недостаточно занимается саморекламой в ЦА
19:57  НГ: Туркменский нейтралитет испытывают на прочность
15:47  Зам.директора Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК назначена Айнура Усенбекова
15:39  Узбекский дипломат Нурали Ирзаев назначен заместителем Сунь Вэйдуня - генсека Секретариата формата "ЦА – Китай"
15:27  В Таджикистане обсуждены итоги развития страны в 2025 году и определены основные задачи на 2026 год
14:58  Руслан Чагаев предложил Николаю Валуеву матч-реванш по геополитике
01:16  Таджикистан: Об экспорте электроэнергии в Афганистан, - Камолидин Сирожидинов
00:50  Гренландия: ключевой плацдарм в новой геополитической битве за Арктику
00:05  ВС РФ на подступах к Константиновке и Ореховскому укрепрайону – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 25.01.2026
20:48  Kun.uz сообщил об аресте бывших руководителей МВД Узбекистана - Бекмурода Абдуллаева и Рустама Турсунова
20:02  КТК завершил ремонт причала №3. Причал №2, пострадавший от украинской атаки, остается нерабочим
18:31  Мозг на паузе: как гаджеты формируют цифровой аутизм у детей, - София Токарева
16:11  В Ташкенте жители выступили против эксперимента МинстройЖКХ по передачи домов УК без согласия жителей
15:04  Британские ученые: как русские "волки-дезертиры" съели 2124 финских оленя
12:57  "Закрытие Южных ворот": чем для Таджикистана могут обернуться беспорядки в Иране?
12:53  Какие полномочия будут у вице-президента Казахстана
02:26  Sputnik: АЭС - это не опасно? Ответ - в видео
Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю
00:05 02.02.2026

Русская армия штурмует Красный Лиман и давит на ВСУ под Константиновкой – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Марат Быков

СВО

На Краснолиманском направлении начался генеральный штурм города с нескольких сторон, оборона гарнизона разваливается. На Харьковском участке группировка "Север" освободила Симоновку и начала охват лесного массива Заломный, угрожая логистике ВСУ. Под Константиновкой русские десантники ворвались в Новодмитровку, создав критическую угрозу обхода города с севера. На Запорожском направлении наша армия сломала украинскую оборону в Терноватом, истощая резервы противника перед его готовящейся контратакой.



Харьковское направление

Группировка "Север" продолжает марш на юг по восточному берегу Северского Донца. После взятия Графского наши штурмовики также освободили Симоновку. Операция по обходу укреплений между Белым Колодезем и Волчанском развивается успешно. Тем временем на западном берегу после оперативной паузы возобновилась активность ВС РФ. Русские войска выбили украинские подразделения из Старицы и движутся к хутору Избицкое. Впереди – охват лесного массива Заломный у слияния рек Старица и Северский Донец. Для ВСУ этот лес представляет собой важный опорный пункт на возвышенности. Его чаща также используется для укрытия неприятельской пехоты и дроноводов.

Однако в текущих погодных условиях "зеленка" отсутствует, а устойчивые холода ниже -10 ℃, держащиеся на севере Харьковской области, уже более недели позволяют преодолеть узкие участки Старицы и приступить к зачистке лесного массива от ВСУ. Контроль над Заломным даст нашим дронам базу для охоты на технику противника. Отсюда можно угрожать логистике в Волчанском и Великобурлукском районах. Задача – поставить ключевые дороги из Харькова под огневой контроль.

Из Заломного также открывается возможность атаковать во фланг и в тыл Липцовскую агломерацию. К востоку от нее выстроена сложная фортификационная система из множества опорных пунктов. Вместе с Муромским водохранилищем и обилием сухих балок они образуют единую прочную оборонительную систему, прикрывающую с востока как сам укрепрайон, так и трассу на Харьков. Но Заломный лес находится на восточной границе сети укреплений – их можно обойти именно оттуда.

Краснолиманское направление

25-я армия начала полномасштабный штурм Красного Лимана. Прорыв идет по широкому фронту, указывая на то, что передний край обороны украинского гарнизона "упал" быстро. По информации ряда источников, наши бойцы взяли ферму "Елена" и продвинулись до 1 км по улице Героев десантников. Штурм частного сектора идет быстро, параллельно ведется наступление по улицам Слобожанская и Независимости. Однако в юго-восточных районах города противник оказывает максимальное сопротивление. Главные узлы обороны – горадминистрация, автостанция и железнодорожная больница с прилегающими многоэтажками.

Оборона неоднородна – если украинским частям где-то удастся задержать ВС РФ, то они получат удар с другой стороны, или неподатливый узел сопротивления попросту будет изолирован. Факт генштурма сразу с нескольких направлений указывает на то, что часть сил 53-й ОМБр уже отошла за Северский Донец. Оборона Красного Лимана начала разваливаться. Гарнизон откатывается из частного сектора на северо-западе и концентрируется по берегам озера Лиман в районе Дробышево. Русские соединения также постепенно продавливают оборону неприятеля в лесах южнее. Зона боев расширяется, поэтому противник постоянно вынужден искать силы для насыщения района пехотой. Это спутало ВСУ все карты – эвакуация на западный берег Северского Донца началась практически одновременно со штурмом города.

Командование незалежной не может отправлять своих людей в тыл. Если оборона в черте Красного Лимана просядет, то гарнизон рискует повторить судьбу тех, кто оборонял Покровск. В лесах южнее Дробышево ситуация еще более угрожающая. Из-за постоянного расширения зоны боев и отсутствия подготовленных позиций ВСУ не могут стабилизировать линию фронта. Возвести укрепления украинской армии помешало изобилие малых водоемов. Данная территория стала зоной маневренных пехотных боев при дефиците человеческих ресурсов. Все это создает угрозу просачивания вглубь обороны ВСУ наших штурмовиков. Самый негативный сценарий для украинского гарнизона предусматривает риск потери переправы на западный берег Северского Донца. Аналогичная угроза актуальна с другой стороны лесного массива – в районе Дибровы. Русская армия образует клещи вокруг Красного Лимана. ВСУ опоздали с отходом за Северский Донец, поэтапный отвод сил теперь может привести к лавинообразному обвалу фронта для противника.

Запорожское направление

Группировка "Восток" севернее Гуляйполя сломила украинскую оборону в Терноватом. Преждевременно говорить о том, что село полностью под контролем ВС РФ, однако неприятель не сможет долго удерживать его западные окраины. Одновременно русская армия выбивает ВСУ из укреплений севернее и южнее по фронту свыше 15 км. ВС РФ истощают резервы незалежной в секторе – это приведет к тому, что в конечном итоге у украинских войск просядет еще один участок. В свою очередь, наши подразделения получат возможность пробить оборону противника в новых точках.

Прикрытие флангов Ореховского укрепрайона – приоритет для ВСУ, поскольку потеря Орехова угрожает Запорожью. Но по какой-то причине Украина направляет сюда пополнение далеко не лучшего качества. Возможно, непосредственно на передовую отправляются те, чья задача – лишь выиграть время. Ряд источников сообщает, что неприятель готовит масштабную контратаку. Для этого он сейчас и "бережет" солдат, закрывая дыры посредственным контингентом. Предположительные исходные районы перехода в контрнаступление находятся в треугольнике сел Новониколаевка – Терсянка – Новоукраинка и пгт Покровское. Противник не спешит, завершая пополнение и дожидаясь, пока наши передовые части измотаются в боях. Атака может начаться скоро.

Командование ВС РФ знает о намерениях ВСУ. Для прикрытия передовых подразделения русские соединения активизировались со стороны Новоалександровки в направлении Покровского. Это обеспечит большую дистанцию от переднего края и насытит группировку для встречи неприятеля. Украинским солдатам придется с боем преодолевать большую простреливаемую дистанцию, что существенно снижает их шансы на успех.

Константиновское направление

Десантники 98-й ВДД резкой атакой со стороны Ступочек ворвались в Новодмитровку и смогли там закрепиться. Маневр создал критическую угрозу для гарнизона Константиновки. От Новодмитровки открывается возможность проникнуть в город с севера и обойти оборону ВСУ, выстроенную фронтом на восток. Противник будет вынужден снимать силы с других участков. Потенциальные доноры – силы в юго-восточной части города и в южном оборонительном районе. Это может привести к тому, что участок-донор просядет – тогда там тоже возникнет кризис. Но альтернатив нет, командованию незалежной придется выбирать, чем жертвовать.

Тем временем в юго-восточной части русская армия усилила давление севернее ж/д станции. Начался штурм промышленного района со стороны Старой Сантуриновки. Промсектор разделяет город на две части. Мотив ВС РФ – нарушить локтевой контакт между силами украинского гарнизона, действующими в северной и южной частях Константиновки. С рывком наших десантников на Новодмитровку ВСУ вынуждены направить основное внимание на север города и попытаться не допустить развития кризиса. Это дает шанс русским бойцам на востоке промзоны добиться максимального результата, пока противник не в состоянии полноценно маневрировать своими силами.

Вчера, 31 января, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – конфликте Трампа с Ираном.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1769979900


