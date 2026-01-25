Русская армия штурмует Красный Лиман и давит ВСУ под Константиновкой – сводка Readovka за неделю

00:05 02.02.2026

Русская армия штурмует Красный Лиман и давит на ВСУ под Константиновкой – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков



СВО



На Краснолиманском направлении начался генеральный штурм города с нескольких сторон, оборона гарнизона разваливается. На Харьковском участке группировка "Север" освободила Симоновку и начала охват лесного массива Заломный, угрожая логистике ВСУ. Под Константиновкой русские десантники ворвались в Новодмитровку, создав критическую угрозу обхода города с севера. На Запорожском направлении наша армия сломала украинскую оборону в Терноватом, истощая резервы противника перед его готовящейся контратакой.



